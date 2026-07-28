/तुकाराम मुंडे यांची सर्वात मोठी कारवाई; FDA ने मुंबईतील 5 नामांकित क्लब्सचे FSSAI परवाने केले रद्द

Mumbai FDA Raid : अन्न आणि औषध प्रशासनाच्या आयुक्तपदी रुजू झाल्यापासून तुकाराम मुंढे यांनी धाडसत्र सुरूच आहे. मुंबईतील सर्व हॉटेल, रेस्टॉरंट, उपहरगृह यांच्यावर तुकाराम मुंढे यांच्या खात्याची करडी नजर आहे. अशातच मुंबईतील 5 नामांकित क्लब्सना तुकाराम मुंडे यांनी जबरदस्त झटका दिला आहे. FDA ने यांचे FSSAI परवाने रद्द केले आहेत. ही मुंबईतील सर्वात मोठी कारवाई मानली जात आहे.
मुंबईतील 5 नामांकित क्लब्सचे FSSAI परवाने एफडीएकडून निलंबित करण्यात आले आहेत. स्वच्छता आणि अन्न सुरक्षा नियमांचे उल्लंघन करण्यात आल्याचे तपासात समोर आले आहे. याची गांभीर्यांने दखल घेत तुकाराम मुंडे यांच्या अन्न व औषध प्रशासन विभागाकडून मोठी कारवाई करण्यात आली आहे.
परवाने रद्द झालेल्या क्लबची नावे नरिमन पॅाईंट येथील सीसीआय क्लब, बीकेसीतील एमआयजी क्लब, आरके जुहू जिमखाना, द अपर्णा जुहू जिमखाना आणि विलिंग्डन स्पोर्ट्स क्लबचे परवाने निलंबित करण्यात आले आहेत.
आढळलेली प्रमुख उल्लंघने खालीलप्रमाणे आहेतः
१. शाकाहारी आणि मांसाहारी अन्न तयार करण्याच्या जागांमध्ये विभागाजनाचा अभाव.
२. अन्न हाताळणी आणि कचरा विल्हेवाटीच्या ठिकाणी जिवंत झुरळांचा आणि माश्यांचा मोठ्या प्रमाणावर प्रादुर्भाव.
३. शीतगृहांमध्ये साठवलेल्या अन्नावर साचलेले पाणी थेट पडणे.
४. तुंवलेले नाले आणि झुरळांचे सापळे, ज्यामुळे अस्वच्छ परिस्थिती निर्माण होते.
५. स्वयंपाकघरातील ओट्यांवर झाडूचा वापर, ज्यामुळे दूषित होण्याचा धोका निर्माण होतो.
६. बुरशी लागलेल्या खराव भाज्या, जास्त पिकलेली मशरूम आणि मुदत संपलेले खाद्यपदार्थ साठवणे.
७. FIFO/FEFO पद्धतींचा अभाव आणि खाद्यपदार्थांवर अपुरे लेवलिंग.
८. अन्नाच्या संपर्कात येणारी भांडी धुताना आणि हाताळताना थेट जमिनीवर ठेवणे.
९. रंगानुसार ओळखचिन्ह असलेल्या चॉपिंग वोर्डचा वापर न करणे, ज्यामुळे क्रॉस-कंटॅमिनेशनचा धोका वाढतो.
१०. अन्नपदार्थांच्या संपर्कात येणारी उपकरणे, फरशी आणि गटार वाहिन्यांवर ग्रीस, घाण, गाळ आणि साचलेल्या पाण्याचा मोठ्या प्रमाणात संचय होणे.
१. दरवाजे गुळगुळीत नाहीत आणि पाणी शोषून घेत नाहीत. कीटकांचा प्रवेश शक्य आहे.
२. वैयक्तिक स्वच्छतेसाठी पुरेशा सुविधा नाहीत.
३. कच्चा माल वापरण्यापूर्वी पूर्णपणे स्वच्छ करून तपासला जात नाही.
