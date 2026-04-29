Incredible Maharashtra: महाराष्ट्रातलं सर्वात जुनं गाव कोणतं? आजही या गावात राहतात 8 हजारांहून अधिक लोक

Oldest Village In Maharashtra: महाराष्ट्रातील सर्वात जुने अथवा पुरातन गाव कोणते ठाऊक आहे का? असा प्रश्न विचारला तर तुम्ही नक्कीच गोंधळून जाल. खरं तर सर्वात जुनं म्हणजे नेमकं कोणतं असा प्रश्न पडणं सहाजिक आहे. पण ऐतिहासिक संदर्भ, पुरातत्वीय पुरावे, वास्तव्याच्या खुणा, शिलालेख या साऱ्याचा विचार केला तर महाराष्ट्रामधील सर्वात जुनं गाव हे सध्याच्या धारशिव जिल्ह्यात आहे. हे गावं कोणतं आणि ते किती जुनं आहे याबद्दल जाणून घेऊयात...
महाराष्ट्रातील सर्वात जुन्या गावाचं नाव तेर असं आहे. हे गाव महाराष्ट्रातील सर्वात प्राचीन वस्ती असलेल्या गावांपैकी एक मानलं जातं. या गावाचे संदर्भ अगदी सातवाहन काळापासून म्हणजेच इसवी सन पूर्व दुसऱ्या शतकापासून आढळून येतात. त्या काळात हे गाव एक प्रमुख व्यापारी केंद्र होतं.
या गावामध्ये रोमन आणि ग्रीसवरुन होणाऱ्या व्यापाराचे पुरावे सापडले असून रोमन आणि ग्रीसवरुन या ठिकाणी व्यापाराच्या माध्यमातून आलेली भांडी, नाणी आणि इतर संस्कृतिक पुरावे सापडले आहेत. येथील त्रिविक्रम मंदिर हे महाराष्ट्रातील सर्वात जुने आणि आजही उभे असलेले मंदिर मानले जाते. तेर या ऐतिहासिक गावाची लोकसंख्या 2011 च्या जनगणनेनुसार साधारणपणे 7 ते 8 हजारांच्या दरम्यान होती. आता यात नक्कीच वाढ झालेली आहे.
तेरमध्ये एक मोठं संग्रहालय आहे. या ठिकाणी तेर आणि आजूबाजूच्या भागात उत्खननात सापडलेली मातीची भांडी, मुर्ती, व्यापाऱ्यांच्या माध्यमातून आलेल्या वस्तूंचे आवशेष जतन करुन ठेवण्यात आले आहेत. या गावाचा इतिहास 2000 वर्षांहून अधिक जुना आहे.
तेर प्रमाणेच गोदावरीच्या किनारी असलेलं पैठण शहरही महाराष्ट्रातील सर्वात जुन्या गावांपैकी एक आहे. हे शहर सातवाहन साम्राज्याची राजधानी राहिलं आहे. इसवी सन पूर्व दुसऱ्या शतकापासून ते इसवी सन दुसऱ्या शतकापर्यंत हे शहर सातवाहन राजांची राजधानी होती. या ठिकाणी मौर्य काळापासून आणि काही ठिकाणी त्या आधीपासूनच्या मानवी वस्तीचे पुरावे सापडले आहेत. या ठिकाणी अशोकाच्या काळातील बौद्ध स्तूप आणि गुहांचेही आवशेष सापडले आहेत.
छत्रपती संभाजीनगरमधील भोगवर्धन नावाचं शहरही प्राचीन व्यापारी केंद्र होतं. याचा उल्लेख मार्कंडेय पुराणात आहे. त्याचप्रमाणे आजच्या आहिल्यानगर जिल्ह्यामध्ये ताम्रपाषणा युग म्हणजेच इसवी सन पूर्व 1300 ते 700 वर्षांदरम्यान मोठी मानवी वस्ती होती. या मानवी वस्तीचा हडप्पा संस्कृतीशी संबंध होता असे पुरावे सापडलेत. याचप्रमाणे यवतमाळ जिल्ह्यामध्ये 2024-25 दरम्यान उत्खननादरम्यान 3 हजार वर्ष जुनी लोह युगातील काही अवशेष आढळून आले आहेत. हे प्राचीन वस्तीचे पुरावे आहेत. मात्र याला संपूर्ण गाव म्हणता येणार नाही.