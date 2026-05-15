/राज्य पोलीस दलात मोठी घडामोड! बड्या IPS अधिकाऱ्यांच्या बदल्या, नाशिकचे IG दत्ता कराळेंना खरात प्रकरण भोवलं?

Transfer of Nashik IG Datta Karale and IPS Officers: राज्यातील पोलीस दलातील 24 अधिकाऱ्यांची बदली करण्यात आली आहे. यामध्ये नाशिकमधील पोलीस महानिरीक्षक दत्ता कराळे यांचाही समावेश आहे. दत्ता कराळे यांची राज्य मानवी हक्क आयोगात बदली करण्यात आली आहे. राज्य मानवी हक्क आयोगात विशेष पोलीस महानिरीक्षक म्हणून त्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. अशोक खरात प्रकरणातील आरोप त्यांना भोवल्याची चर्चा आहे.
नाशिकचे आयजी दत्ता कराळे यांनी भोंदूबाबा अशोक खरातच्या कार्यक्रमाला हजेरी लावली होती. सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी अशोक खरात आणि दत्ता कराळे यांचा व्हिडीओ आणि फोटो शेअर केला होता. भोंदूबाबा अशोक खरातच्या कार्यक्रमात IG दत्ता कराळे का गेले? असा प्रश्न त्यांनी विचारला होता. इतकंच नाही तर दत्ता कराळे यांनी या कार्यक्रमात भाषणही केलं होतं. दत्ता कराळे आणि अशोक खरात यांच्यात 18 वेळा फोनवरुन बोलणं झाल्याचा दावाही अंजली दमानिया यांनी केला होता.
दत्ता कराळे यांची अशोक खरात प्रकरणी चौकशी केली जावी अशी मागणी त्यांनी केली होती. पोलीस महासंचालक सदानंद दातेंना याप्रकरणी लक्ष घालण्याचं आवाहन त्यांनी केलं होतं.
|अ.क्र.
|अधिकारी
|सध्याचे पद (Current Post)
|बदली / नवीन पदस्थापना (Transferred / New Post)
|1
|कृष्ण प्रकाश
|अपर पोलीस महासंचालक, फोर्स वन
|अपर पोलीस महासंचालक (प्रशिक्षण)
|2
|दत्ता कराळे
|विशेष पोलीस महानिरीक्षक, नाशिक परिक्षेत्र
|विशेष पोलीस महानिरीक्षक, राज्य मानवी हक्क आयोग
|3
|प्रविण पडवळ
|विशेष पोलीस महानिरीक्षक, प्रशिक्षण
|विशेष पोलीस महानिरीक्षक, नाशिक परिक्षेत्र
|4
|लखमी गौतम
|पोलीस सह आयुक्त (गुन्हे), बृहन्मुंबई
|विशेष पोलीस महानिरीक्षक (कायदा व सुव्यवस्था), महाराष्ट्र राज्य
|5
|मनोज शर्मा
|विशेष पोलीस महानिरीक्षक (कायदा व सुव्यवस्था), महाराष्ट्र राज्य
|पोलीस सह आयुक्त (कायदा व सुव्यवस्था), बृहन्मुंबई
|6
|सुनील हक
|विशेष पोलीस महानिरीक्षक (नियोजन व समन्वय)
|पोलीस सह आयुक्त (प्रशासन), मुंबई
|7
|महेश पाटील
|अपर पोलीस आयुक्त, पूर्व प्रादेशिक विभाग, मुंबई
|विशेष पोलीस महानिरीक्षक (नियोजन व समन्वय)
|8
|परमजीत दहिया
|अपर पोलीस आयुक्त, मुंबई
|विशेष पोलीस महानिरीक्षक, दहशतवाद विरोधी पथक
|9
|सी. के. मीना
|विशेष पोलीस महानिरीक्षक, दहशतवाद विरोधी पथक
|विशेष पोलीस महानिरीक्षक, कोकण परिक्षेत्र
|10
|संजय दराडे
|विशेष पोलीस महानिरीक्षक, कोकण parिक्षेत्र
|पोलीस सह आयुक्त, पुणे
|11
|रंजन शर्मा
|पोलीस सह आयुक्त, पुणे
|विशेष पोलीस महानिरीक्षक, कोल्हापूर परिक्षेत्र
|12
|सुनील फुलारी
|विशेष पोलीस महानिरीक्षक, कोल्हापूर परिक्षेत्र
|विशेष पोलीस महानिरीक्षक, गुन्हे अन्वेषण विभाग (पूर्व)
|13
|राजेश प्रधान
|पदस्थापनेच्या प्रतीक्षेत
|पोलीस सह आयुक्त, आर्थिक गुन्हे, मुंबई
|14
|विविश मिश्रा
|पोलीस सह आयुक्त, आर्थिक गुन्हे, मुंबई
|विशेष पोलीस महानिरीक्षक, प्रशिक्षण
|15
|जय कुमार
|पोलीस सह आयुक्त (प्रशासन), मुंबई
|विशेष पोलीस महानिरीक्षक, फोर्स वन
|16
|संजय येडपुरे
|पोलीस सह आयुक्त, नवी मुंबई
|विशेष पोलीस महानिरीक्षक, व्हीआयपी सुरक्षा
|17
|संजय जाधव
|अपर पोलीस आयुक्त, ठाणे
|अपर पोलीस आयुक्त, ठाणे (In Situ Promotion)
|18
|दीपक साकोरे
|अपर पोलीस आयुक्त, नवी मुंबई
|पोलीस सह आयुक्त, नवी मुंबई
|19
|पंजाबराव उगले
|अपर पोलीस आयुक्त (गुन्हे), ठाणे
|विशेष पोलीस महानिरीक्षक, पोलीस गृह निर्माण महामंडळ
|20
|एस. व्ही. पाठक
|अपर पोलीस आयुक्त (प्रशासन), ठाणे
|विशेष पोलीस महानिरीक्षक (आर्थिक गुन्हे), पुणे
|21
|विनायक देशमुख
|अपर पोलीस आयुक्त, ठाणे
|नियंत्रक, वैधमापन
|22
|ज्योती प्रिया सिंह
|पदस्थापनेच्या प्रतीक्षेत
|विशेष पोलीस महानिरीक्षक, अंमली पदार्थ विरोधी पथक
|23
|अनिल कुंभारे
|पोलीस सह आयुक्त, वाहतूक, मुंबई
|पोलीस सह आयुक्त (गुन्हे), मुंबई
|24
|सत्य नारायण चौधरी
|पोलीस सह आयुक्त (कायदा व सुव्यवस्था), मुंबई
|पोलीस सह आयुक्त, वाहतूक, मुंबई