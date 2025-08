'महादेवीला गंभीर जखमा, मानसिक त्रास ते भीक मागण्यासाठी वापर'; वनताराचे स्पष्टीकरण जसंच्या तसं!

Vantaras explanation : नांदणी मठातील महादेवी उर्फ माधुरी या हत्तीणीच्या गुजरातमधील वंतारा येथील राधे कृष्ण टेम्पल एलिफंट वेल्फेअर ट्रस्ट (RKTEWT) येथे हस्तांतरणाबाबत बरीच माहिती आणि सम-गैरसमज समाजमाध्यमांवर आणि इतरत्र पसरले आहेत. याबद्दल वनताराने स्पष्टीकरण दिले आहे. वनताराने मांडलेली बाजू सविस्तरपणे जाणून घेऊया.

या प्रकरणात सत्य समोर आणण्यासाठी आणि गैरसमज दूर करण्यासाठी पेटा (PETA) या प्राणी कल्याणासाठी कार्यरत असलेल्या संस्थेने २०२२ पासून महादेवीच्या परिस्थितीवर लक्ष ठेवले होते आणि याबाबत सविस्तर तक्रार पर्यावरण आणि वन मंत्रालयाच्या उच्चाधिकार समिती (HPC) कडे सादर केली होती. या तक्रारीत हत्तीणीच्या शारीरिक आणि मानसिक त्रासाबरोबरच तिच्या बेकायदेशीर वापराचे पुरावे सादर करण्यात आले होते. येथे या प्रकरणाचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला.

पेटाने ३१ ऑक्टोबर २०२३ रोजी उच्चाधिकार समितीकडे सादर केलेल्या तक्रारीत महादेवीला गंभीर शारीरिक जखमा, लंगडेपणा, पाय पातळ होणे आणि मानसिक त्रासाची लक्षणे (जसे की डोके हलवणे) आढळली. याचे पुरावे म्हणून छायाचित्रे, पशुवैद्यकीय अहवाल आणि इतर नोंदी सादर करण्यात आल्या.२०१२ ते २०२३ दरम्यान, महादेवीला १३ वेळा महाराष्ट्रातून तेलंगणाला नेण्यात आले, बहुतेक वेळा वन विभागाच्या परवानगीशिवाय ही कृती करण्यात आली. यामुळे वन्यजीव (संरक्षण) कायदा, १९७२ च्या कलम ४८अ आणि ५४ चे उल्लंघन झाले. या काळात तिचा वापर मोहरमसारख्या मिरवणुकींसाठी, भीक मागण्यासाठी आणि सार्वजनिक प्रदर्शनासाठी केला गेल्याचे स्पष्टीकरण देण्यात आले. हत्तीणीला धातूच्या अंकुशाने नियंत्रित केले जात होते, ज्यावर बंदी आहे. तसेच, मुलांना तिच्या सोंडेवर बसवण्यात येत होते. सर्वात धक्कादायक म्हणजे, मठात हत्तीच्या सहभागाने पूजा करण्याची संधी लिलावाद्वारे विकली जात होती, ज्यामुळे तिचा व्यावसायिक वापर स्पष्ट होतो. २०१७ मध्ये, महादेवीने मठाच्या मुख्य पुजाऱ्याला जीवघेणी जखम केली होती, ज्यामुळे तिच्या दीर्घकालीन सुरक्षिततेची चिंता निर्माण झाल्याचे वनताराने म्हटले.

८ जानेवारी २०२३ रोजी, तेलंगणा वन विभागाने महादेवीच्या माहूत बी. इस्माईल यांच्याविरुद्ध वन्यजीव गुन्हा (पीओआर क्रमांक १२-०७/२०२२-२३) नोंदवला. हा गुन्हा २५,००० रुपये दंड भरून माहूताने कबूल केला, आणि हत्ती कोल्हापूरच्या स्थानिक हँडलरकडे सोपवण्यात आली. १२ ऑगस्ट २०२३ रोजी, स्थानिक पोलिसांच्या पत्रानंतर सरकारी पशुवैद्यकीय डॉक्टरांच्या पथकाने महादेवीची तपासणी केली. त्यात तिच्या उघड्या जखमा, पायांचे आजार आणि मानसिक त्रासाची लक्षणे आढळली. २० ऑक्टोबर २०२३ रोजी, अ‍ॅनिमल राहतचे डॉ. राकेश चित्तोरा यांनी सविस्तर अहवाल सादर केला, ज्यात हत्तीला रुग्णालयात दाखल करणे आणि पुनर्वसनाची शिफारस करण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली. HPC ने या पुराव्यांवर चौकशी सुरू केली आणि मठाला जून २०२४ पासून हत्तीच्या परिस्थितीत सुधारणा करण्यासाठी तीन महिन्यांचा अवधी दिला. मात्र, जून आणि नोव्हेंबर २०२४ च्या तपासणीत केवळ वरवरचे बदल दिसले, आणि गंभीर वैद्यकीय व कल्याणकारी समस्या कायम होत्या. त्यामुळे २७ डिसेंबर २०२४ रोजी, HPC ने महादेवीला जामनगरमधील RKTEWT येथे हस्तांतरित करण्याचा आदेश दिला, जिथे तिला नैसर्गिक वातावरण, पशुवैद्यकीय काळजी, समाजीकरण आणि प्रशिक्षित हत्ती पाळणाऱ्यांची सुविधा उपलब्ध असल्याचे सांगण्यात आले.

After 33 years alone and in chains, Mahadevi (Madhuri) is finally receiving the care she deserves thanks to @petaindia’s action!

Mahadevi was controlled with weapons and forced into chaotic ceremonies. Now, she’s starting a new life with other elephants at @Vantara_RF pic.twitter.com/AYybbfdLOg

— PETA (@peta) August 2, 2025