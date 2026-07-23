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ताकात माशी तर, कांदा भाजीत प्लास्टिक; आता तुकाराम मुंढेंच्या FDA ने BMC कॅन्टीनला ठोकले टाळे

तुकाराम मुंढे यांच्या एफडीएने आता थेट बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या मुख्यालयातील कॅन्टीनमध्ये (FDA Action On BMC Canteen) धाड टाकली. 

Written ByMansi kshirsagar
Published: Jul 23, 2026, 03:13 PM IST|Updated: Jul 23, 2026, 03:13 PM IST
ताकात माशी तर, कांदा भाजीत प्लास्टिक; आता तुकाराम मुंढेंच्या FDA ने BMC कॅन्टीनला ठोकले टाळे
Image Credit: Tukaram Munde FDA Action On BMC Canteen Mumbai

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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