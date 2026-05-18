/पालघरमध्ये भीषण अपघात! 100 पेक्षा जास्त वऱ्हाडींनी भरलेला ट्रक आणि कंटेनरची धडक; 4 ठार, 20-25 जण जखमी

मुंबई अहमदाबाद महामार्गावर साखरपुड्यासाठी निघालेल्या वऱ्हाडांच्या ट्रकचा धनिवारी येथे भीषण अपघात झाला आहे. वऱ्हाडींनी भरलेला आयशर ट्रक आणि कंटेनर मध्ये भीषण अपघात झाला. अपघातानंतर आयशर ट्रक आणि कंटेनर जागेवरच पलटी झाले. ट्रकमध्ये 100 पेक्षा अधिक वऱ्हाडी असल्याची माहिती आहे. आतापर्यंत चार ते पाच जणांचा अपघातात चिरडून मृत्यू झाला आहे. 20 ते 25 जणांपेक्षा अधिक लोक गंभीर जखमी आहेत. जखमींना उपचारासाठी कासा उपजिल्हा रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं आहे.