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तुकाराम मुंडे यांची सर्वात मोठी कारवाई; FDA ने मुंबईतील 5 नामांकित क्लब्सचे FSSAI परवाने केले रद्द

मुंबईतील 5 नामांकित क्लब्सना तुकाराम मुंडे यांनी दणका दिला आहे.  FDA ने या क्लबचे FSSAI परवानेच रद्द केले आहेत.   

Written ByVanita Kamble
Published: Jul 28, 2026, 07:36 PM IST|Updated: Jul 28, 2026, 07:37 PM IST
तुकाराम मुंडे यांची सर्वात मोठी कारवाई; FDA ने मुंबईतील 5 नामांकित क्लब्सचे FSSAI परवाने केले रद्द

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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तुकाराम मुंडे यांची सर्वात मोठी कारवाई; FDA ने मुंबईतील 5 नामांकित क्लब्सचे FSSAI परवाने केले रद्द
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