/पुण्यात तुकाराम मुंढे यांची मोठी धडक कारवाई! किराणा दुकाने, गोदामांमध्ये माल साठवून विनापरवाना व्यवसाय

Pune News : अन्न व औषध प्रशासन आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पुणे जिल्ह्यात धडक कारवाई करण्यात आली. या विशेष मोहिमेत आंबेगाव आणि खेड तालुक्यात 5 ठिकाणी धाडसत्र राबवण्यात आले. आरोग्याशी खेळ करणाऱ्यांवर आता थेट कारवाई करणार असा इशारा आयएस तुकाराम मुंडे यांनी दिला. राज्यभरात एफडीएची कारवाई सुरु आहे. भेसळखोर आणि निकृष्ट दर्जाचे अन्नपदार्थ विक्रेत्यांविरोधात कठोर कारवाई केली जात आहे.
पुण्यात तीन ठिकाणी गुळामध्ये साखरेची भेसळ आढळली. 15,096 किलो साठा जप्त करण्यात आला आहे. नवी मुंबईत आंबा विक्रीसाठी रासायनिक द्रव्यांचा वापर करणाऱ्यांवर कारवाई करण्यात आली. 29,22,570 रुपये किमतीचे आंबे जप्त करण्यात आले आहेत. पुण्यात करण्यात आलेल्या कारवाईमध्ये यामध्ये 19 लाख 3 हजार 379 लाख रुपयांचा साठा जप्त करण्यात आला आहे, अशी माहिती पुणे विभागाचे सहायक आयुक्त (अन्न्) दि.वा. भोगावडे यांनी दिली आहे.
आंबेगाव तालुक्यात मंचर येथे साईराज पान अँड टी हाऊस व समीक्षा कोल्ड्रिक जनरल अॅड किराणा स्टोअर यांच्या पाठीमागील छोट्या गोदामामध्ये दोन ठिकाणी 30 हजार 395 रुपयाचा गुटखा, पानमसाला आणि इतर तत्सम प्रतिबंधित अन्नपदार्थांची विक्री करत असल्याचे आढळून आले. संबंधितावर भारतीय न्याय संहिता, 2023 तसेच अन्न सुरक्षा व मानके कायदा, 2006 नुसार पोलीस स्टेशन, मंचर येथे गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
मंचर येथे खेमराज फूड इंडस्ट्रीज प्रायव्हेट लिमिटेड ही आस्थापना विनापरवाना नोंदणी व्यवसाय करत असल्याचे आढळून आले. तसेच येथे विक्रीसाठी ठेवण्यात आलेला मैदा, बेसन, आटा व इतर अन्नपदार्थ असा 19 हजार 886 किलोचा 10 लाख 49 हजार 364 रुपये किंमतीचा साठा नमुना विश्लेषणासाठी घेऊन जप्त करण्यात आला. खेड तालुक्यातील खालची भांबुरवाडी येथील उज्वल सुपारी ही आस्थापना विनापरवाना, नोंदणी व्यवसाय करत असल्याचे आढळून आले. या आस्थापनेत विक्रीसाठी ठेवण्यात आलेली सुपारी ही अप्रमाणित अथवा असुरक्षित असल्याच्या संशयावरून 1 हजार 898 किलो वजनाचा आणि 8 लाख 16 हजार 140 रुपयाचा साठा जप्त करण्यात आला.
नरे येथील ओम साई फरसाण या आस्थापनेची तपासणीदरम्यान फाईड ग्रीन वाटाणा या अन्नपदार्थांमध्ये कृत्रिम रंगाचा वापर करत असल्याचे आढळून आले. त्या अनुषंगाने फाईड ग्रीन वाटाणा या अन्न पदार्थाचे व यात वापरला जाणारा कृत्रिम रंगाचे नमुने तपासणीसाठी घेऊन 68 किलो असे 7 हजार 840 रुपयाचा साठा भेसळीच्या संशयावरून जप्त करण्यात आला.
या कारवाईत अन्न सुरक्षा अधिकारी स्वाती मरके, सुप्रिया जगताप, संतोष सावंत, सतीश हाके, प्रकाश कचवे, लक्ष्मीकात साळवे, अभिजीत झोडगे, आदित्य जोशी, सकेत सूर्यवंशी व नमुना सहाय्यक श्री. साळवे याच्या पथकाने या कार्यक्षेत्राचे सहाय्यक आयुक्त (अन्न) श्री. नारायण सरकटे प्रदीप आंबरे यांच्या उपस्थितीत व पुणे विभागाचे सह आयुक्त (अन्न) श्री.दि.वा. भोगावडे यांच्या निर्देशान्वये पार पडली. अन्न व औषध प्रशासनामार्फत ग्राहकाच्या आरोग्याशी तडजोड करणाऱ्या तसेच निकृष्ट भेसळयुक्त व बेकायदेशीर अन्न उत्पादन करणाऱ्या आस्थापनाविरुद्ध अशा मोहिमा सुरूच राहणार असून नागरिकानी याबाबतची माहिती प्रशासनास उपलब्ध करून द्यावी, असे आवाहन प्रशासनाच्यावतीने करण्यात येत आहे.
एफडीएची राज्यभर प्रतिबंधित गुटखा, पानमसाला विक्रेते आणि नियमभंग करणाऱ्या आस्थापनांविरोधात मोठी मोहीम राबवत कारवाई केली. मागील दोन दिवसांत 32 आरोपींना अटक करण्यात आली. 26 आस्थापने सील करण्यात आल्या असून 12.16 लाखांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे. कोकण विभागात 16 आस्थापनांवर कारवाई, 16 जणांना अटक करण्यात आली.
मुंबई 9 ठिकाणी कारवाई, 2 जण अटकेत
पुण्यात 3 ठिकाणी कारवाई, 2 जण अटकेत
नाशिकमध्ये 2 कारवाया, 2 जण अटकेत
छत्रपती संभाजीनगरमध्ये 11 कारवाया, 7 जण अटकेत
अमरावतीत 3 कारवाया, 3 जण अटकेत