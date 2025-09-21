English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
नरिमन पॉईंट ते मीरा-भाईंदर प्रवास फक्त अर्ध्या तासात; कोस्टल रोडच्या दुसऱ्या टप्प्यातील सर्वात मोठा अडथळा दूर

मुंबईकरांसाठी गुडन्यूज आहे. नरिमन पॉईंट ते मीरा-भाईंदर आता केवळ अर्ध्या तासात पूर्ण होणार आहे. महामार्गातील मोठा अडथळा दूर झाला आहे.  मुंबईतील वाहतूक कोंडीचा प्रश्न आणखी कमी होणार असून मुंबईकरांना नरिमन पॉईंट ते मिरा-भाईंदर हे अंतर केवळ अर्ध्या तासात पूर्ण करता येणार आहे.   

वनिता कांबळे | Updated: Sep 21, 2025, 06:05 PM IST
नरिमन पॉईंट ते मीरा-भाईंदर प्रवास फक्त अर्ध्या तासात; कोस्टल रोडच्या दुसऱ्या टप्प्यातील सर्वात मोठा अडथळा दूर

Naiman potion To Mira Bhayandar Coastal Road: केंद्रीय मिठागार मंत्रालयाने आपली जमीन राज्य सरकारला हस्तांतरित केल्यामुळे दहिसर ते भाईंदर हा महामार्ग तयार करण्यातील मोठा अडथळा दूर झाला असून येत्या 3 वर्षात हा मार्ग तयार झाल्यानंतर नरिमन पॉइंट ते मिरा-भाईंदर हे अंतर कोस्टल रोड मार्गे केवळ अर्ध्या तासात कापता येणार आहे, अशी माहिती परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक (Pratap sarnaik) यांनी दिली आहे. त्यामुळे, मुंबईतील (Mumbai) वाहतूक कोंडीचा प्रश्न आणखी कमी होणार असून मुंबईकरांना नरिमन पॉईंट ते मिरा-भाईंदर हे अंतर केवळ अर्ध्या तासात पूर्ण करता येणार आहे.    

मंत्री सरनाईक म्हणाले की, गेली 4-5 वर्षे सातत्याने केंद्रीय मिठागार मंत्रालय व राज्य शासनाकडे पाठपुरावा केल्यामुळे दहिसर- भाईंदर 60 मीटर रस्त्यामधील 53.17 एकर जागा केंद्रीय मिठागार मंत्रालयाने राज्य शासनाच्या माध्यमातून मीरा- भाईंदर महानगरपालिके कडे हस्तांतर करण्याची मान्यता दिली आहे. सहाजिकच दहिसर ते भाईंदर आणि पुढे वसई-विरार कडे जाणारा रस्ता तयार करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. त्यामुळे, नरिमन पॉईंट ते मीरा-भाईंदर हे अंतर आता कोस्टल रोड मार्गे केवळ एक अर्ध्या तासावर आले आहे. मुंबई महापालिकेच्या माध्यमातून कोस्टल रोड हा उत्तन पर्यंत येणार आहे. तेथून दहिसर -भाईंदर हा 60 मीटर रुंदीचा रस्ता मिरा रोड येथील सुभाष चंद्र बोस मैदानापर्यत येवून तिथून वसई विरार या दोन शहराला वसई विरार जोडला जाणार आहे.     

या रस्त्याची निविदा प्रक्रिया यापूर्वीच काढली आहे.हे काम  एल.ॲड टी. ही कंपनी करणार असुन, पुढील तीन वर्षात हा प्रकल्प पूर्ण होईल. त्यासाठी येणारा ३ हजार कोटी रुपयांचा खर्च मुंबई महापालिका करणार आहे . कोस्टल रोड हा उत्तन येथून विरार कडे समुद्रकिनाऱ्यावरून जाणाऱ्या मार्गाला तेथील कोळी बांधवांनी विरोध केला होता. ही मागणी प्रताप सरनाईक यांनी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री महोदय यांच्या कडे मांडली आणि त्या मागणीला मान्यता मिळवली. त्यामुळे हा मार्ग उत्तन ते दहिसर आणि तेथून मीरा-भाईंदर मार्गे वसई विरारकडे जमिनीवरून जाणार आहे. त्यामुळे उत्तन येथील कोळी बांधवांच्या रास्त मागणीचा शासनाने सहानुभूती पुर्वक विचार केला आहे.असे प्रताप सरनाईक यांनी सांगितले.भविष्यात या मार्गामुळे मीरा-भाईंदर हे मुंबईची अधिक जोडले जाईल,  व लवकरच मुंबई शहराचे उपनगर म्हणून आपली ओळख निर्माण करेल! असा विश्वास परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी व्यक्त केला.

FAQ

1 दहिसर ते भाईंदर कोस्टल रोड प्रकल्पाबद्दल काय माहिती आहे?
हा प्रकल्प मुंबईतील वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी आहे. यामुळे नरिमन पॉइंट ते मिरा-भाईंदर हे अंतर कोस्टल रोड मार्गे केवळ अर्ध्या तासात पूर्ण करता येईल. हा ६० मीटर रुंदीचा रस्ता उत्तन ते दहिसर, मिरा-भाईंदर आणि पुढे वसई-विरारला जोडेल.

2 या प्रकल्पातील मुख्य अडथळा काय होता आणि तो कसा दूर झाला?
केंद्रीय मिठागार मंत्रालयाची ५३.१७ एकर जमीन हस्तांतरित होण्यातील अडथळा होता. गेल्या ४-५ वर्षांच्या पाठपुराव्यामुळे ही जमीन राज्य सरकारमार्फत मिरा-भाईंदर महानगरपालिकेकडे हस्तांतरित झाली, ज्यामुळे प्रकल्पाचा मार्ग मोकळा झाला.

3 प्रकल्प कधी पूर्ण होईल?
हा प्रकल्प पुढील ३ वर्षांत पूर्ण होईल. काम ऑगस्ट २०२५ पासून सुरू होईल आणि डिसेंबर २०२८ पर्यंत पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे.

 

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

