/महाराष्ट्रातील 25 बड्या पोलिस अधिकाऱ्यांच्या एकावेळी बदल्या; IPS तेजस्वी सातपुते यांच्या नावाची सर्वात जास्त चर्चा का? अशी कुठे झालेय त्यांची बदली

Maharashtra IPS Tejaswi Satpute : महाराष्ट्राच्या पोलिस दलात मोठी घडामोड घडली आहे. महाराष्ट्रातील 25 बड्या पोलिस अधिकाऱ्यांच्या एकावेळी बदल्या झाल्या आहेत. चर्चा फक्त IPS तेजस्वी सातपुते यांच्या नावाची आहे. IPS तेजस्वी सातपुते यांचे प्रमोशन झाले आहे. पुण्यातील दुसऱ्या क्रमाकांच्या पदावर त्याना बढती मिळाली आहे. IPS तेजस्वी सातपुते यांनीच भोंदूबाबा आणि नाशिकचा कथित ज्योतिषाचार्य अशोक खरात प्रकरणाचा पर्दाफाश केला. अशोक खरात त्यांनी वेगाने तपास केला. अशोक खराची संपूर्ण कुंडलीच त्यांनी बाहरे काढली.
स्वत:ला कॅप्टन आणि महादेवाचा अवतार मानणारा अशोक खरात याने अनेक महिलांना आपल्या जाळ्यात ओढले. आस्था आणि चमत्काराच्या नावाखाली अशोक खरात याने महिलांचे लैंगिक शोषण केले. अमेक महिला त्याच्या अत्याचाराला बळी पडल्या. शोषण, काळी जादू, अंधश्रद्धेचा बाजार मांडत अशोक खरात याने कोट्यवधींची अवैध संपत्ती उभी केली. अनेक नेते अशोक खरातला भेटले होते. यामुळे अशोक खरात प्रकरण महाराष्ट्रातील हायप्रोपाईल प्रकरण बनले आहे. अशोक खरात प्रकरणाचा तपास करण्यासाठी राज्य सरकारने एसआयटी गठीत केलं असून त्याची जबाबदारी आयपीएस अधिकारी तेजस्वी सातपुते यांच्यावर (IPS Tejaswi Satpute) सोपवण्यात आली आहे.
तेजस्विनी सातपुते यांची पुणे पोलिसांच्या गुन्हेशाखा अप्पर आयुक्तपदी बदली झाली आहे. खरात एसआयटीचा चार्ज असलेल्या तेजस्विनी सातपुते यांची पुणे पोलिसांच्या गुन्हेशाखा अप्पर आयुक्तपदी बदली झाली आहे. यापूर्वी होत्या एसआरपी पुणे कँम्प च्या प्रमुख पदी होत्या. तेजस्वी सातपुते समादेशक, राज्य राखीव पोलीस बल, गट क्र.१, पुणे अपर पोलीस आयुक्त (गुन्हे), पुणे शहर येथे पदोन्नतीने झाली.
पुणे गुन्हे शाखा अप्पर पोलीस आयुक्तपदी पंकज देशमुख कार्यरत होते. पण त्यांना अजून कोणतीच पोस्टिंग नाही त्यांच्या जागी माञ तेजस्वी सातपुते यांना नियुक्ती मिळाली. पुणे पोलीस आयुक्तालयातील ही क्रमांक 2ची पोस्ट मानली जाते. खरात एसआयटी प्रमुख तेजस्वी सातपुते यांना साईड पोस्टिंग वरून थेट executive पोस्टवर बढती मिळाली आहे.
आयपीएस तेजस्वी सातपुते महाराष्ट्र कॅडरच्या 2012 च्या बॅचमधील आयपीएस अधिकारी आहेत. दहा वर्षांपेक्षा जास्त अनुभव त्यांच्याकडे आहे. एलएलबीचं शिक्षण घेत असताना त्यांनी स्पर्धा परीक्षेची तयारी सुरू केली. युपीएससीच्या पहिल्या परीक्षेत त्यांना यश मिळू शकलं नाही. 2011 मध्ये दुसऱ्या प्रयत्नात त्या उत्तीर्ण झाल्या. त्यांनी इतिहास आणि मराठी भाषा पर्यायी विषय म्हणून निवडला होता. धडाडीच्या आणि 'लेडी सिंघम' म्हणून ओळखल्या जातात. प्रामाणिक अध्कारी अशी त्यांची ओळख आहे.
|अ. क्र.
|अधिकाऱ्याचे नाव
|सध्याचे पद
|बदलीनंतरचे पद
|1
|विजय खरात
|सहायक विशेष पोलीस महानिरीक्षक, पोलीस महासंचालक कार्यालय
|पोलीस उप आयुक्त, नवी मुंबई
|2
|विशाल गायकवाड
|पोलीस उप आयुक्त, पिंपरी चिंचवड
|अपर पोलीस अधीक्षक, लोहमार्ग, पुणे शहर
|3
|गणेश शिंदे
|पोलीस उप आयुक्त, अमरावती शहर
|पोलीस उप आयुक्त, बृहन्मुंबई
|4
|दिनेश बारी
|पोलीस अधीक्षक, फोर्स वन
|पोलीस अधीक्षक, दहशतवाद विरोधी पथक, मुंबई
|5
|उज्ज्वला वानखेडे
|राज्य राखीव पोलीस बल, गट क्र. 3, जालना
|राज्य गुप्तवार्ता विभाग, मुंबई
|6
|संदीप जाधव
|पोलीस उप आयुक्त, मुंबई शहर
|पोलीस अधीक्षक, गुन्हे अन्वेषण विभाग, नाशिक शहर
|7
|यशवंत सोळंके
|महामार्ग सुरक्षा, नागपूर शहर
|अपर पोलीस अधीक्षक, अमलीपदार्थ विरोधी पथक, नागपूर
|8
|अनिता पाटील
|पोलीस अधीक्षक, महाराष्ट्र पोलीस अकादमी, नाशिक
|नागरी हक्क संरक्षण, अमरावती
|9
|पंकज डहाटे
|पोलीस उप आयुक्त (परिमंडळ-1), नवी मुंबई
|पोलीस उप आयुक्त, बृहन्मुंबई
|10
|पल्लवी बगे
|गुन्हे अन्वेषण विभाग, पुणे
|पोलीस अधीक्षक, पोलीस दळणवळण व माहिती तंत्रज्ञान विभाग, पुणे