/Baramati Plane Crash: तेच गाव, तोच तालुका... अजित पवारांच्या अपघातानंतर 4 महिन्यांत बारामतीत पुन्हा विमान कोसळलं

Baramati Plane Crash Latest Updates: बारामतीमध्ये 28 जानेवारी रोजी अजित पवारांच्या विमानाचा अपघात होऊन पाच जणांचा मृत्यू झाला होता. त्यानंतर आता चार महिन्यांच्या आतच इथे दुसरा अपघात झाला आहे.
Baramati Training Aircrafts Crash News: बारामतीत पुन्हा एकदा शिकाऊ विमानाचा अपघात झालेला आहे. अर्ध्या तासापूर्वी म्हणजेच साधारण सकाळी नऊच्या सुमारास हे विमान पडलेलं आहे. बारामती तालुक्यातील गोजुबावी परिसरात या शिकाऊ विमानाला अपघात झाला आहे. हा अपघात कशामुळे झाला याचं कारण अद्याप समोर आलेलं नाही.
रेड बर्ड कंपनीच हे विमान असून गोजबाबी गावाच्या हद्दीत ते पडलं आहे. यातील वैमानिक सुरक्षित असल्याची माहिती आहे. याच गावात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या विमानाला 28 जानेवारी रोजी अपघात झाला होता. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे अजित पवारांच्या विमानाचा अपघात ज्या वेळी त्याच वेळाच्या आसपास आजचा अपघात झाला.
यापूर्वी देखील रेडबर्ड या कंपनीची विमानं या ठिकाणी कोसळलेली आहे. या ठिकाणी शिकाऊ वैमानिकांना प्रशिक्षण दिलं जातं. कारवार इरिगेशन आणि रेड बर्ड या दोन संस्था बारामतीमध्ये वैमानिक प्रशिक्षण देतात. यापूर्वी देखील रेडबर्ड कंपनीवर बंदी घालण्यात आली होती.
हा विमान अपघात पाहणाऱ्या स्थानिक महिलेने, विमान खाली येऊ लागलं तेव्हा सर्वजण घाबरल्याचं सांगितलं. मी शेतात भुईमुगाच्या शेंगा तोडत असताना, विमान खाली येत असल्याचं दिसलं. त्यानंतर सर्वजण पळू लागले. अनेकजण सैरावैरा पळू लागल्यानंतर हे विमान खाली आलं अन् या झाडाजवळ धडकून थांबलं. त्यानंतर मी विमानाकडे जात असताना इतरांनी मला जाऊ नको असं सांगितलं. विमान पेट घेऊ शकतं असं सांगितल्यानंतर मी मागे सरले. त्यानंतर त्या विमानातून एकजण विमान बंद करुन खाली उतरला. त्याला कोणतीही जखम झाली नव्हती. तो स्वत:च्या पायावर चालत खाली उतरला, असं या महिलेने नमूद केलं. हे विमान ऊसाच्या शेतात उतरलं.
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अनिल पाटील यांनी या विमान अपघातासंदर्भात प्रसारमाध्यमांशी बोलताना प्रतिक्रिया नोंदवली आहे. "पुन्हा बारामतीत विमान अपघात झाला असला तरी हे लक्षात घेणं महत्त्वाचं आहे की बारामतीचं विमानतळ हे टेबल टॉप आहे. अशी देशात 13 ते 14 विमानतळं आहेत. डोंगर-दरी असल्याने भराव करुन धावपट्टी तयार केली जाते. त्यामुळे काळजीपूर्वक विमान उतरावावं लागतं. अशा ठिकाणी पायलट हुशार असला पाहिजे," असं अनिल पाटील म्हणाले.