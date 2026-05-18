ओला, उबेर आणि रॅपिडोबाबत परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी घेतला मोठा निर्णय

Ola Uber Rapido : राज्यातील ई-बाईक अॅग्रीगेटर कंपन्या जसे की ओला, उबेर आणि रॅपिडो यांनी शासनाच्या नियमांचे काटेकोर पालन करूनच व्यवसाय करावा, अन्यथा कठोर कारवाई करण्यात येईल, असा स्पष्ट इशारा परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिला आहे. प्रवाशांची सुरक्षितता, चालकांची पडताळणी आणि वाहतूक व्यवस्थेतील पारदर्शकता या मुद्द्यांवर शासन कोणतीही तडजोड करणार नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
राज्यात ई-बाईक सेवा देणाऱ्या कंपन्यांच्या कार्यपद्धतीबाबत परिवहन विभागात नुकतीच आढावा बैठक पार पडली. या बैठकीला मुख्यमंत्र्यांचे सल्लागार कौस्तुभ धावसे, परिवहन विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव संजय सेठी, सायबर क्राईम चे उप महा निरीक्षक यशस्वी यादव, परिवहन आयुक्त राजेश नार्वेकर व संबंधित कंपन्यांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. संबंधित कंपन्यांच्या परवान्यांची स्थिती, चालक नोंदणी, पोलीस पडताळणी आणि अॅप व्यवस्थापनातील त्रुटींवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
शासन आता सर्वंकष आणि कठोर धोरण राबविण्याच्या तयारीत असल्याने संबंधित कंपन्यांनी ई-बाईक 100 टक्के व्यवसाय करण्यासाठी बंधनकारक राहील. पेट्रोल वाहनांचा वापर केल्यास संबंधित कंपन्यांना तत्काळ काळ्या यादीत टाकण्यात येईल. तसेच सर्व चालकांचे पोलीस चारित्र्य पडताळणी अहवाल (PVR) सादर करणे अनिवार्य करण्यात येणार आहे. पडताळणी पूर्ण झाल्याशिवाय नवीन चालकांची नोंदणी संबंधित अॅपवर करता येणार नाही असे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक म्हणाले.
याशिवाय, अॅपवर नोंदणीकृत वाहनांची ‘रिअल टाइम’ माहिती परिवहन विभागाला उपलब्ध करून देण्यासाठी संबंधित कंपन्यांनी त्यांच्या अॅपचा ॲक्सेस आरटीओ विभागाला देणे आवश्यक राहील. त्यामुळे कोणते वाहन कोणत्या कंपनीशी संलग्न आहे, यावर थेट नियंत्रण ठेवता येणार असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
सध्या एकाच चालकाकडे अनेक कंपन्यांच्या अॅपवर नोंदणी असल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे चालक एका दिवसात ओला, उबेर किंवा रॅपिडो अशा विविध कंपन्यांसाठी सेवा देत असल्याने सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण होत आहे. यावर उपाय म्हणून एका दिवसात चालकाला फक्त एका कंपनीकडूनच परवानगी देण्याबाबत शासन सकारात्मक विचार करत असल्याचे सरनाईक यांनी सांगितले.
परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी सांगितले की, प्रत्येक अॅग्रीगेटर अॅपमध्ये प्रवाशांना वाहनाचा परवाना क्रमांक, वाहन क्रमांक, चालकाचे नाव व छायाचित्र तसेच ‘पॅनिक बटन’ सुविधा दिसणे बंधनकारक केले जाईल. प्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी या उपाययोजना अत्यंत आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
तसेच अॅप कंपन्यांचे वेळोवेळी ऑडिट करण्याची तरतूदही शासन करणार असून, नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या कंपन्यांवर कठोर दंडात्मक कारवाई केली जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. “राज्यात आधुनिक आणि सुरक्षित वाहतूक व्यवस्था उभी करण्यासाठी शासन कटिबद्ध आहे. मात्र व्यवसाय करताना शासनाच्या अटी-शर्तींचे पालन करणे सर्व कंपन्यांसाठी बंधनकारक असेल,” असे प्रताप सरनाईक यांनी ठणकावून सांगितले.