विधानपरिषदेच्या 17 जागांवरून महायुतीत रस्सीखेच, कसं सुरुय राजकारण?

विधानपरिषदेच्या 17 जागांवरून महायुतीत चांगली रस्सीखेच निर्माण झाली आहे, महायुतीमधील सर्वच पक्ष विधानपरिषदेच्या जागांवर दावा सांगतायत. नांदेडमध्ये देखील तेच चित्र पाहायला मिळालं आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थेची नांदेडची विधान परिषदेची जागा राष्ट्रवादी काँग्रेसला सोडण्याची मागणी आमदार प्रताप पाटील चिखलीकर यांनी केलीये, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि सुनेत्रा पवारांकडे तशी मागणी केल्याचंही त्यांनी यावेळी नमुद केलंय. विधान परिषदेसाठी कोणत्या पक्षाचा उमेदवार असेल हे बैठकीत तिन्ही पक्षाचे नेते बसून निर्णय घेतील. असं मत चिखलीकरांच्या विधानानंतर भाजप खासदार अशोक चव्हाण यांनी व्यक्त केलं आहे. मागणी करणारे अनेक लोक आहेत, मात्र महायुतीमधील नेत्यांचा निर्णय अंतिम राहणार असल्याचंही अशोक चव्हाणांनी म्हटलंय.
विधानपरिषदेच्या 17 जागांसाठी महायुतीतील सर्वच पक्ष उत्सुक आहेत. प्रत्येक पक्षाला जास्तीत जास्त जागा मिळाव्यात यासाठी प्रयत्न सुरू असून त्यामुळे अंतर्गत स्पर्धा वाढली आहे.नांदेड जिल्ह्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघातही हेच चित्र पाहायला मिळत आहे. येथे कोणत्या पक्षाला उमेदवारी द्यायची यावरून स्थानिक पातळीवर चर्चा आणि मतभेद समोर येत आहेत.आमदार प्रताप पाटील चिखलीकर यांनी नांदेडची जागा राष्ट्रवादी काँग्रेसला देण्याची मागणी केली आहे. त्यांनी ही मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि सुनेत्रा पवार यांच्याकडे मांडल्याचे सांगितले.या संदर्भात भाजप खासदार अशोक चव्हाण यांनी स्पष्ट केले की, उमेदवार कोणाचा असेल याचा अंतिम निर्णय महायुतीतील तिन्ही पक्षांचे वरिष्ठ नेते एकत्र बसून घेतील. त्यामुळे सर्वांना मान्य होईल असा तोडगा काढण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.अनेक इच्छुक उमेदवार आणि मागण्या असल्या तरी शेवटी महायुतीतील वरिष्ठ नेतृत्वाचा निर्णय अंतिम राहणार असल्याचेही अशोक चव्हाण यांनी नमूद केले. त्यामुळे पुढील काही दिवसांत या जागावाटपावर अंतिम चित्र स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे.
