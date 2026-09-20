/कोकणातून परत येणारे प्रवासी 2 मोठ्या संकटात सापडले; मुंबई-गोवा महामार्गावर भयानक परिस्थिती

मुंबई गोवा महामार्ग : गौरी गणपतीचं विसर्जन झालं आणि कोकणवासीयांचा मुंबई, ठाण्याकडे परतीचा प्रवास सुरू झाला. मात्र या परतीच्या वाटेवरही वाहतूक कोंडीचं विघ्न कायम आहे. मुंबई-गोवा महामार्गावर वाहनांची संख्या वाढल्यानं अनेक ठिकाणी वाहतूक मंदावली. 5 KM लांब वाहनांच्या रांगा लागल्या होत्या. तर, आणखी सकंट होते ते CNG गॅसचे. सीएनजीच्या अपुऱ्या तुटवड्यामुळे मुंबईकरांचा परतीचा प्रवास रखडला.
माणगावजवळ मुंबईच्या दिशेने तब्बल 4 ते 5 किलोमीटरपर्यंत वाहनांच्या रांगा लागल्या होत्या. तर चिपळूणमध्येही गणेशभक्तांना वाहतूक कोंडीचा सामना करावा लागला. रायगडमध्येही वाहतूक कोंडी पाहायला मिळाली. माणगावजवळ मुंबईच्या दिशेने वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या. तब्बल 4 ते 5 किलोमीटरपर्यंत वाहनांची रांग होती. त्यामुळे गणेशभक्तांना मनस्ताप सहन करावा लागला.
परतीचा प्रवास सुखकर करण्यासाठी पोलिसांनीही प्रयत्न केले. चिपळूणमध्येही वाहतुकीचा वेग मंदावला.गणेशभक्तांच्या वाहनांची मोठी गर्दी झाली. 5 दिवसांच्या गौरी गणपतीचं विसर्जन करून कोकणवासीयांची परतीची वाट सुरू झाली. मात्र, मुंबई-गोवा महामार्गावर चिपळूणच्या वाशिष्ठ पुलावर वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्याचं पाहायला मिळालं.
बहादूर शेख उड्डाणपुलाच्या अपुऱ्या कामाचाही फटका बसला. त्यामुळे महामार्गावर वाहतूक कोंडी झाली. माणगाव-पुणे मार्गावर वाहनांच्या रांगा लागल्या होत्या. निजामपूर ते खर्डी गावापर्यंत तब्बल 5 किलोमीटरपर्यंत कोंडी झाली होती. वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी निजामपूर-पाली-खोपोलीमार्गे वाहतूक माणगाव बायपासकडे वळवण्यात आली. दरम्यान वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी पर्यायी मार्गाचा वापर करण्याचं आवाहन पोलिसांनी केले. सीएनजीच्या अपुऱ्या तुटवड्यामुळे मुंबईकरांचा परतीचा प्रवास रखडला. सीएनजीसाठी तासनतास वाहनांना रांगेत उभे राहावे लागले. वाहनांच्या एक ते दीड किलोमीटर लांबच्या लांब रांगा लागल्या होत्या.