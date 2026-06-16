/पावसाळी सहलीसाठी माथेरानला जाताय? एका बदलाची कल्पना असूद्या, नाहीतर हिरमोड झालाच म्हणून समजा

Travel Matheran News : पावसाळा तोंडावर आलेला असतानाच पावसाळी सहलींसाठी कुठं जायचं, हाच प्रश्न मांडला जातो. अशा प्रश्नांवर येणारं उत्तर म्हणजे नेरळ, माथेरान... निसर्गाच्या कुशीत असणारं आणि प्रत्येकालाच खुणावणारं ठिकाण म्हणजे माथेरान. अशा या माथेरानच्या दिशेनं ऋतू कोणताही असो, इथं येणाऱ्यांचा आकडा तुलनेनं जास्तच असतो. याच माथेरानमध्ये येत्या काळात जायचा बेत होत असेल तर एका गोष्टीची कल्पना असूद्या. कारण, नेरळ-अमन लॉज मिनी ट्रेनला सोमवार 15 जूनपासून ब्रेक लागला आहे.
माथेरानच्या आकर्षणापैकी एक असणाऱ्या आणि अनेकाचं इथं येण्याचं मूळ कारण असणाऱ्या मिनी ट्रेनच्या बंद असल्यानं पर्यटकांचा हिरमोड होणार आहे. पावसाळ्याच्या धर्तीवर नेरळ- माथेरान मिनी ट्रेन सेवा 15 जून ते 15 ऑक्टोबरपर्यंत अंशतः बंद ठेवत येणार आहे. असं असलं तरीही माथेरान- अमन लॉजदरम्यान शटल सेवा मात्र नियमित सुरू असेल, त्यामुळं पूर्ण मार्गावर नसलं तरीही काहीशा मार्गावर पर्यटकांना मिनी ट्रेनचा आनंद घेता येणार आहे.
'माथेरानची राणी' म्हणून प्रसिद्ध असलेली ही मिनी ट्रेन इथं मुख्य आकर्षणाचा विषय. डोंगररांगांमधून वाट काढताना इथल्या निसर्गाशी एकरुप होण्याची संधी हा मिनी ट्रेनचा प्रवास देतो. मात्र पावसाळा आणि त्यादरम्यान दरड कोसळण्याचा धोका पाहता सुरक्षेच्या कारणास्तव रेल्वे प्रशासनाकडून दरवर्षी ही मिनी ट्रेन सेवा अंशत: बंद केली जाते. नव्या वेळापत्रकानुसार सध्या नेरळ-अमन लॉजदरम्यानची सेवा बंद असल्यानं पर्यटकांना यादरम्यान रस्ते मार्ग कार-टॅक्सी अशा सेवा उपलब्ध असतील. ज्याच्या माध्यमातून त्यांना अमन लॉजपर्यंत पोहोचता येऊन तिथून पुढं मिनी ट्रेनच्या सुविधेचा लाभ घेता येईल.
माथेरानवरून दररोज ही गाडी सकाळी 8.20, 9.10, 11.35, दुपारी 2, 3.15, सायंकाळी 5.20 वाजता सुटेल.
अमन लॉज इथं ही रेल्वे सकाळी 8.38, 9.28, 11.53, दुपारी 2.18, दुपारी 3.33, सायंकाळी 5.38 वाजता पोहोचेल.
अमन लॉजहून दररोज सकाळी 8.45, 9.35, दुपारी 12, दुपारी 2.25, 3.40, सायंकाळी 5.45 वाजता सुटेल आणि माथेरानला ही ट्रेन 9.03, 9.53, दुपारी 12.18, 2.43, दुपारी 3.58, सायंकाळी 6.03 वाजता पोहोचेल.
आठवडी सुट्ट्यांना इथं पर्यटकांची गर्दी लक्षात घेता मध्य रेल्वेने शनिवार आणि रविवारी माथेरान अमन लॉज मार्गावर अतिरिक्त फेऱ्यांचीही व्यवस्था केली आहे. ज्यानुसार माथेरानहून सकाळी 10.05 वाजता, दुपारी 1.10 वाजता अमन लॉजच्या दिशेनं मिनी ट्रेन निघेल. तर, अमन लॉजहून सकाळी 10.30, दुपारी 1.35 वाजचा ही ट्रेन प्रवाशांच्या सेवेत हजर असेल.