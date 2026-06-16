मुंढेंचा धडाका सुरुच... मुंबईत FDA च्या धाडी, सापडलेल्या गोष्टी पाहून बसेल धक्का; तुमच्या जीवशी खेळ! मुंढेंनी केला 'झिरो टॉलरन्स'चा उल्लेख

Tukaram Mundhe Lead FDA Raid In Mumbai: बेकायदेशीर औषधांविरोधातील कारवाईनंतर आयुक्तपदी असलेले आयएएस अधिकारी तुकाराम मुंढेंच्या नेतृत्वाखालील अन्न व औषध प्रशासनाने आपला मोर्चा भ्रामक दावे करणाऱ्या व विनापरवाना उत्पादन घेणाऱ्या कंपन्यांकडे वळवला आहे. या कंपन्यांच्या ब्यूटी प्रोडक्ट्सवर छापेमारी सुरु करण्यात आली आहे. एफडीए अशा बनावट आणि दर्जा टिकवून न ठेवणाऱ्या ब्यूटी प्रोडक्टविरोधात मोहीम हाती घेतली आहे. मुंबईत दोन ठिकाणी केलेल्या कारवाईत एकूण 5.16 लाख रुपयांची ब्यूटी प्रोडक्ट्स, कच्चा माल आणि यंत्रसामग्रीचा साठा जप्त करण्यात आला आहे. हे छापे मुंबईमध्ये दोन महत्त्वाच्या ठिकाणी टाकण्यात आले.
एफडीएच्या अधिकाऱ्यांनी धाड टाकून मुंबईतील प्रसिद्ध क्रॉफर्ड मार्केटमधील ब्युटी सेंटरची तपासणी केली. या धाडीदरम्यान काही सौंदर्यप्रसाधनांवर आवश्यक वैधानिक माहिती नसल्याचे आढळून आले. परवान्याविना औषध आणि सौंदर्यप्रसाधनांचे उत्पादन सुरू असल्याचे आणि विक्रीसाठी साठा ठेवण्यात आल्याचे समोर आल्यानंतर एफडीएच्या पथकाने तात्काळ धडक कारवाई केली आणि
यंत्रसामग्रीचा साठा जप्त केला. विविध सौंदर्य प्रसाधनांवर बॅच क्रमांक, परवाना क्रमांक व उत्पादकाची माहिती अपुरी असल्याचे निदर्शनास आले. याशिवाय उत्पादनांवर भ्रामक दावे करण्यात आल्याचे दिसून आले. हे असं करणं कायद्याला धरुन नसल्याने जप्तीची कारवाई करण्यात आली. या कारवाईअंतर्गत 1 लाख 20 हजार 152 रुपयांचा साठा जप्त करण्यात आला.
केवळ क्रॉफर्ड मार्केट नाही तर कांदिवली पश्चिमेतील रॅडिएन्ट क्रिएशन्सची तपासणी केल्यावर तपासणीदरम्यान आवश्यक परवान्याविना औषधे व सौंदर्यप्रसाधनांचे उत्पादन सुरू असल्याचे उघड झाले. याठिकाणी उत्पादनासाठी वापरण्यात येणारी यंत्रसामग्री व कच्चा मालही आढळून आला. या कारवाईत 3 लाख 96 हजार 830 रुपयांची औषधे, सौंदर्यप्रसाधने, कच्चा माल व यंत्रसामग्रीचा साठा जप्त करण्यात आला आहे.
जनतेच्या आरोग्याशी संबंधित कोणत्याही गैरप्रकारांबाबत एफडीए प्रशासनाचे 'शून्य सहनशीलता' धोरण असल्याचं तुकाराम मुंढेंनी अनेकदा अधोरेखित केले आहे. भ्रामक, निकृष्ट दर्जाची किंवा विनापरवाना उत्पादने तयार करणे, साठवणे अथवा विक्री करणे याविरूद्ध कठोर कारवाई सुरूच राहणार असल्याचं मुंढेंनी ठामपणे सांगितलं आहे. एवढ्यावरच न थांबता ग्राहकांना सुरक्षित व दर्जेदार उत्पादने उपलब्ध करून देणे, हे एफडीए प्रशासनाचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे, असे मुंढे यांनी आपली भूमिका मांडताना म्हटलं आहे.