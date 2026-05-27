/Solapur Crime : सोलापुरात प्रसिद्ध रीलस्टारचं टोकाचं पाऊल, वयाच्या 25 व्या वर्षी व्यवसायात यश मिळूनही संपवलं जीवन, पण का?

Hotel Gram Panchayat : सोलापूर जिल्ह्यातील रिलस्टार रोहणी पाराध्येने हॉटेलच्या स्वयंपाकघरात गळफास लावून आत्महत्या केल्याचा धक्कादायक प्रकार घडला आहे. या प्रकरणात 25 वर्षीय महिलेने टोकाचं पाऊल का उचललं असा प्रश्न पडत आहे.
सोलापूर जिल्ह्यातील मंगळवेढा तालुक्यात धक्कादायक घटना घडली आहे. रिलस्टार विवाहित महिलेने आत्महत्या केल्याने खळबळ उडाली आहे.अज्ञात कारणावरून 'हॉटेल ग्रामपंचायत' च्या स्वयंपाक घरातील पत्र्याच्या लोखंडी अँगलला दोरीच्या साहाय्याने रिलस्टार रोहिणी निलेश पाराध्ये (वय 25 )हिने गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याची घटना तालुक्यातील ब्रह्मपुरी येथे घडली आहे.
या प्रकरणाची खबर पती निलेश यांनी पोलीस ठाण्यात फिर्याद दिली असून मंगळवारी दुपारी 2.30 च्या सुमारास घटना घडली आहे.ए का रीलस्टारच्या आत्महत्येने सोलापुरात खळबळ उडाली आहे. आत्महत्या का केली कोणत्या कारणाने केली याचे गूढ अद्यापही कायम आहे. मागील काही वर्षभरापासून रोहिणी पाराध्ये व निलेश पाराध्ये हे पतीपत्नी हे विविध सामाजिक घटना व खाद्यपदार्थावर आधारीत रीलच्या माध्यमातून सोशल मीडियामध्ये लोकप्रिय ठरले आहेत .त्यांच्या या लोकप्रियतेचा फायदा घेऊन त्यांनी रत्नागिरी-नागपूर या राष्ट्रीय महामार्गावर खवैय्यासाठी ब्रह्मपुरी येथे हॉटेल ग्रामपंचायत हा व्यवसाय सुरू केला.
या व्यवसायात ते स्थिर होऊन आणखी नवीन शाखा प्रस्तावित असताना अचानक पत्नी रोहिणी पाराध्ये हिने अचानक गळफास घेतला. पती निलेशने उपचारासाठी मंगळवेढ्याच्या ग्रामीण रूग्णालयात उपचारासाठी दाखल केले असता डॉक्टरानी मृत घोषीत केले.
जळगाव जामोद तालुक्यातील राजुरा धरण परिसरात असलेल्या एका शेतातील विहिरीत पाच मृतदेह आढळल्याने खळबळ उडाली आहे. जळगाव जामोद तालुक्यातील भाले अंजन गावातील विजय मुसा किराडिया याने आपली मुले प्रित किराडिया, प्राची किराडिया, पूर्वी किराडिया आणि पियुष किराडिया या चार मुलांसह राजुरा धरण परिसरातील विहिरीत आधी ढकलून नंतर स्वतः आत्महत्या केली आहे.मी पोलीस सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार काल या व्यक्तीची पत्नी घरगुती वादातून माहेरी निघून गेली होती. आज सकाळी हा व्यक्ती घरातील घरकाम करत असताना या व्यक्तीला त्याच्या वडिलांनी " तू स्वतः काम का करतो तुझी बायको कुठे गेली..?" असं विचारलं असता घरगुती भांडणातून विजय किराडीया याने आपल्या चारही मुलांना विहिरीत ढकलून स्वतःही आत्महत्या केली आहे. घटनास्थळी पोलीस पोहोचले असून मृतदेह बाहेर काढून जळगाव जामोद ग्रामीण रुग्णालयात उत्तरीय तपासणीसाठी आणण्यात आले आहे. जळगाव जामोद पोलीस पुढील तपास करत आहे.