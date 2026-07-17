/तुकाराम मुंढेंनी करुन दाखवलं! अवघ्या 2 दिवसांच्या कारवाईत राज्यातून ₹4578396 चा साठा जप्त!

राज्यात अन्नभेसळ रोखण्यासाठी अन्न व औषध प्रशासन म्हणजेच एफडीएने 14 आणि 15 जुलै रोजी मोठी कारवाई करत विविध जिल्ह्यांतील दूध व दुग्धजन्य पदार्थांच्या उत्पादन, साठवण आणि विक्री केंद्रांवर धाडसत्र राबवले. या मोहिमेत ₹45,78,396 किमतीचा साठा जप्त करण्यात आला. जप्त करण्यात आलेल्या साठ्यात 2,317 लिटर दूध, 30 लिटर भेसळीचे तेल आणि 6,849 किलो दुग्धजन्य पदार्थांचा समावेश आहे. तपासादरम्यान अनेक ठिकाणी अन्नसुरक्षा नियमांचे उल्लंघन, भेसळ, अस्वच्छता आणि बिनपरवानगी उत्पादन सुरू असल्याचे समोर आले आहे.
अन्न व औषध प्रशासनाने राज्यातील विविध भागांमध्ये एकाचवेळी तपासणी मोहीम राबवत दूध व दुग्धजन्य पदार्थांच्या उत्पादन केंद्रांवर छापे टाकले. या कारवाईत मोठ्या प्रमाणावर भेसळयुक्त किंवा संशयास्पद दर्जाचे पदार्थ जप्त करण्यात आले. अधिकाऱ्यांनी नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या आस्थापनांविरोधात परवाना निलंबन, व्यवसाय बंदची नोटीस, जप्ती आणि कायदेशीर कारवाईसह कठोर पावले उचलली.
मुंबईतील पारशी डेअरी फार्म (मरीन लाईन्स) येथे अत्यंत अस्वच्छ परिसर, माशांचा वावर, भिंतींवर बुरशी, कच्चा माल थेट जमिनीवर ठेवलेला असल्याचे आढळले. तसेच 'रॉ मिल्क रिसेप्शन डॉक', सांडपाणी प्रक्रिया व्यवस्था, कर्मचाऱ्यांच्या वैद्यकीय नोंदी आणि उत्पादनावरील आवश्यक माहिती नसल्याने संबंधित FSSAI परवाना तात्काळ निलंबित करण्यात आला.दरम्यान, गोरेगावमध्ये दुधाच्या पिशव्यांमध्ये छेडछाड करून विक्री करणाऱ्या दोन संशयितांना अटक करण्यात आली. 822 पिशव्यांमधील 558 लिटर दूध जप्त करून नष्ट करण्यात आले. गोवंडीतील सूफी डेअरी येथे नियमांचे उल्लंघन करून सैल पाश्चराईज्ड म्हशीचे दूध विकले जात असल्याचे आढळल्याने 1683 लिटर दूध जागेवरच नष्ट करण्यात आले.
मुलुंडमधील अग्रवाल एंटरप्रायझेस येथे तपासणीदरम्यान विनालेबल चीज आणि संशयास्पद पनीर जप्त करण्यात आले. ग्राहकांना पनीर म्हणून विकले जाणारे उत्पादन प्रत्यक्षात 'चीज अॅनालॉग' म्हणजे कृत्रिम चीज असण्याची शक्यता अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली आहे.त्याचप्रमाणे पालघर जिल्ह्यातील तलासरी येथील पारशी डेअरी फार्म येथे कुकिंग देसी काऊ बटर, मलई पनीर आणि बिनलेबल कोलोस्ट्रमसह ₹32.10 लाखांहून अधिक किमतीचा साठा जप्त करण्यात आला. या उत्पादनांवर भ्रामक लेबलिंग आणि दर्जाबाबत संशय व्यक्त करण्यात आला आहे.
वसईतील चिंचोटी परिसरातील शिव डेअरी येथे तपासादरम्यान विहित दर्जानुसार नसलेले १८१ किलो सैल पनीर जप्त करण्यात आले. संबंधित आस्थापनाकडे वैध नोंदणी आणि आवश्यक परवाने नसल्याचेही आढळून आले. त्यामुळे संबंधित व्यावसायिकांविरोधात अन्नसुरक्षा कायद्याअंतर्गत पुढील कायदेशीर प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे.
सांगली जिल्ह्यातील मिरज तालुक्यात दोन वेगवेगळ्या ठिकाणी कारवाई करण्यात आली. एका गोठ्यात दुधातील स्निग्धांश वाढवण्यासाठी रिफाइंड सनफ्लॉवर तेल वापरल्याचे आढळले. दुसऱ्या ठिकाणी दुधाचे प्रमाण वाढवण्यासाठी डेअरी पर्मिएट पावडर आणि रिफाइंड सोयाबीन तेल वापरून भेसळ केली जात असल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला. दोन्ही ठिकाणचे दूध आणि साहित्य जप्त करून जागेवरच नष्ट करण्यात आले.
अन्न व औषध प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे की, नागरिकांच्या आरोग्याशी तडजोड करणाऱ्या कोणत्याही व्यक्ती किंवा संस्थेला पाठीशी घातले जाणार नाही. भेसळयुक्त अन्नपदार्थ तयार करणे किंवा विक्री करणे हा गंभीर गुन्हा असून अशा प्रकरणांमध्ये नियमित तपासणी, नमुने संकलन आणि कायदेशीर कारवाई सुरू राहणार आहे. ग्राहकांनी अधिकृत आणि विश्वासार्ह विक्रेत्यांकडूनच दुग्धजन्य पदार्थ खरेदी करावेत तसेच संशयास्पद उत्पादनांची तक्रार त्वरित प्रशासनाकडे करावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे.