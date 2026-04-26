आरोग्य व्यवस्थेचे वाजले तीनतेरा! धक्कादायकचं... शस्त्रक्रियेनंतर महिलांना झोपवले जमिनीवर

सरकारी रूग्णालयामधून अनेक अशा बातम्या कानावर येत असतात, ज्यामध्ये रुग्णांना हवी ती सेवा पुरवली जात नाही. बऱ्याचदा तर अनेक धक्कादायक प्रकार देखील सरकारी रूग्णालयामध्ये घडले आहेत. बीडच्या केज तालुक्यात आरोग्य व्यवस्थेचे तीनतेरा वाजल्याचं पाहायला मिळालं आहे. केज तालुक्यातील विडा येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्रात कुटुंबकल्याण शस्त्रक्रिया झाल्यानंतर महिला रुग्णांना जमिनीवर झोपवण्यात आलं आहे. कुटुंबकल्याण शस्त्रक्रियेसाठी परिसरातील अनेक महिला या आरोग्य केंद्रात आल्या होत्या, मात्र या महिलांवर शस्त्रक्रिया केल्यानंतर त्यांना थेट जमिनीवर झोपवण्यात आलं होते. हा धक्कादायक प्रकार पाहून शासकीय रुग्णालयांवर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.
बीड जिल्हातील केज तालुक्यामधील प्राथमिक रुग्णालयात एक लाजीरवाणा प्रकार समोर आला आहे. केज तालुक्यातील विडा येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील एक कुटुंब कल्याण शस्त्रक्रियेसाठी रुग्णालयामध्ये आले होते. यावेळी शस्त्रक्रिया झाल्यानंतर चक्क पाच महिलांना जमिनीवर झोपवण्यात आले. उपचार केल्यानंतरचा हा संतापजनक प्रकार समोर आला आहे. महिलांसाठी रूग्णालायत बेड नव्हते तर त्यांच्यावर शस्त्रक्रिया करण्याची घाई का केली असा सवालही यानिमित्ताने उपस्थित केला जात आहे.
हेही वाचा - पुण्याच्या शिरूरमध्ये नियतीने घेतली परीक्षा! भररस्त्यात महिलेची प्रसूती, रणरागिणी आल्या धावून
22 एप्रिलला या एक शिबिराचे आयोजन करण्यात आले होते. यामध्ये 15 महिला एकूण शस्त्रक्रिया करण्यासाठी आल्या होत्या, यावेळी फक्त 10 च बेड रुग्णालयामध्ये उपलब्ध होते. प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील या प्रकारानंतर वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी स्पष्टीकरण दिलं आहे, रूग्णालयात बेडची कमतरता होती. 10 बेड उपलब्ध असल्यानं त्या परिस्थितीत उपचार करण्यासाठी रुग्णांनीच सहमती दर्शवल्याचं वैद्यकीय अधिकारी रोशन गायकवाड यांनी सांगितलं.
गावागावात आरोग्य केंद्र आहेत, मात्र या आरोग्य केंद्रामध्ये अजूनही सोयी सुविधांचा अभाव आहे, त्यामुळे रूग्णांवर अशी जमिनीवर झोपण्याची वेळ येते. त्यामुळे रूग्णालय प्रशासनानं देखील रुग्णालयात किती सुविधा आहे, बेड आहे की नाही? हे सर्व तपासूनच रूग्णावर उपचार केले पाहिजे, जेणेकरून रूग्णांवर आज जी परिस्थिती आली ती येणार नाही.
हा प्रकार समोर आल्यानंतर आता शासन यावर पडदा टाकण्याचा प्रयत्न करत आहे. त्यांनी सांगितले की त्या महिलांना विचारल्यानंतर आम्ही त्यांना खाली झोपवले होते असे अधिकाऱ्याने उत्तर दिले. त्याचबरोबर डॅा रोहन गायकवाड याने देखील हा दावा केला आहे. पण हे कितपत योग्य आहे यावर अनेक प्रश्न शासनावर उपस्थित केले जात आहेत. आता आबिटकर कारवाई करणार की, डॉक्टरांच्या खुलाशावर समाधान मानून त्यांना पाठीशी घालणार, याकडे जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.