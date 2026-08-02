/पुणे महापालिकेत मोठी खळबळ! उपअधीक्षक, वरिष्ठ लिपिक, कनिष्ठ लिपिक एकाचवेळी 407 कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या

पुणे महापालिका : पुणे महापालिकेत खळबळजनक घडामोड घडली आहे. पुणे महापालिकेत एकाचवेळी 407 कर्मचाऱ्यांच्या तडकाफडकी बदल्या करण्यात आल्या आहेत. हे सर्व उपअधीक्षक, वरिष्ठ लिपिक, कनिष्ठ लिपिक गटातील कर्मचारी आहेत. या बदली सत्रामुळे पुणे महापालिकेत कर्मचारी गोंधळले आहेत.
पुणे महापालिकेतील कर्मचाऱ्यांच्या अचानक बदल्या झाल्याने पुणे प्रशसासनात मोठी खळबळ माजली आहे. मतदार यादी पुनर्परीक्षण मोहीम (एसआयआर) संपल्यानंतर या बदल्या केल्या जाणार होत्या. पण कर्मचाऱ्यांना तक्रारींना वेळच मिळू नये यासाठी दोन दिवसांपूर्वी सुमारे 407 कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या करण्यात आल्या आहेत.
तीन वर्षे पूर्ण झाली आहेत अशांची बदली न करता तीन वर्षे पूर्ण होण्यापूर्वीच अनेकांच्या बदल्या
पुणे महापालिकेत 407 कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे आदेश काढण्यात आले आहेत. यामध्ये उपअधीक्षक, वरिष्ठ लिपिक, कनिष्ठ लिपिक यांचा समावेश आहे. या बदल्या करताना ज्यांना तीन वर्षे पूर्ण झाली आहेत अशांची बदली न करता तीन वर्षे पूर्ण होण्यापूर्वीच बदल्या करण्यात आल्या आहेत. तसेच जे कर्मचारी अनेक वर्षे एकाच खात्यात होते, त्यांना पुन्हा तेथेच संधी दिली आहे.
दरम्यान, यापूर्वी पुणे जिल्ह्यातील 285 महसूल अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करण्यात आल्या होत्या. जिल्हाधिकारी कार्यालयात समुपदेशनाद्वारे ही प्रक्रिया राबवण्यात आली.
काही दिवसांपूर्वी पुण्यातील खडक पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत एकाच दिवशी घडलेल्या सलग दोन गोळीबाराच्या घटना घडल्या होत्या. पोलिस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी मोठी प्रशासकीय कारवाई केली. खडक पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक शशिकांत चव्हाण यांची नियंत्रण कक्षात बदली करण्यात आली असून त्यांच्या जागी वाहतूक शाखेतील पोलिस निरीक्षक धनंजय पिंगळे यांची नियुक्ती करण्यात आली. याचबरोबर गुन्हे शाखा युनिट एकचे पोलिस निरीक्षक अजित जाधव यांचीही नियंत्रण कक्षात बदली करण्यात आली. या घटनेनंतर शहराच्या मध्यवर्ती भागातील कायदा आणि सुव्यवस्थेवर प्रश्न उपस्थित झाले होते. दरम्यान येरवडा आणि लक्ष्मीनगर पोलिस ठाण्यांसह इतर ठिकाणीही निरीक्षकांच्या बदल्या करण्यात आल्यात.