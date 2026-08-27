CM फडणवीसांनी रिक्षा-टॅक्सी चालकांना 1 वर्ष मुदतवाढ दिल्यानंतर सरनाईकांची पहिली प्रतिक्रिया, म्हणाले 'आधीच 105 दिवस...'

राज्यातील अमराठी रिक्षा टॅक्सी चालक ज्यांना मराठी येत नाही त्यांच्यावर कारवाईचा बडगा उगारला जात असताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुन्हा एकदा मुदतवाढ दिली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी चालकांना मराठी शिकता यावं यासाठी एक वर्षाची मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेतला आहे. देवेंद्र फडणवीस यांनीच माध्यमांशी संवाद साधताना ही माहिती दिली. यानंतर मराठीचा निर्णय सक्तीने राबवणारे राज्याचे परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी यावर भाष्य केलं आहे.
"1 मे महाराष्ट्र दिन ते स्वातंत्र्य दिनापर्यंत आधीच 105 दिवसांची मुदत दिली होती. त्यानंतर ज्या रिक्षाचलाकांना प्रवाशांसोबत संवाद साधता येत नाही त्यांना आधी एक महिन्याची नोटीस आणि तीन महिन्यांची वेळ दिली जाणार होती. यादरम्यान त्यांना मराठी शिकायची होती. जर या 4 महिन्यात ते मराठी शिकले नाहीत तर बॅच रद्द होणार होता," असं प्रताप सरनाईक यांनी सांगितलं.
पुढे ते म्हणाले की, "पण मुख्यमंत्री महायुतीचे सर्वोच्च नेते, राज्याचे मुख्यमंत्री आहेत. त्यामुळे त्यांनी जो निर्णय घेतला तो आम्हाला बंधनकारक असतो. मराठीच्या मुद्द्यावर मुदतवाढ दिली असून आमचा विभाग त्यानुसार कारवाई करेल. पण मुदतवाढ दिली म्हणजे सगळं संपलं असं नाही. त्यांना मराठी शिकावंच लागेल".
"12 ऑगस्ट 2026 रोजी जो शासन निर्णय झाला आहे त्यानुसार ज्या रिक्षा, टॅक्सीचालक तसंच ओला, उबेर, रॅपिडो चालकांना महाराष्ट्रात व्यवसाय करायचा आहे, संवाद साधायचा आहे त्यांनी जुजबी मराठी बोलणं गरजेचं आहे. त्यामुळे आम्ही कोकण मराठी साहित्य परिषद, मुंबई मराठी साहित्य संघाच्या वतीने बाळासाहेब ठाकरेंच्या नावे राज्यभर मराठी भाषा अभियान सुरु केलं आहे. मधु मंगेश कर्णिक यांनीही त्याला प्रतिसाद दिला आहे. एकनाथ शिंदेंनीही आम्हाला हे अभियान सुरु ठेवणं काळाची गरज असल्याचं म्हटलं आहे. जे अमराठी चालक मुंबईत येतात, काम करतात त्यांना मराठी बंधनकारक आहे. तशी कायद्यात तरतूद असून त्यांनी शिकावं," असं ते म्हणाले आहेत.
"मुख्यमंत्र्यांनी एक वर्षाची मुदत दिली असताना परत मागाल तर ते योग्य होणार नाही. मुख्यमंत्र्यांचा निर्णय आम्हाला सर्वांना बंधनकारक असतो. या अभियानाच्या माध्यमातून त्यांना मराठी शिकावंच लागेल. कारण महाराष्ट्रात व्यवसाय करायचा असेल. रोजी रोटी कमवायची असेल तर मराठी अनिवार्य आहे ही परिवहन खात्याची आणि शिवसेनेची भूमिका आहे," असं त्यांनी अधोरेखित केलं.
मला तर आनंद याचा आहे की ते संधी मिळाली नाही असं बोलू शकणार नाहीत. जे शिकले त्यांचं कौतुक करावं असंही ते म्हणाले. बॅच परवाना रद्द करुन रोजागारापासून वंचित करण्याची आमची भूमिका नाही. महाराष्ट्रात राहताना अस्मितेचं पालन करावं लागले, मातीशी एकरुप झालात तर मराठी अनिवार्य आहे. एक वर्षानंतर मराठी बोलावंच लागेल असंही ते म्हणाले.
मराठी शिकवल्याच्या पुस्तिकेचं अनावरण केलं तेव्हाच मुख्यमंत्र्यांनी वेळ द्यायला हवा असं सांगितलं होतं असंही ते म्हणाले.