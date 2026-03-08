English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
ठाणेकरांसाठी महत्त्वाची बातमी! कल्याण-शिळ रोडवर वाहतूक महिनाभर बंद; पर्यायी मार्ग पाहा

Thane Kalyan-Shil Road : ठाणे, कल्याणकरांसाठी महत्त्वाची बातमी आहे. कल्याण - शिळ रोडवर वाहतूक महिनाभर बंद राहणार आहे. जाणून घ्या A to Z माहिती...

नेहा चौधरी | Updated: Mar 8, 2026, 07:19 PM IST
Thane Kalyan-Shil Road : ठाणे वाहतूक पोलिसांनी ठाणे आणि कल्याणमधील नागरिकांना आवाहन केलंय की, कल्याण-शिळ रोडवर वाहतूक महिनाभर बंद राहणार आहे. कल्याण-शिळ मार्गावरील मेट्रो-12 प्रकल्पाच्या कामामुळे परिसरात वाहतुकीबद्दल मोठा बदल करण्यात आला आहे.  वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी काही मार्गावर टप्प्याटप्प्याने वाहतूक नियंत्रण लागू करण्यात येणार आहे. 

कल्याण-शिळ मार्गावर काही ठिकाणी रात्रीच्या वेळी वाहतूक बंद राहणार आहे. मेट्रो प्रकल्पासाठी मोठे सिमेंट गर्डर बसवण्याचे काम सुरू असल्यामुळे ही बंदी 6 मार्च ते 31 मार्च 2026 दरम्यान दररोज रात्री 11.55 ते पहाटे 5 या वेळेत असणार आहे. 

ठाणे वाहतूक विभागाने माहिती दिली आहे की, मानपाडा सर्कल ते टाटा नाका दरम्यान मेट्रोचे गर्डर बसवण्यासाठी जड गॅन्ट्री यंत्रांचा वापर करण्यात येत आहे. त्यामुळे नागरिकांची आणि कामगारांची सुरक्षणासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. 

 

टप्प्याटप्प्याने वाहतुकीत बदल

टप्या 1 - 6 मार्च ते 10 मार्च या कालावधीत दररोज रात्री 11.55 ते पहाटे 5  वाजेपर्यंत कल्याण – शिळ रोडवरून शिळफाटा ते कल्याणकडे जाणाऱ्या सर्व प्रकारच्या वाहनांना सोनारपाडा पिलर क्रमांक 180 येथे प्रवेशबंदी करण्यात येणार आहे, या काळात संबंधित वाहने सोनारपाडा पिलर परिसरातून डावीकडे वळून सर्विस रोडमार्गे पुढे जाऊन डी. एन. एस. चौक मार्गे आपल्या इच्छित स्थळी पोहोचू शकतील.

टप्पा 2 - 11 मार्च ते 18 मार्च या कालावधीत त्याच वेळेत विक्रमानगर पिलर क्रमांक 105 येथे वाहतूक रोखण्यात येणार आहे. या कालावधीत वाहनचालकांनी विक्रमानगर परिसरातून सर्विस रोडचा वापर करून पुढील मार्गक्रमण करावे.

टप्पा 3 – 19 मार्च ते 25 मार्चदरम्यान मानपाडा चौक पिलर क्रमांक 200 परिसरात वाहतुकीवर निबंध लागू राहतील. या काळातही वाहनांना पर्यायी मार्गाने वळवण्यात येणार आहे.

टप्पा 4 – 26 मार्च ते 31 मार्चदरम्यान सोनारपाडा पिलर क्रमांक 146 येथे रात्रीच्या वेळेत प्रवेशबंदी लागू राहणार आहे. या काळात वाहनचालकांना सर्विस रोडचा वापर करून डी. एन. एस. चौकमार्गे पुढे जाण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे.

दरम्यान, ठाणे वाहतूक पोलिसांनी रात्री उशिरा प्रवास करणाऱ्या वाहनचालकांनी या नियमांचे पालन करण्याचे आवाहन केलं आहे. तसंच शक्य असल्यास पर्यायी मार्गांचा वापर करावा, असंही आवाहन करण्यात आलंय. 

