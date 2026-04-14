1 मेपासून रिक्षा व टॅक्सी चालकांसाठी मराठी भाषा अनिवार्य, प्रताप सरनाईकांची घोषणा; ज्यांना मराठी येणार नाही त्यांचं काय?

Marathi Complusion for Rickshaw Taxi Drivers from 1st May: राज्याच्या परिवहन विभागाने अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. यापुढे परवानाधारक रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांना मराठी भाषा अनिवार्य असणार आहे. इतकंच नाही तर ज्यांना मराठीचं ज्ञान नसेल त्यांचा परवाना रद्द केला जाणार आहे. परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी ही घोषणा केली. येत्या 1 मे म्हणजेच महाराष्ट्र दिनापासून परवानाधारक रिक्षा व टॅक्सी चालकांना मराठी भाषा येणे अनिवार्य करण्यात येणार आहे.
मोटार परिवहन विभागाच्या 59 प्रादेशिक व उपप्रादेशिक कार्यालयांमार्फत परवाना तपासणी मोहीम राबविण्यात येणार आहे. यादरम्यान रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांना मराठी लिहिता व वाचता येते का? याची पडताळणी केली जाणार आहे. मराठी भाषेचे ज्ञान नसलेल्या चालकांचे परवाने रद्द करण्यात येतील, असं प्रताप सरनाईक यांनी सांगितलं आहे.
मंत्री सरनाईक म्हणाले की, मोटार परिवहन विभागामार्फत रिक्षा किंवा टॅक्सी चालकांना परवाना देताना स्थानिक भाषेचे, म्हणजेच मराठी भाषेचे ज्ञान असणे हा नियम आधीपासूनच लागू आहे. मात्र, मुंबई महानगर क्षेत्र, छत्रपती संभाजीनगर, नागपूर यांसारख्या शहरांमध्ये अनेक परवानाधारक चालकांना प्रवाशांशी मराठीत संवाद साधता येत नाही, तसेच काही चालक मराठी बोलण्यास टाळाटाळ करतात, अशा तक्रारी मोठ्या प्रमाणात प्राप्त झाल्या आहेत.
ते पुढे म्हणाले की, ज्या प्रदेशात आपण राहतो त्या प्रदेशाची भाषा व्यवसायासाठी शिकणे हे प्रत्येकाचे कर्तव्य आहे. आपल्या मातृभाषेचा अभिमान असणे जितके आवश्यक आहे, तितकेच इतर राज्यात व्यवसाय करताना त्या राज्याच्या भाषेचा आदर करणेही महत्त्वाचे आहे.
म्हणूनच 1मेपासून सर्व परवानाधारक रिक्षा व टॅक्सी चालकांना मराठी भाषा लिहिता व वाचता येणे बंधनकारक राहील. नियमांचे पालन न करणाऱ्या चालकांचे परवाने रद्द करण्यात येतील. तसेच नियमांकडे दुर्लक्ष करून चुकीच्या पद्धतीने परवाने देणाऱ्या परिवहन अधिकाऱ्यांवरही कठोर कारवाई करण्यात येईल, असेही मंत्री सरनाईक यांनी स्पष्ट केले.