Tukaram Beej: तुकाराम बीजेला लाखो भाविक होतात चमत्काराचे साक्षीदार, दुपारी 12 वाजता देहूमध्ये नांदुरकीचे झाड का हलते?

Tukaram Beej 2026: वारकरी संप्रदायात तुकाराम बीज हा दिवस खूप पवित्र आहे. यंदा 5 मार्च 2026 रोजी हा उत्सव साजरा होत आहे. देहू गावात इंद्रायणी नदीकाठी वैकुंठगमन मंदिरात मोठी गर्दी होते. दुपारी 12:02 वाजता नांदुरकीचे झाड हलते, हा चमत्कार पाहण्यासाठी लाखो भाविक येतात.
वारकरी संप्रदायात फाल्गुन वद्य द्वितीया हा दिवस तुकाराम बीज म्हणून ओळखला जातो. या दिवशी जगद्गुरु संत तुकाराम महाराज सदेह वैकुंठाला गेले होते. हे 1649 साली घडले. भाविकांसाठी हा दिवस वैकुंठगमनाचा स्मरणोत्सव आहे. देहूतील वैकुंठगमन मंदिर हे मुख्य स्थान आहे. इथे भाविक नामस्मरण, पूजा आणि अभंग गायन करतात. यंदा गुरुवारी हा दिवस आहे. जे जाऊ शकत नाहीत, ते घरी तुकाराम महाराजांच्या प्रतिमेची पूजा करतात आणि नामस्मरण करतात. हा उत्सव भक्ती आणि श्रद्धेचा आहे.
पुणे जिल्ह्यातील देहू गावात इंद्रायणी नदीकाठी लाखो भाविक जमतात. मंदिर परिसरात गर्दी असते. भाविक दर्शन घेतात, अभंग ऐकतात आणि चमत्काराची वाट पाहतात. दुपारी 12 वाजता वातावरण तणावपूर्ण आणि उत्साही असते. "ज्ञानबा-तुकाराम" चा जयघोष होतो. भाविक दूरदूरून येतात. कोरोना काळानंतर यंदा गर्दी वाढलीय. प्रशासनाने व्यवस्था केलीय पण भाविकांनी सतर्क राहण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
मंदिराच्या आवारात असलेले नांदुरकीचे झाड दुपारी 12:02 वाजता अचानक हलू लागते. आजूबाजूला वारा नसतानाही पाने आणि फांद्या हलतात. हा चमत्कार फक्त काही मिनिटे असतो. लाखो भाविक हे पाहतात आणि श्रद्धेने नतमस्तक होतात. हा निसर्गाचा प्रतिसाद असल्याचे मानले जाते. भाविक फोटो आणि व्हिडिओ कॅप्चर करतात.
मान्यता आहे की, 1649 साली तुकाराम महाराज या झाडाखाली ध्यान करत होते. विठ्ठलाने गरुड विमान पाठवले आणि महाराज सदेह वैकुंठाला गेले. त्यावेळी झाड हलले. आजही त्याच वेळी हे घडते. अध्यात्मिक अभ्यासक म्हणतात, हे स्थान ऊर्जावान आहे. तुकाराम महाराजांचे चैतन्य इथे आहे. "वृक्षवल्ली आम्हा सोयरे वनचरे" हे तुकोबांचे वाक्य निसर्गाशी नाते दाखवते. हा चमत्कार भक्तांची श्रद्धा वाढवतो. तुकाराम बीज भक्तीचा उत्सव आहे. यंदा 5 मार्च रोजी दुपारी 12:02 वाजता हा सोहळा होईल. भाविकांना देहूला जाऊन याचा अनुभव घेता येणार आहे. घरी राहणारे नामस्मरण करुन या दिवसाची अध्यात्मिक ऊर्जा घेऊ शकतात.