/ताकात माशी तर, कांदा भाजीत प्लास्टिक; आता तुकाराम मुंढेंच्या FDA ने BMC कॅन्टीनला ठोकले टाळे

मुंबई महापालिकेच्या मुख्यालयातल्या कॅन्टीनलाच FDA ने टाळे ठोकलंय. निकृष्ट आहार, स्वच्छतेचा अभाव यामुळं ही कारवाई झाली आहे. तुकाराम मुंढे यांच्या एफडीएने काही दिवसांपूर्वी मुंबई महानगर पालिकेच्या कँटिनवर धाड टाकली होती. त्यानंतर बीएमसी मुख्यालयातील कँटिन सील करण्यात आले आहे.
पालिका मुख्यालयातील उपहारगृहाचा भोंगळ कारभार काही दिवसांपूर्वी चव्हाट्यावर आला होता. त्यामुळं उपहारगृहातील अन्नाच्या गुणवत्तेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत होते. ताकाच्या ग्लासात माशी आढळली होती. तर, कांदा भजीत प्लास्टिकचा धागा सापडल्याचे समोर आले होते. तसंच, उपहारगृहात अनेक ठिकाणी अस्वच्छता असल्याची तक्रारदेखील करण्यात येत होती.
खाद्यपदार्थ उघड्यावर ठेवल्याने आरोग्याचा धोका निर्माण झाला होता. दररोज हजारो अधिकारी, कर्मचारी, पोलीस व नागरिकांचा उपहारगृहात वावर असतो. तर, उपहारगृह चालकांच्या निष्काळजीपणामुळे हजारो लोकांच्या आरोग्याशी खेळ सुरू असल्याचा आरोप करण्यात येत होता.
एफडीएच्या अधिकाऱ्यांनी सुमारे पाच तास संपूर्ण कॅन्टीनची पाहणी व तपासणी केली. त्यानंतर या उपहार गृहाची सेवा तत्काळ बंद करण्याची नोटीस जारी केली आहे. या प्रकरणात मुंबई महापालिकेच्या आरोग्य विभागाने २५ हजार रुपये आणि कामगार (Labour) विभागाने 25 हजार रुपये, असे एकूण 50 हजार रुपयांचा दंड संबंधित कॅन्टीन चालकावर ठोठावला असल्याची माहिती मिळत आहे.
केईएम रुग्णालयातील परिचारिका वसतिगृहाच्या कॅटिनला अन्न व औषध प्रशासनाने (एफडीए) कामकाज तत्काळ बंद करण्याची नोटीस बजावली. अन्न पुरवठादाराचा परवानाही निलंबित करण्यात आला. परिचारिका प्रशिक्षणार्थी विद्यार्थिनींच्या अन्नात अळी आढळल्यानंतर ही कारवाई करण्यात आली. अन्नात अळी सापडल्याच्या तक्रारीनंतर एफडीएच्या अधिकाऱ्यांनी या कॅन्टीनची तपासणी केली. त्यावेळी अनेक त्रुटी आढळल्या होत्या. तपासणीमध्ये स्वयंपाकघर आणि अन्न वितरण विभागात स्वच्छता व अन्न सुरक्षेशी संबंधित विविध गंभीर त्रुटी आढळून आल्या, त्यामुळे कैंटीन तत्काळ बंद करण्याचे आदेश देण्यात आल्याचे सांगण्यात आले.