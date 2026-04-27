रिक्षा-टॅक्सी चालकांना मराठी सक्ती करण्याचा निर्णय पुढे ढकलणार? प्रताप सरनाईकांनी स्पष्टच सांगितलं

Pratap Sarnaik on Marathi Language Compulsion: रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांसाठी 1 मेपासून मराठीची सक्ती करण्याचा निर्णय पुढे ढकलला जाण्याची शक्यता आहे. परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी उद्या यासंदर्भातील निर्णय घेतला जाणार असल्याचं सांगितलं आहे. मंत्रालयात पार पडलेल्या बैठकीनंतर त्यांनी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला. या बैठकीत रिक्षा आणि टॅक्सी संघटनांकडून शशांक राव, संजय निरुपम यांच्यासह विविध संघटनांचे अध्यक्ष हजर होते.
1 मेपासून टॅक्सी ड्रायव्हर आणि रिक्षा ड्रायव्हर यांना मराठी येणं अनिर्वाय करण्याचा निर्णय महाराष्ट्र सरकारने घेतला होता. याविरोधात रिक्षा आणि टॅक्सी संघटना आक्रमक झाले असून हा नियम राबवण्यासाठी प्रताप सरनाईक यांनी मंत्रालयातील दालनात दुपारी 12.30 वाजता बैठकीचं आयोजन केलं होतं. या बैठकीत रिक्षा आणि टॅक्सी संघटनांकडून शशांकराव, संजय निरुपम यांच्यासह विविध संघटनांच्या अध्यक्षांना आमंत्रित करण्यात आलं होतं. मराठी अनिवार्य करण्याच्या निर्णयावर या बैठकीत गहन चर्चा करण्यात आली.
प्रताप सरनाईक यांनी पत्रकार परिषदेत त्यांनी सांगितलं की, "महाराष्ट्रातील रिक्षा, टॅक्सी युनिअनच्या अध्यक्षांना बैठकीचं आमंत्रण दिलं होतं त्यानुसार बैठक झाली. आमंत्रण देताना जे रिक्षाचालक, टॅक्सीचालक आहेत त्यांना मराठी अनिवार्य करण्याची राज्य सरकारची भूमिका असून, त्यावर तुम्ही सहमत आहात का? असं विचारलं होतं. त्यावर आम्ही सहमत आहोत सांगताना त्यांच्या मागण्याही मांडल्या. यादरम्यान जुजबी मराठी आलं पाहिजे इतकं बोलता आलं पाहिजे असं सांगितलं. भविष्यात ओला, रॅपिडो, उबर यांचाही समावेश करणार असल्याचं सांगितलं. काहींनी 6 महिन्याची, काहींनी 1 वर्षांची मुदत मागितली. यावेळी सकारात्मक चर्चा झाली".
"आम्ही आमच्या रिक्षा संघटनाच्या कार्यालयात शिकवणी घेऊ असं काहींनी सांगितलं. शशांक राव यांनी गोरेगावमधील कार्यालयात 70 ते 80 रिक्षाचालकांना एकावेळी शिकवू शकतो सांगितलं. हाजी अराफत शेख तसंच इतर नेतेमंडळी यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली. आमच्या रोजी-रोटीवर पाय येता कामा नये असं त्यांचं म्हणणं होतं. आम्हीदेखील रोजगारावर पाय आणणार नाही याची हमी दिली," अशी माहिती त्यांनी दिली.
"पण महाराष्ट्रात व्यवसाय करताना कुठल्याही स्थितीत हिंदीत बोलणार हे चालणार नाही. त्यांनी भूमिकेवर सहमती दर्शवताना मुदत मागत जबाबदारीदेखील घेतली आहे असं ते म्हणाले. कोकण मराठी साहित्य परिषदेने आम्ही 72 शाखांमध्ये मराठी शिकवू सांगितलं आहे. मराठी साहित्य संघानेही मराठी शिकवू सांगितलं आहे. त्यांचीही मदत घेण्याचं यांनी ठरवलं आहे. राज्य शासनाच्या भूमिकेशी युनिअनचे नेते सहमत आहेत," असं त्यांनी सांगितलं.
मुदत वाढवून मागितली असून, मी आरटीओ अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली आहे. त्यांचं समाधान करण्यासाठी मदुतवाढ द्यायची अशी भूमिका नाही. मी शब्द दिलेला नाही. उद्या 69 आरटीओची बैठक सकाळी 10.30 वाजता बोलावली असून, त्यानंतर निर्णय घेतला जाणार आहे.