Incredible Maharashtra: महाराष्ट्रातलं सर्वात जुनं गाव कोणतं? आजही या गावात राहतात 8 हजारांहून अधिक लोक

Oldest Village In Maharashtra: महाराष्ट्रामधील सर्वात जुनं गाव कोणतं? असा प्रश्न विचारला तर तुम्हाला नक्कीच याचं उत्तर देता येणार नाही. मात्र महाराष्ट्रात अशी काही ठिकाणं आहेत की जी इतर कोणत्याही ज्ञात ठिकाणांपैकी शेकडो वर्ष जुनी आहेत. यामध्येच महाराष्ट्रातील सर्वात जुन्या गावाचाही समावेश होतो. हे गावं कोणं त्याबद्दल जाणून घेऊयात...

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Apr 29, 2026, 11:53 AM IST
महाराष्ट्रातील सर्वात जुन्या गावंचं नाव तुम्हाला माहितीये का? (प्रातिनिधिक फोटो, सौजन्य एआय आणि गुगल मॅपवरुन साभार)

Oldest Village In Maharashtra: महाराष्ट्रातील सर्वात जुने अथवा पुरातन गाव कोणते ठाऊक आहे का? असा प्रश्न विचारला तर तुम्ही नक्कीच गोंधळून जाल. खरं तर सर्वात जुनं म्हणजे नेमकं कोणतं असा प्रश्न पडणं सहाजिक आहे. पण ऐतिहासिक संदर्भ, पुरातत्वीय पुरावे, वास्तव्याच्या खुणा, शिलालेख या साऱ्याचा विचार केला तर महाराष्ट्रामधील सर्वात जुनं गाव हे सध्याच्या धारशिव जिल्ह्यात आहे. हे गावं कोणतं आणि ते किती जुनं आहे याबद्दल जाणून घेऊयात...

कोणतं आहे महाराष्ट्रातील सर्वात जुनं गाव?

महाराष्ट्रातील सर्वात जुन्या गावाचं नाव तेर असं आहे. हे गाव महाराष्ट्रातील सर्वात प्राचीन वस्ती असलेल्या गावांपैकी एक मानलं जातं. या गावाचे संदर्भ अगदी सातवाहन काळापासून म्हणजेच इसवी सन पूर्व दुसऱ्या शतकापासून आढळून येतात. त्या काळात हे गाव एक प्रमुख व्यापारी केंद्र होतं. 

रोमन आणि ग्रीसशी कनेक्शन

या गावामध्ये रोमन आणि ग्रीसवरुन होणाऱ्या व्यापाराचे पुरावे सापडले असून रोमन आणि ग्रीसवरुन या ठिकाणी व्यापाराच्या माध्यमातून आलेली भांडी, नाणी आणि इतर संस्कृतिक पुरावे सापडले आहेत. येथील त्रिविक्रम मंदिर हे महाराष्ट्रातील सर्वात जुने आणि आजही उभे असलेले मंदिर मानले जाते.  तेर या ऐतिहासिक गावाची लोकसंख्या 2011 च्या जनगणनेनुसार साधारणपणे 7 ते 8 हजारांच्या दरम्यान होती. आता यात नक्कीच वाढ झालेली आहे.

2000 वर्षांहून अधिक जुना इतिहास

तेरमध्ये एक मोठं संग्रहालय आहे. या ठिकाणी तेर आणि आजूबाजूच्या भागात उत्खननात सापडलेली मातीची भांडी, मुर्ती, व्यापाऱ्यांच्या माध्यमातून आलेल्या वस्तूंचे आवशेष जतन करुन ठेवण्यात आले आहेत. या गावाचा इतिहास 2000 वर्षांहून अधिक जुना आहे.

असेच एक महाराष्ट्रातील अन्य शहर होतं सातवाहन साम्राज्याची राजधानी

तेर प्रमाणेच गोदावरीच्या किनारी असलेलं पैठण शहरही महाराष्ट्रातील सर्वात जुन्या गावांपैकी एक आहे. हे शहर सातवाहन साम्राज्याची राजधानी राहिलं आहे. इसवी सन पूर्व दुसऱ्या शतकापासून ते इसवी सन दुसऱ्या शतकापर्यंत हे शहर सातवाहन राजांची राजधानी होती. या ठिकाणी मौर्य काळापासून आणि काही ठिकाणी त्या आधीपासूनच्या मानवी वस्तीचे पुरावे सापडले आहेत. या ठिकाणी अशोकाच्या काळातील बौद्ध स्तूप आणि गुहांचेही आवशेष सापडले आहेत. 

मार्कंडेय पुराणात उल्लेख

छत्रपती संभाजीनगरमधील भोगवर्धन नावाचं शहरही प्राचीन व्यापारी केंद्र होतं. याचा उल्लेख मार्कंडेय पुराणात आहे. त्याचप्रमाणे आजच्या आहिल्यानगर जिल्ह्यामध्ये ताम्रपाषणा युग म्हणजेच इसवी सन पूर्व 1300 ते 700 वर्षांदरम्यान मोठी मानवी वस्ती होती. या मानवी वस्तीचा हडप्पा संस्कृतीशी संबंध होता असे पुरावे सापडलेत. याचप्रमाणे यवतमाळ जिल्ह्यामध्ये 2024-25 दरम्यान उत्खननादरम्यान 3 हजार वर्ष जुनी लोह युगातील काही अवशेष आढळून आले आहेत. हे प्राचीन वस्तीचे पुरावे आहेत. मात्र याला संपूर्ण गाव म्हणता येणार नाही.

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

