Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /महाराष्ट्र बातम्या
  • /पुणे महापालिकेत मोठी खळबळ! उपअधीक्षक, वरिष्ठ लिपिक, कनिष्ठ लिपिक एकाचवेळी 407 कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या

पुणे महापालिकेत मोठी खळबळ! उपअधीक्षक, वरिष्ठ लिपिक, कनिष्ठ लिपिक एकाचवेळी 407 कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या

पुणे महापालिकेत  एकाचवेळी 407 कर्मचाऱ्यांच्या तडकाफडकी बदल्या करण्यात आल्या आहेत. या बदली सत्रामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये एकच खळबळ माजली आहे. 

Written ByVanita Kamble
Published: Aug 02, 2026, 05:47 PM IST|Updated: Aug 02, 2026, 05:58 PM IST
पुणे महापालिकेत मोठी खळबळ! उपअधीक्षक, वरिष्ठ लिपिक, कनिष्ठ लिपिक एकाचवेळी 407 कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Maharashtra Breaking News Today LIVE: संजय राऊतांविरोधात सोलापुरात गुन्हा दाखल
2
3
4
5