४. तळण्यासाठी वापरलेल्या तेलाची नोंद ठेवली जात नाही.
५. भिंती आणि छत ठिसूळ झाले आहेत आणि त्याचे कण अन्नात पडत आहेत.
६. FIFO/FEFO पद्धतींचा अभाव आणि खाद्यपदार्थांवर अपुरे लेवलिंग.
७. शिजवलेले अन्न योग्य तापमानात साठवले जात नाही.
८. स्वच्छतेचे वेळापत्रक अद्ययावत नाही.
९. स्वयंपाक गृहातील ड़ेनेज सुस्थितीत नाही आणि ते कीटकांच्या प्रजननाचे ठिकाण वनू शकतात.
१. स्वयंपाकाची उपकरणे गंजलेली आहेत आणि स्वच्छ करणे सोपे नाही.
२. दरवाज्यांमधून कीटकांचा प्रवेश होऊ शकतो.
३. वैयक्तिक स्वच्छतेसाठी पुरेशा सुविधा उपलब्ध नाहीत.
४. पॅकेजिंग साहित्य फूड ग्रेड म्हणून प्रमाणित नाही.
५. शिजवलेले, न शिजवलेले, शाकाहारी आणि मांसाहारी अन्नपदार्थांचे योग्य वर्गीकरण केलेले नाही.
६. उपकरणे वापरण्यापूर्वी आणि वापरल्यानंतर निर्जंतुक केली जात नाहीत.
७. कीटकांचा, विशेषतः माश्यांचा वावर आढळून आला.
८. अन्न हाताळणाऱ्यांच्या स्वच्छतेकडे दुर्लक्ष केले जाते आणि हातमोजे, टोप्या व अॅप्रन वापरले जात नाहीत.
९. अंतर्गत किंवा वाह्य ऑडिट केलेले नाही.
१. अनधिकृत तृतीय-पक्षीय कामकाजः तपासणीत असे आढळून आले की, मे. नेवुला केटरिंग सर्व्हिसेस
नावाची एक अनधिकृत संस्था, वैध FSSAI परवाना न वाळगता, केटरिंग कराराअंतर्गत परिसरात
कार्यरत होती. सर्व खरेदी आणि विक्रीचे व्यवहार या अनधिकृत संस्थेच्या नावाने केले जात
होते.
२. गंभीर अस्वच्छता आणि कीटकांचा प्रादुर्भावः स्वयंपाकघराच्या परिसरात जिवंत झुरळांचा वावर आणि कोळ्याची जाळी आढळून आली.
३. अयोग्य अन्न हाताळणी आणि साठवणूकः कच्चे, शिजवलेले, शाकाहारी आणि मांसाहारी खाद्यपदार्थ योग्य वर्गीकरणाशिवाय साठवले जात होते, ज्यामुळे क्रॉस-कंटॅमिनेशनचा (एकमेकांत मिसळण्याचा) धोका निर्माण झाला होता.
४. पाणी आणि अन्न चाचणी वेळोवेळी करुन खातर जमा केली जात नाही
५. संरचनात्मक आणि व्यवस्थापकीय वदलः क्लवने परवाना प्राधिकरणाला सूचित न करता किंवा त्यांचीपूर्वपरवानगी न घेता आस्थापनेची जागा वदलली आणि व्यवस्थापन संरचना अद्ययावत केली, ज्यामुळे
FSSAI च्या परवान्याच्या अटींचे उल्लंघन झाले.
६. प्रशिक्षित तांत्रिक कर्मचारी आणि आरोग्य नोंदींचा अभावः उत्पादनावर देखरेख ठेवण्यासाठी कोणतेही पात्र तांत्रिक कर्मचारी तैनात केले नव्हते आणि अन्न हाताळणाऱ्यांच्या अनिवार्य वैद्यकीय/लसीकरणाच्या नोंदी ठेवल्या नव्हत्या.