/एकाच तेलात वारंवार पदार्थ तळल्यावर किती दंड? तुकाराम मुंढेंच्या वॉर्निंगनंतर स्टॉल-हॉटेलचालकांना धडकी

महाराष्ट्रात नागरिकांच्या आरोग्याशी संबंधित अन्नसुरक्षेच्या नियमांची अंमलबजावणी अधिक कडक करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र अन्न व औषध प्रशासनाचे (FDA) आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी खाद्यतेलाच्या उत्पादनापासून विक्रीपर्यंतच्या संपूर्ण साखळीवर लक्ष केंद्रित करण्याचे निर्देश दिले आहेत. सुटे किंवा सीलबंद नसलेले खाद्यतेल, भेसळ, चुकीचे पॅकिंग, तेलाचा वारंवार वापर आणि अयोग्य साठवणूक यांसारख्या प्रकारांवर कारवाई केली जाणार आहे.
FDA आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी नागरिकांना सुटे किंवा उघडे खाद्यतेल खरेदी करू नका, असे आवाहन केले आहे. सुट्या तेलाच्या पॅकेजवर बॅच नंबर, उत्पादनाची माहिती किंवा मूळ स्रोत स्पष्टपणे उपलब्ध नसतो. त्यामुळे तेलामध्ये भेसळ आढळल्यास त्याचा माग काढणे आणि संबंधितांवर कारवाई करणे कठीण होते.FDAच्या नव्या अनुपालन आदेशाचा उद्देश खाद्यतेलाच्या संपूर्ण पुरवठा साखळीमध्ये नियमांचे पालन सुनिश्चित करणे हा आहे. यामध्ये उत्पादक, वितरक, पॅकिंग युनिट, किरकोळ विक्रेते, सुपरमार्केट आणि ऑनलाइन विक्रेत्यांचाही समावेश आहे.
हॉटेल, रेस्टॉरंट आणि खाद्यपदार्थ विक्रेत्यांकडून तळण्यासाठी वापरलेले तेल वारंवार गरम करून पुन्हा वापरले जात असल्याच्या प्रकारांवरही FDAने लक्ष केंद्रित केले आहे. तेल वारंवार उच्च तापमानावर गरम केल्यास त्यामध्ये काही अवांछित रासायनिक संयुगे तयार होऊ शकतात.FDAच्या माहितीनुसार, अशा तेलामध्ये अल्डिहाइड्स आणि ट्रान्स-फॅटी अॅसिड्स तयार होण्याचा धोका असतो. त्यामुळे वापरलेल्या तेलाची गुणवत्ता तपासणे आणि नियमांचे उल्लंघन झाल्यास त्यावर कारवाई करणे आवश्यक असल्याचे प्रशासनाचे म्हणणे आहे.
FDAच्या तपासणीत काही ठिकाणी खाद्यतेलासाठी जुने किंवा गंजलेले डबे वापरल्याचे आढळले. अशा प्रकारच्या पॅकिंगमुळे खाद्यपदार्थाची सुरक्षितता धोक्यात येऊ शकते. त्यामुळे खाद्यतेल पॅक करताना योग्य आणि सुरक्षित पॅकेजिंगचा वापर करणे बंधनकारक आहे.तसेच खाद्यतेल थेट सूर्यप्रकाश, तीव्र वास आणि दूषित वातावरणापासून सुरक्षित ठेवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. तेलाच्या साठवणुकीपासून वाहतुकीपर्यंत प्रत्येक टप्प्यावर अन्नसुरक्षा नियम पाळणे आवश्यक आहे.
FDAच्या तपासणीत काही प्रकरणांमध्ये खाद्यतेल वाहतुकीसाठी पूर्वी अखाद्य तेल किंवा धोकादायक पदार्थ वाहून नेण्यासाठी वापरलेले टँकर वापरल्याचे आढळल्याचे सांगण्यात आले. अशा प्रकारची वाहतूक खाद्यतेलाच्या सुरक्षिततेसाठी गंभीर प्रश्न निर्माण करू शकते.म्हणून खाद्यतेलासाठी वापरली जाणारी वाहतूक व्यवस्था स्वच्छ, सुरक्षित आणि निर्धारित अन्नसुरक्षा मानकांनुसार असणे आवश्यक आहे. यामुळे उत्पादनाची गुणवत्ता केवळ कारखान्यात नव्हे तर ग्राहकाच्या स्वयंपाकघरापर्यंत सुरक्षित राहण्यावर भर देण्यात आला आहे.
FDAने 2025-26 या आर्थिक वर्षात खाद्यतेलाचे 1,247 नमुने गोळा केले, त्यापैकी 1,142 नमुन्यांचे विश्लेषण करण्यात आले. यामध्ये 77 नमुने निकृष्ट दर्जाचे आढळले, तर 15 प्रकरणांमध्ये चुकीचे लेबलिंग किंवा मिसब्रँडिंग आढळल्याची माहिती देण्यात आली.या कारवाईदरम्यान सुमारे 3.20 लाख किलो खाद्यतेलाचा साठा, अंदाजे ₹5.31 कोटी किमतीचा, जप्त करण्यात आला. भेसळ, परवान्याशिवाय व्यवसाय, उच्च आम्लता आणि ट्रान्स-फॅटचे प्रमाण यांसारख्या बाबीही तपासणीत समोर आल्याचे FDAने सांगितले.
FDAच्या या कारवाईनंतर ग्राहकांसाठीही काही महत्त्वाच्या गोष्टी स्पष्ट झाल्या आहेत. खाद्यतेल शक्यतो सीलबंद आणि लेबल असलेल्या पॅकेटमध्येच खरेदी करावे. पॅकेटवरील उत्पादन तारीख, वापरण्याची अंतिम तारीख, बॅच क्रमांक आणि इतर आवश्यक माहिती तपासावी. पॅकेज खराब, उघडे किंवा संशयास्पद असल्यास ते खरेदी करू नये.दरम्यान, खाद्यसुरक्षा नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या व्यावसायिकांवर अन्नसुरक्षा कायद्यानुसार दंडात्मक तसेच गंभीर प्रकरणांमध्ये कारावासाची तरतूद आहे. त्यामुळे खाद्यतेल उत्पादक, विक्रेते आणि हॉटेल-रेस्टॉरंट चालकांनी नियमांचे काटेकोर पालन करणे आवश्यक आहे.