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कोकणातून परत येणारे प्रवासी 2 मोठ्या संकटात सापडले; मुंबई-गोवा महामार्गावर भयानक परिस्थिती

गणरायाला निरोप दिला आणि आता परतीची प्रवास सुरु झाला. कोकणवासीय मुंबई, ठाण्याकडे निघालेत. मात्र परतीच्या प्रवासातही वाहतूक कोंडीचं विघ्न आले. 

Written ByVanita Kamble
Published: Sep 20, 2026, 11:05 PM IST|Updated: Sep 20, 2026, 11:10 PM IST
कोकणातून परत येणारे प्रवासी 2 मोठ्या संकटात सापडले; मुंबई-गोवा महामार्गावर भयानक परिस्थिती

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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कोकणातून परत येणारे प्रवासी 2 मोठ्या संकटात सापडले; मुंबई-गोवा महामार्गावर भयानक परिस्थिती
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