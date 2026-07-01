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मुंबई-नाशिक महामार्गावर वाहतूक कोंडी; 7-8 KM पर्यंत वाहनांच्या रांगा, 3 तास वाहन चालक एकाच जागी अडकले

मुंबई-नाशिक महामार्गावर मोठी वाहतूक कोंडी झाली. मुंबईच्या दिशेने जाणाऱ्या मार्गावर 7-8 किलोमीटर पर्यंत वाहनांच्या रांगा लागल्या. हजारो वाहन चालक यात अडकले. 

Written ByVanita Kamble
Published: Jul 01, 2026, 05:18 PM IST|Updated: Jul 01, 2026, 05:18 PM IST
मुंबई-नाशिक महामार्गावर वाहतूक कोंडी; 7-8 KM पर्यंत वाहनांच्या रांगा, 3 तास वाहन चालक एकाच जागी अडकले

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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