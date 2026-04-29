सायन पनवेल महामार्गावर 16 तासांपासून वाहतूक कोंडी; अनेक KM पर्यंत वाहनांच्या रांगा

Sion-Panvel Expressway Traffic Jam : मुंबई आणि नवी मुंबईला जोडणाऱ्या सायन पनवेल महामार्गावर 16 तासांपासून वाहतूक कोंडी झाली आहे. अनेक KM पर्यंत वाहनांच्या रांगा लागल्या आहेत. ड्रिलिंग क्रेन कोसळून भीषण अपघात झाला आहे. यामुळे सायन पनवेल महामार्गावरील वाहतूक ठप्प झाली आहे. अनेक वाहन चालक या वाहतूक कोंडीत अडकले आहेत. वाहतूक पूर्वरत होण्यास आणखी विलंब होणार आहे.
28 एप्रिल रोजी सायन-पनवेल महामार्गावरील वाशी ब्रिजजवळ बीएमसीच्या बांधकाम कामादरम्यान ड्रिलिंग क्रेन कोसळून भीषण अपघात घडला. या दुर्घटनेत मुंबई पोलिस दलात कार्यरत असलेले पोलीस शिपाई संतोष चौहान यांचा मृत्यू झाला. अपघातानंतर ड्रिलिंग क्रेन बाजूला घेतली असली तरीही वाहतूकीला अढथळा निर्माण होत आहे.
या दुर्घटनेमुळे पनवेल महामार्गावर वाशी ब्रिजजवळ प्रचंड वाहतूक कोंडी झाली आहे. जवळपास 16 तासांपासून वाहतूक कोंडी झाली आहे. अनेक किलोमीटर लांब पर्यंत वाहनांच्या रांगा लागल्या आहेत. लवकरात लवकर ड्रिलिंग क्रेन महामार्गावरून दूर नेल्या नंतरच वाहतूक कोंडी सुरळीत होण्याची शक्यता आहे.
नाशिकच्या येवला शहरातून जाणाऱ्या पुणे-इंदूर महामार्गावर मोठी वाहतूक कोंडी झाली. सुमारे 5 किमीपर्यंत वाहनांच्य रांगा लागल्यात आहेत. येवला शहरात उपजिल्हा रुग्णालयासमोरून हा महामार्ग जात असल्याने रुग्णसेवेला याचा फटका बसत असून अनेक रुग्णवाहिका या ठिकाणी अडकून पडल्या. त्यामुळे येवला शहराला लवकरात लवकर उड्डाणपूल अथवा बायपास मंजूर करावा, अशी मागणी ग्रामस्थ करत आहेत.
दक्षिण आणि मध्य मुंबईतील पाच प्रमुख पुलांवर सुरू असलेल्या कामामुळे मुंबई शहरातील वाहतूक पूर्णपणे विस्कळीत होण्याची शक्यता आहे. सायन फ्लायओव्हर आणि एल्फिन्स्टन रोड फ्लायओव्हर बंद करण्यात आले असून, परेल टीटी फ्लायओव्हरचा एक भाग अंशतः बंद आहे. यामुळे खालच्या रस्त्यांवर प्रचंड वाहतूक दाब वाढला आहे. वाहनं किल्ल्याप्रमाणे हळू हळू सरकत आहेत आणि संकुचित जोड रस्त्यांवर प्रचंड कोंडी होत. भायखळा आणि दादर स्टेशनजवळील फ्लायओव्हर रुंदीकरणाच्या कामामुळे खालचे रस्ते अरुंद झाले आहेत. यामुळे वाहतूक कोंडी गंभीर होण्याची शक्यता आहे.
भायखळा (पूर्व) - स्टेशनबाहेर फ्लायओव्हर रुंदीकरणाचे काम सुरू. पादचाऱ्यांना वळसा घालावा लागतो.
परेल टीटी फ्लायओव्हर - उत्तरेकडील बाजू दुरुस्तीसाठी बंद. बाबासाहेब आंबेडकर रोडवरील उत्तरेकडील बाजूवर काम सुरू.
एल्फिन्स्टन रोड फ्लायओव्हर - पुनर्बांधणी सुरू, त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात वाहतूक खालच्या रस्त्यांवर वळवली गेली.
सायन ब्रिज - ऑगस्ट २०२४ पासून बंद. आता १५ ऑगस्ट २०२६ पर्यंत पूर्ण होण्याची अपेक्षा. यामुळे दक्षिण मुंबई आणि पूर्व उपनगरांमधील कनेक्टिव्हिटी पूर्णपणे प्रभावित.
मुंबईकरांना दिलासा देणारी.. परळ टीटी ब्रिजच्या एका लेनचं काम पूर्ण झालंय. या पुलावरून दादरच्या दिशेनं जाणारी एक लेन सुरु करण्यात आलीये.. परळ टीटी ब्रिजचे काम मागील महिन्याभरापासून सुरू असल्याने या भागात वाहतूक कोंडी निर्माण व्हायची.. आता एक लेन सुरु झाल्यानं या भागातील वाहतूक कोंडी फुटणार आहे. तसंच दुस-या लेनचं कामही महिनाभरात पूर्ण होणार आहे. त्यामुळे मुंबईकरांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.