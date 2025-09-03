नाद करा पण यांचा कुठं... महाराष्ट्रतील बुलेट गाव! प्रत्येक घरात एक बुलेट; गावचा पत्ता पाहिला का?

Royal Enfield Village in Maharashtra : धडधडत जाणारी बुलेट, अर्थात रॉयल एनफिल्ड कंपनीची ही अफलातून बाईल पाहिली की नजर आपोआपच तिच्यावर खिळते. त्यातही या बुलेटचं मॉडेल जुनं असेल आणि समोरचा माणूस बाईकप्रेमी असेल तर विचारूनच सोय नाही. दमदार, वजनदार आणि रुबाबदार दुचाकीवर प्रेम करणाऱ्यांसाठी रॉयल एनफिल्ड कंपनी आणि त्यांची बुलेट म्हणजे एक अनोखी परवणीच. अशा या बुलेटला रस्त्यावर आणि बाईकप्रेमींच्या मनातच नव्हे, तर महाराष्ट्रातील एका गावात मानाचं स्थान आहे.
बुलेट ही हल्ली अनेकांकडे असली तरीही महाराष्ट्रातील (Sangli News) सांगलीमध्ये असणाऱ्या बेडग या गावामध्ये फक्त आणि फक्त बुलेटच दिसतात. प्रत्येक घरात इथं एक किंवा त्याहून जास्त बुलेट असून इथं या दुचाकीकडे गावकरी वाहन नव्हे तर अभिमान आणि रुबाबाची गोष्ट म्हणूनही पाहतात. रॉयल एनफिल्डच्या बुलेटमुळं या गावाला एक वेगळीच ओळख मिळाली आहे. साधारण 17000 लोकसंख्या असणाऱ्या या गावात 3500 कुटुंब राहतात असं आकडेवारी सांगते.
बेडग गावातील तरुण बुलेट रायडिंग क्लब चालवतात, अनेकांना बुलेट चालवायलाही शिकवतात. तरुणच नव्हे, तर गावातील तरुणींनासुद्धा बुलेटचा नाद आहे बरं. गावाबाहेर पडतानाही इथली मंडळी त्यांची बुलेट विसरत नाहीत बरं. शिकण्यासाठी किंवा इतर काही कारणानं गावाबाहेर गेलं असतानाही ही मंडळी बुलेट सोबत घेऊन जातात.
असं सांगतात की सुरुवातीच्या काळात हे गाव दुष्काळग्रस्त होतं. पण, गावात पाणी आलं आणि पाहता पाहता गावाचा कायापालट झाला. गावात सुबत्ता आली आणि सोबतच आली ती म्हणजे बुलेट. लहानातील लहान काम असो किंवा सणावाराला मिरवायचा रुबाब असो, ही बुलेट दिसल्यावाचून गावात एकही दिवस जात नाही. म्हणूनच की काय महाराष्ट्रातील असंख्य गावांमध्ये सांगलीतील हे बेडग गाव त्याचं वेगळेपण जपून आहे. त्यामुळं कधी या मार्गानं प्रवास झाला, तर या बुलेटच्या गावाला नक्की भेट द्या.
