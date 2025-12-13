English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
20 वर्षात 24 वेळा बदली; महाराष्ट्रातील सर्वात जास्त चर्चेत असणारा वादग्रस्त IAS अधिकारी

महाराष्ट्रातील सर्वात जास्त चर्चेत असणारा वादग्रस्त IAS अधिकारी. या अधिकाऱ्याची  20 वर्षात 24 वेळा बदली झाली आहे. 

वनिता कांबळे | Updated: Dec 13, 2025, 10:44 PM IST
Who Is Tukaram Mundhe Maharashtra Ias Officer : महाराष्ट्रातील सर्वात जास्त चर्चेत असणारा वादग्रस्त IAS अधिकारी तुकाराम मुंढे भ्रष्टाचाराच्या आरोपामुळे चर्चेत आले. सरकारने तुकाराम मुंढे यांना क्लीनचीट दिली आहे. तुकाराम मुंढे यांची 20 वर्षात 24 वेळा बदली झाली. जाणून घेऊया कोणत्या प्रकरणात तुकाराम मुंढे याच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले. तुकाराम मुंढे यांची एकूण सनदी कारकीर्द.

भाजप आमदार कृष्णा खोपडे व प्रवीण दटके यांनी स्मार्ट सिटी प्रकरणात भ्रष्टाचाराचे आरोप केलेले सनदी अधिकारी तुकाराम मुंढे यांना क्लीन चिट मिळाली आहे. याप्रकरणी आर्थिक गुन्हे शाखा  आणि पोलिस अशा दोन एजन्सींनी चौकशी केली. त्यांनी त्यांच्या अहवालात चुकीचे काहीच आढळले नसल्याचे नमूद करीत क्लीन चीट दिली आहे, असे उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी शुक्रवारी विधानसभेत जाहीर केले. महिला आयोगाकडे एक चौकशी सुरू आहे. त्याचा अहवाल महिनाभरात येईल आणि त्यानुसार पुढील कारवाई करू, असेही उदय सामंत यांनी स्पष्ट केलं. 

कोण आहेत तुकाराम मुंढे

 प्रामाणिक अधिकारी अशी तुकाराम मुंढे यांची प्रतिमा आहे. प्रामाणिकपणामुळे, तुकाराम यांची त्यांच्या 20 वर्षांच्या सेवेत 24 वेळा बदली झाली आहे. जाणून घेऊया तुकाराम मुंढे कोण आहेत. तुकाराम मुंढे हे 2005 च्या बॅचचे महाराष्ट्र केडरचे आयएएस अधिकारी आहेत. त्यांचा जन्म 3 जून 1975 रोजी महाराष्ट्रातील बीड जिल्ह्यातील ताडसोना या छोट्याशा गावात झाला. ते ओबीसी वर्गात येणाऱ्या वंजारी समाजाचे आहेत.  त्यांचे वडील शेतकरी होते. शाळेतून परतल्यानंतर ते वडिलांना शेतात मदत करत. मात्र, दहावीनंतर त्यांचे जीवन बदलले. दहावीनंतर ते नातेवाईकांसोबत राहण्यासाठी आणि तिथेच महाविद्यालयीन शिक्षण घेण्यासाठी औरंगाबादला गेले. 

तुकाराम यांनी 1996 मध्ये इतिहासात बीए केले. त्यानंतर ते मुंबईला गेले आणि त्यांनी राज्यशास्त्रात एमए केले. त्यानंतर त्यांनी यूपीएससीची तयारी सुरू केली. त्यांचा पहिला प्रयत्न अयशस्वी झाला आणि ते अयशस्वी झाले, पण त्यांनी कधीही हार मानली नाही. अखेर 2005  मध्ये त्यांच्या मेहनतीचे फळ मिळाले आणि त्यांनी यूपीएससी सिव्हिल सर्व्हिसेस परीक्षा उत्तीर्ण केली आणि आयएएस अधिकारी झाले. त्यांची पहिली पोस्टिंग सोलापूरमध्ये उपजिल्हाधिकारी म्हणून होती, जिथे त्यांनी बेकायदेशीर दारूच्या अड्ड्यांवर छापे टाकून खळबळ उडवून दिली. 

