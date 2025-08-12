English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

दहिसर टोल नाका 2 KM पुढे स्थलांतरित करा; परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांची मोठी मागणी

  मुंबई महानगर क्षेत्रांत प्रवेश करताना मीरा-भाईंदर शहराच्या वेशीवर असलेल्या दहिसर टोल नाक्या मूळे नागरिकांना मोठ्या प्रमाणावर वाहतूक कोंडी होऊन अनावश्यक इंधनाचा अपव्यय होतो.  तसेच वाहनांच्या प्रदुषणामुळे पर्यावरणाची देखील हानी होते. यास्तव दहिसर टोल नाका तेथुन पुढे 2 किलोमीटर अंतरावर स्थलांतरित करण्याची मागणी परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी उपमुख्यमंत्री   एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केली आहे.

वनिता कांबळे | Updated: Aug 12, 2025, 06:19 PM IST
दहिसर टोल नाका 2 KM पुढे स्थलांतरित करा; परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांची मोठी मागणी

Dahisar Toll Naka Traffic:  मुंबई महानगर क्षेत्रांत प्रवेश करताना मीरा-भाईंदर शहराच्या वेशीवर असलेल्या दहिसर टोल नाक्या मूळे नागरिकांना मोठ्या प्रमाणावर वाहतूक कोंडी होऊन अनावश्यक इंधनाचा अपव्यय होतो.  तसेच वाहनांच्या प्रदुषणामुळे पर्यावरणाची देखील हानी होते. यास्तव दहिसर टोल नाका तेथुन पुढे 2 किलोमीटर अंतरावर स्थलांतरित करण्याची मागणी परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी उपमुख्यमंत्री   एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केली आहे.

दहिसर टोल नाक्यामुळे  मिरा भाईंदर शहरातील 15 लाख स्थानिक नागरिक, वाहनचालक, तसेच मुंबईकडे जाणाऱ्या प्रवाशांना प्रचंड वाहतूक कोंडीचा सामना करावा लागत आहे. यामुळे प्रवासाचा वेळ वाढत असून इंधनाचा विनाकारण अपव्यय  होत आहे. मीरा-भाईंदर महानगरपालिकेच्या हद्दीतील हा टोल नाका शहराच्या आत असल्याने, वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी आणि नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी हा टोल नाका २ किलोमीटर अंतरावर हलवावा. यामुळे मीरा-भाईंदर व मुंबई दरम्यानचा प्रवास अधिक सुलभ होईल असं मंत्री प्रताप सरनाईक यांचे म्हणणे आहे. या संदर्भात उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी लवकरच बैठक घेऊन हा प्रश्न सोडवला जाईल अशी ग्वाही दिली आहे.

12 सीटर स्कूल व्हॅनला मंजुरी 

स्कूल बसचे वाढीव मासिक दर परवडत नसल्याने आपल्या मुलांच्या वाहतूकीसाठी अनाधिकृत रिक्षाचा पर्याय निवडणाऱ्या राज्यातील सर्व पालकांना दिलासा दिला आहे.  12 सीटर स्कूल व्हॅनला मंजुरी दिल्याची माहिती परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिलीय. परिवहन विभागाकडून स्कूल व्हॅन परवाने वाटप खुले करण्यात येत आहेत अशी माहितीही सरनाईकांनी दिलीय.. शाळकरी विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षित वाहतूकीसह रोजगाराच्या संधीसाठी हा निर्णय घेतल्याचं सरनाईकांनी सांगितलंय. अत्याधुनिक सुरक्षा आणि सुविधांनी युक्त असलेली अधिकृत स्कूल व्हॅन धावती करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे. 

 

Tags:
Transport Minister Pratap SarnaikTransport Minister Pratap Sarnaik demandedDahisar toll nakaDahisar Toll Naka Trafficदहिसर टोल नाका

इतर बातम्या

6 किमीची खाडी मार्ग सहज पार करता येणार, दीड तासांचा प्रवास...

मुंबई बातम्या