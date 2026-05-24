Diesel Shortage: डिझेलअभावी ट्रॅव्हल्स व्यवसाय ठप्प, तुमच्यावर कसा होतोय परिणाम?

Petrol Disel Shortage: राज्यातील अनेक भागात इंधनटंचाईने उग्र रुप धारण केलंय.मराठवाड्यातील हिंगोलीत डिझेलचा पुरवठा विस्तळीत झाल्यानं त्याचा थेट परिणाम हा खासगी ट्रॅव्हल्स व्यवसायावर झालाय.
Petrol Disel Shortage: राज्यात अनेक ठिकाणी डिझेलटंचाईचं संकट निर्माण झालंय..डिझेल टंचाईमुळे मशागतीची कामे रखडली असतानाच आता ट्रव्हल्स उद्योगालाही याचा मोठा फटका बसलाय..हिंगोलीत पुरेशा प्रमाणात डिझेल उपलब्ध होत नसल्याने खाजगी ट्रॅव्हल्सची वाहतूक पूर्णपणे ठप्प झालीये. यामुळे ट्रॅव्हल्स व्यावसायिक आर्थिक संकटात सापडले आहेत, तसंच यावर अवलंबून असणा-यांनाही याचा मोठा फटका बसताना दिसतोय.
राज्यातील अनेक भागात इंधनटंचाईने उग्र रुप धारण केलंय.मराठवाड्यातील हिंगोलीत डिझेलचा पुरवठा विस्तळीत झाल्यानं त्याचा थेट परिणाम हा खासगी ट्रॅव्हल्स व्यवसायावर झालाय..डिझेल मिळत नसल्यानं ट्रव्हल्स व्यवसाय पूर्णपणे ठप्प झाला असून लाखो रुपये किंमतीच्या गाड्या थेट उभ्या करण्याची वेळ आली आहे..त्यामुळे आता गाड्यांचे हप्ते भरायचे कसे? असा प्रश्न ट्रॅव्हल्स मालकांना पडलाय..
हिंगोली जिल्ह्यातील 81 पेट्रोल पंपापैकी अर्ध्याहुन अधिक पेट्रोल पंपावर डिझेल उपलब्ध नसल्याचं फलक झळकतायेत. अनेक पेट्रोल पंपावर शेतकऱ्यांच्या वाहनांच्या रांगा लागल्या आहेत.अशात ट्रॅव्हल्स व्यवसाय ठप्प झाल्यानं ट्रॅव्हल्सचालकांवरदेखील उपासमारीची वेळ आली आहे.
इंधन टंचाईची झळ आता केवळ शेतीपूर्ती मर्यादित राहिली नाही तर तिने सर्वसामान्य प्रवाशांचीही नाकाबंदी केली आहे.ट्रॅव्हल्स व्यवसाय ठप्प झाल्याने ट्रॅव्हल्सकडून प्रवाशांची बुकींग रद्द केली जात आहे.त्यामुळे सर्वसामान्य प्रवाशांनाही मनस्ताप सहन करावा लागतोय.
डिझेलअभावी एकीकडे शेतीची कामं खोळंबली आहेत, तर दुसरीकडे दळणवळणासाठी महत्वाची मानली जाणारी ट्रॅव्हल्स वाहतूक कोलमडली आहे...याचा थेट परिणाम हा प्रवाशांवर तसंच या व्यवसायावर उपजीविका असणा-यांवर पाहायला मिळतोय.त्यामुळे शासनाने योग्य नियोजन करुन इंधन पुरवठा सुरळीत करणं गरजेचं बनलंय.
15 मे पासून इंधनाच्या दरांमध्ये झालेली ही तिसरी वाढ आहे. 15 मे रोजीच सरकारी तेल कंपन्यांनी, मध्य-पूर्वेकडील संघर्षामुळे वाढलेल्या ऊर्जेच्या किमतींचा बोजा टप्प्याटप्प्याने ग्राहकांवर टाकण्यास सुरुवात केली होती. 15 मे रोजी दरांमध्ये प्रति लिटर 3 रुपयांची वाढ करण्यात आली होती, आणि त्यानंतर 19 मे रोजी 90 पैशांची वाढ झाली. एकूणच, आतापर्यंत इंधनाच्या दरांमध्ये प्रति लिटर जवळपास 5 रुपयांची वाढ झाली आहे.पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने, अफवा फेटाळत भारतात पेट्रोल आणि डिझेलचा पुरेसा साठा असल्याचे आश्वासन दिल्याच्या दुसऱ्याच दिवशी ही दरवाढ झाली आहे. "देशभरात पेट्रोल आणि डिझेलची पुरेशी उपलब्धता असून पुरवठा स्थिर आहे. नागरिकांना घाबरून खरेदी करणे टाळण्याचा आणि केवळ प्रत्यक्ष गरजेनुसारच इंधन खरेदी करण्याचा सल्ला देण्यात येत आहे. तेल विपणन कंपन्यांद्वारे पुरवठ्यावर सतत देखरेख ठेवून आणि समन्वित वितरण प्रयत्नांच्या माध्यमातून काही किरकोळ विक्री केंद्रांवरील तात्पुरता ताण कमी केला जात आहे," असं मंत्रालयाने सोशल मीडियावरुन सांगितलं आहे.
पाकिस्तानात दरकपातीनंतर पेट्रोलची किंमत ₹403.78 प्रति लिटर आणि डिझेलची किंमत ₹402.78 वर पोहोचली आहे. रॉकेलच्या दरात ₹1.71 प्रति लिटरने वाढ झाली आहे. दरवाढीनंतर, रॉकेलचा नवीन दर ३१३.४४ रुपये प्रति लिटर निश्चित करण्यात आला आहे. दिल्लीत पेट्रोल ९९.५१ रुपये आणि डिझेल ९२.४९ रुपयांना उपलब्ध आहे. या दरांमध्ये तीन वेळा वाढ झाली आहे, म्हणजेच प्रत्येक दरात ५ रुपयांची वाढ झाली आहे. मात्र, पाकिस्तानमधील परिस्थिती बिघडत आहे. गेल्या आठवड्याच्या आढाव्यात, शहबाज सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात प्रति लिटर ५ रुपयांची कपात केली. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की, इराणसोबतच्या अमेरिका-इस्रायल संघर्षानंतर पाकिस्तानी सरकार पेट्रोलियमच्या दरांचा साप्ताहिक आढावा घेत आहे.