20 वर्षांच्या आयएएस सेवेत त्यांची 24 वेळा बदली झाली आहे. त्यांच्या कठोर निर्णयांमुळे ते राजकारणी आणि माफियांचे लक्ष्य राहिले आहेत असे म्हटले जाते. त्यांनी जानेवारी 2025 मध्ये राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाचा कार्यभार स्वीकारला, परंतु ऑगस्ट 2025 मध्ये त्यांची पुन्हा बदली झाली. ते आता मुंबईत अपंग कल्याण विभागाचे सचिव आहेत. याआधी ते असंघटित कामगार विकास आयुक्त होते. त्यांच्या बदली यादीकडे पाहता असे दिसून येते की त्यांना दर दोन-तीन वर्षांनी एक नवीन जागा आणि नवीन जबाबदाऱ्या देण्यात येत होत्या. एकूण, त्यांच्याकडे 24 वेगवेगळ्या पोस्टिंग होत्या. त्यांची तुलना हरियाणाच्या अशोक खेमका यांच्याशी केली जाते. खरं तर, अशोक खेमका यांचीही 57 वेळा बदली झाली.

20 वर्षांत 24 बदल्या

तुकाराम मुंढे यांची प्रशासकीय कारकीर्द 2005 मध्ये सोलापूर येथे सुरू झाली, जिथे त्यांनी प्रशिक्षणार्थी उपजिल्हाधिकारी म्हणून काम केले आणि दोन वर्षांनी त्यांची तेथे बदली झाली. त्यानंतर ते देगलूर उपविभागाचे उपजिल्हाधिकारी झाले. त्यानंतर त्यांनी नागपूर जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून काम पाहिले. त्यांनी आदिवासी विभागाचे आयुक्तपद भूषवले, वाशिम आणि कल्याणमध्ये मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून काम केले. नंतर ते जालनाचे जिल्हा दंडाधिकारी आणि मुंबईमध्ये विक्रीकराचे सहाय्यक आयुक्त झाले. 

2014  मध्ये त्यांनी पुन्हा सोलापूरचे जिल्हा दंडाधिकारी म्हणून पदभार स्वीकारला. त्यानंतर, 2016 मध्ये, ते नवी मुंबई महानगरपालिका आयुक्त झाले, जिथे त्यांनी आयुक्तांचा मॉर्निंग वॉक सुरू केला, ज्यामध्ये लोक सकाळी उद्यानात येत असत आणि त्यांच्या तक्रारी सांगत असत, ज्या ते त्वरित सोडवत असत. 2017 मध्ये, ते पुणे पीएमपीएलचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी झाले. 2018  मध्ये, त्यांनी नाशिक महानगरपालिका आयुक्त म्हणून काम पाहिले, जिथे त्यांनी आदिवासी भागांना महत्त्वपूर्ण मदत केली, आषाढी वारीसाठी 3000 शौचालये बांधली. त्यांनी व्हीआयपी दर्शन देखील रद्द केले. त्यानंतर ते नियोजन विभागात सहसचिव झाले. त्यांनी मुंबईत एड्स नियंत्रण प्रकल्प अधिकारी म्हणून काम पाहिले. 

2020  मध्ये ते नागपूर महानगरपालिका आयुक्त झाले. त्यांनी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणात सदस्य सचिवपदाची सूत्रे स्वीकारली. 2021 मध्ये ते राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगात रुजू झाले. 2022 मध्ये ते आरोग्य सेवा आयुक्त झाले आणि आता 2025 मध्ये ते अपंग कल्याण सचिव आहेत. त्यांनी सर्वत्र आपली छाप सोडली. नांदेडमधील एका शाळेच्या भेटीदरम्यान त्यांनी अनुपस्थित शिक्षकांना निलंबित केले आणि शिक्षकांची गैरहजेरी 10 टक्के वरून 1 टक्के पर्यंत कमी केली तेव्हा ते चर्चेत आले.

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

...Read More

