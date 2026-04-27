  रिक्षा-टॅक्सी चालकांना मराठी सक्ती करण्याचा निर्णय पुढे ढकलणार? प्रताप सरनाईकांनी स्पष्टच सांगितलं

रिक्षा-टॅक्सी चालकांना मराठी सक्ती करण्याचा निर्णय पुढे ढकलणार? प्रताप सरनाईकांनी स्पष्टच सांगितलं

Pratap Sarnaik on Marathi Language Compulsion: रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांसाठी 1 मेपासून मराठीची सक्ती करण्याचा निर्णय पुढे ढकलला जाण्याची शक्यता आहे. मंत्रालयात आज एक महत्त्वाची बैठक पार पडली. 

शिवराज यादव | Updated: Apr 27, 2026, 04:13 PM IST
रिक्षा-टॅक्सी चालकांना मराठी सक्ती करण्याचा निर्णय पुढे ढकलणार? प्रताप सरनाईकांनी स्पष्टच सांगितलं
टॅक्सी-रिक्षा चालकांच्या बैठकीनंतर बोलताना राज्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक

Pratap Sarnaik on Marathi Language Compulsion: रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांसाठी 1 मेपासून मराठीची सक्ती करण्याचा निर्णय पुढे ढकलला जाण्याची शक्यता आहे. परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी उद्या यासंदर्भातील निर्णय घेतला जाणार असल्याचं सांगितलं आहे. मंत्रालयात पार पडलेल्या बैठकीनंतर त्यांनी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला. या बैठकीत रिक्षा आणि टॅक्सी संघटनांकडून शशांक राव, संजय निरुपम यांच्यासह विविध संघटनांचे अध्यक्ष हजर होते. 

1 मेपासून टॅक्सी ड्रायव्हर आणि रिक्षा ड्रायव्हर यांना मराठी येणं अनिर्वाय करण्याचा निर्णय महाराष्ट्र सरकारने घेतला होता. याविरोधात रिक्षा आणि टॅक्सी संघटना आक्रमक झाले असून हा नियम राबवण्यासाठी प्रताप सरनाईक यांनी मंत्रालयातील दालनात दुपारी 12.30 वाजता बैठकीचं आयोजन केलं होतं. या बैठकीत रिक्षा आणि टॅक्सी संघटनांकडून शशांकराव, संजय निरुपम यांच्यासह विविध संघटनांच्या अध्यक्षांना आमंत्रित करण्यात आलं होतं. मराठी अनिवार्य करण्याच्या निर्णयावर या बैठकीत गहन चर्चा करण्यात आली. 

प्रताप सरनाईक यांनी पत्रकार परिषदेत त्यांनी सांगितलं की, "महाराष्ट्रातील रिक्षा, टॅक्सी युनिअनच्या अध्यक्षांना बैठकीचं आमंत्रण दिलं होतं त्यानुसार बैठक झाली. आमंत्रण देताना जे रिक्षाचालक, टॅक्सीचालक आहेत त्यांना मराठी अनिवार्य करण्याची राज्य सरकारची भूमिका असून, त्यावर तुम्ही सहमत आहात का? असं विचारलं होतं. त्यावर आम्ही सहमत आहोत सांगताना त्यांच्या मागण्याही मांडल्या. यादरम्यान जुजबी मराठी आलं पाहिजे इतकं बोलता आलं पाहिजे असं सांगितलं. भविष्यात ओला, रॅपिडो, उबर यांचाही समावेश करणार असल्याचं सांगितलं. काहींनी 6 महिन्याची, काहींनी 1 वर्षांची मुदत मागितली. यावेळी सकारात्मक चर्चा झाली". 

रोजगारावर पाय आणणार नाही 

"आम्ही आमच्या रिक्षा संघटनाच्या कार्यालयात शिकवणी घेऊ असं काहींनी सांगितलं. शशांक राव यांनी गोरेगावमधील कार्यालयात 70 ते 80 रिक्षाचालकांना एकावेळी शिकवू शकतो सांगितलं. हाजी अराफत शेख तसंच इतर नेतेमंडळी यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली. आमच्या रोजी-रोटीवर पाय येता कामा नये असं त्यांचं म्हणणं होतं. आम्हीदेखील रोजगारावर पाय आणणार नाही याची हमी दिली," अशी माहिती त्यांनी दिली. 

राज्य शासनाच्या भूमिकेशी युनिअनचे नेते सहमत 

"पण महाराष्ट्रात व्यवसाय करताना कुठल्याही स्थितीत हिंदीत बोलणार हे चालणार नाही. त्यांनी भूमिकेवर सहमती दर्शवताना मुदत मागत जबाबदारीदेखील घेतली आहे असं ते म्हणाले. कोकण मराठी साहित्य परिषदेने आम्ही 72 शाखांमध्ये मराठी शिकवू सांगितलं आहे. मराठी साहित्य संघानेही मराठी शिकवू सांगितलं आहे. त्यांचीही मदत घेण्याचं यांनी ठरवलं आहे. राज्य शासनाच्या भूमिकेशी युनिअनचे नेते सहमत आहेत," असं त्यांनी सांगितलं. 

मुदतवाढीसंदर्भात उद्या होणार निर्णय

मुदत वाढवून मागितली असून, मी आरटीओ अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली आहे. त्यांचं समाधान करण्यासाठी मदुतवाढ द्यायची अशी भूमिका नाही. मी शब्द दिलेला नाही. उद्या 69 आरटीओची बैठक सकाळी 10.30 वाजता बोलावली असून, त्यानंतर निर्णय घेतला जाणार आहे. 

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

