Marathi News
कास पठारावर फुलांचा सोहळा सुरु! कसं पोहचायचं? वेळ, तिकीट आणि बुकिंगबद्दल सगळी माहिती जाणून घ्या

Kaas Pathar: कास पठार फुललेला आहे. तिकडे आवर्जून फिरायला जायला हवं. यासाठी लागणारी माहिती जाणून घ्या.   

तेजश्री गायकवाड | Updated: Sep 9, 2025, 02:15 PM IST
How to Reach Kaas Pathar Satara: सातारा जिल्ह्यातील युनेस्को जागतिक नैसर्गिक वारसा स्थळ म्हणून घोषित करण्यात आलेल्या कास पठारावर यावर्षीचा फुलांचा सोहळा सुरु झाला आहे. दरवर्षी पावसाळा ओसरल्यानंतर सप्टेंबर-ऑक्टोबर महिन्यात येथे हजारो प्रकारची वनफुले बहरतात. त्यामुळे याला महाराष्ट्राचे 'व्हॅली ऑफ फ्लॉवर्स'  असेही म्हटले जाते.

850पेक्षा जास्त प्रजाती झाडं 

पठारावर सध्या पिवळी, जांभळी, गुलाबी, निळी अशा विविध रंगांची फुले उमलू लागली आहेत. करवी, सोनकी, टॉपली करवी, पांढरी बकुळी, अबोली, अशा दुर्मिळ प्रजातींचा समावेश या फुलांच्या मळ्यात होतो. अंदाजे 850 पेक्षा जास्त प्रजाती येथे आढळतात, त्यातील काही प्रजाती फक्त कास पठारावरच पाहायला मिळतात. त्यामुळे पर्यावरणप्रेमी आणि पर्यटकांसाठी ही पर्वणी असते.

ऑनलाईन तिकीटाची सोय

पर्यटकांसाठी प्रशासनाने ठराविक वेळा व निर्बंध लागू केले आहेत. गर्दी नियंत्रणासाठी ऑनलाइन तिकिटांची सोय केली असून एका दिवसात मर्यादित लोकांनाच प्रवेश दिला जातो. यामागचा उद्देश म्हणजे फुलांचे संवर्धन आणि नैसर्गिक सौंदर्य अबाधित ठेवणे. पर्यटकांनी फुले तोडू नयेत किंवा गवतावर पाय न ठेवता ठरवलेल्या मार्गानेच फिरावे, असे आवाहनही करण्यात आले आहे.

हजारो पर्यटकांची रेलचेल 

कास पठारावरून पसरलेली रंगांची उधळण पाहण्यासाठी देश-विदेशातून हजारो पर्यटक दरवर्षी येतात. स्थानिकांसाठी हा काळ रोजगाराचाही मोठा स्त्रोत ठरतो. होमस्टे, मार्गदर्शक, स्थानिक खाद्यपदार्थ यांना यामुळे मोठी मागणी असते. निसर्गाच्या कुशीत वसलेले हे पठार फुलांच्या बहरामुळे एक वेगळेच सौंदर्य अनुभवायला लावते. महाराष्ट्राच्या पर्यटन नकाशावर कास पठाराची ही फुलांची ऋतु पर्वणी म्हणून ओळख निर्माण झाली आहे.

वेळ काय? 

कास पठारावर पर्यटकांसाठी दिवसातून दोन वेळा स्लॉट ठेवलेले असतात:

  • सकाळचा वेळ – सकाळी ७:०० ते ११:००
  • दुपारी वेळ – दुपारी ११:०० ते ३:००
  • संध्याकाळचा वेळ – संध्याकाळी ३:०० ते ६:००

यापैकी कोणतीही स्लॉट तुम्ही निवडू शकता, पण सकाळचा वेळ (७ ते ११) हा फुलांचा बहर, सौम्य प्रकाश आणि थंड हवेचा विचार करता सर्वात आदर्श मानला जातो. प्रत्येक स्लॉटला मर्यादित पर्यटकांनाच प्रवेश दिला जातो. त्यामुळे आगाऊ ऑनलाइन बुकिंग करणे आवश्यक आहे. या वर्षीचा फुलांचा बहर सप्टेंबर अखेरपर्यंत आणि ऑक्टोबरच्या सुरुवातीपर्यंत पाहायला मिळणार असल्याची माहिती तज्ज्ञांनी दिली आहे. त्यामुळे पर्यटकांनी वेळेत भेट देऊन या निसर्गसोहळ्याचा आनंद घ्यावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

कसं करायचं बुकिंग? 

  • सर्वप्रथम www.kas.ind.in  या अधिकृत संकेतस्थळावर जा.
  • मुख्य पानावर “Book Tickets” किंवा “Visitor Entry” हा पर्याय निवडा.
  • तुम्हाला कास पठार भेट द्यायची तारीख निवडा.
  • उपलब्ध स्लॉट (सकाळ किंवा दुपार) तपासा. दररोज मर्यादित लोकांनाच प्रवेश मिळतो.
  • तुमची वैयक्तिक माहिती (नाव, मोबाइल नंबर, ई-मेल) भरा.
  • पर्यटकांची संख्या आणि तिकिटांचा प्रकार (प्रौढ/मुले) निवडा.
  • ऑनलाइन पेमेंट (डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI, नेट बँकिंग) करून बुकिंग पूर्ण करा.
  • पेमेंट यशस्वी झाल्यानंतर तुम्हाला ई-मेलवर किंवा मोबाईलवर ई-तिकीट मिळेल.
  • प्रवेश करताना हे ई-तिकीट मोबाईलवर दाखवले तरी चालते किंवा प्रिंट घेऊन नेऊ शकता.
