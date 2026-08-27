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CM फडणवीसांनी रिक्षा-टॅक्सी चालकांना 1 वर्ष मुदतवाढ दिल्यानंतर सरनाईकांची पहिली प्रतिक्रिया, म्हणाले 'आधीच 105 दिवस...'

राज्यातील अमराठी रिक्षा टॅक्सी चालकांना मराठी शिकता यावं यासाठी एक वर्षाची मुदतवाढ देण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतला आहे. यानंतर राज्याचे परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी यावर भाष्य केलं आहे. 

Written ByShivraj Yadav
Published: Aug 27, 2026, 06:26 PM IST|Updated: Aug 27, 2026, 06:26 PM IST
CM फडणवीसांनी रिक्षा-टॅक्सी चालकांना 1 वर्ष मुदतवाढ दिल्यानंतर सरनाईकांची पहिली प्रतिक्रिया, म्हणाले 'आधीच 105 दिवस...'

About the Author

Shivraj Yadav

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

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