'सॅल्यूट सर' 20 वर्षांची पुडीची सवय सुटली, तरुणाने मांडले तुकाराम मुंढेंचे मानले आभार; सोशल मीडियावर पोस्ट व्हायरल

गेल्या काही दिवसांपासून सनदी अधिकारी तुकाराम मुंढे आपल्या धडक कारवायांमुळे चर्चेत आहेत. साहेब बाहेर येणार असा मेसेज येताच बाजारपेठेत लॉकडाऊन सारखीच परिस्थिती निर्माण झाली होती. असं असताना सध्या अशाच कारवाईंमुळे एका तरुणाने आभार मानले आहेत. 20 वर्षांपासून एक तरुण व्यसनाधीन होत. घरच्यांनी अक्षरशः पाया पडले, त्याला समजावलं. शपथा घातल्या अगदी लहान भावाला तोंडाचा कर्करोगही झाला मात्र पठ्ठ्याने व्यसन सोडण्याच नाव घेतलं नाही. मात्र तुकाराम मुंढेंमुळे 20 वर्षांची तंबाखू खाण्याची सवय सुटली.या व्यक्तीची सोशल मीडियावरील पोस्ट सोशल मीडियावर चर्चेत आली आहे.
'सॅल्यूट सर... मी 20 वर्षांपासून पुड्या खातो. घरचे पाया पडले, शपथ घातल्या पण मी सोडली नाही. लहान भावाला तोंडाचा कर्करोग झाला तरी सुटल्या नाहीत. पण आज भेटत नाहीत म्हणून बंद झाल्यात'.अशी प्रतिक्रिया सोशल मीडियावर पोस्ट केली आहे. तुकाराम मुंढेंच्या धडक करावाईमुळे अनेकांचं आयुष्य सुधारलं आहे. तसंच या तरुणाच्या बाबतीत झालं आहे. या पोस्टमध्ये 'आई बोलत आहे, मुंढे साहेबांचा फोटो घरात लावते.'आईने या शब्दातून तुकाराम मुंढेंची कृतज्ञता व्यक्त केली आहे. सुनील बावले असं या तरुणाचं नाव असल्याच म्हटलं जात आहे. सोशल मीडियावर तुकाराम मुंढेंचं भरभरुन कौतुक होत आहे. काहींनी त्यांच्या कामाचं कौतुक केलंय तर काहींनी त्या आईबद्दल प्रेम, आदर व्यक्त केला आहे.
नागपूरमधील एका व्यक्तीला गेल्या २० वर्षांपासून तंबाखू/खर्रा खाण्याची अत्यंत वाईट सवय होती.कुटुंबाचे अपयशी प्रयत्न: त्याच्या या व्यसनाला कंटाळून त्याच्या घरच्यांनी अनेकदा समजावले, पाया पडले, देवाशपथा घातल्या. इतकेच नव्हे, तर त्याच्या लहान भावाला तोंडाचा कर्करोग (Cancer) झाला, तरीही त्याची तंबाखू खाण्याची सवय सुटत नव्हती.
तुकाराम मुंढे यांची नागपूरहून बदली झाल्यानंतर, "आता मुंढे साहेब नागपूरमध्ये नसल्यामुळे त्यांची कधीच भेट होणार नाही," ही भावना त्या व्यक्तीच्या मनाला प्रचंड लागली.प्रशासकीय आदर: मुंढे साहेबांच्या कडक शिस्तीबद्दल आणि प्रामाणिक कार्यपद्धतीबद्दल असलेल्या प्रचंड आदरापोटी, त्या व्यक्तीने गेल्या २० वर्षांपासूनची तंबाखू खाण्याची आपली जुनी सवय तडकाफडकी सोडून दिली.आईने मानले आभारया निर्णयानंतर त्या व्यक्तीच्या आईला प्रचंड आनंद झाला. आपल्या मुलाचे प्राणघातक व्यसन सुटल्यामुळे भावूक झालेल्या आईने, "मुंढे साहेबांमुळे माझ्या मुलाचे व्यसन सुटले, मी आता मुंढे साहेबांचा फोटो घरात लावते" अशा शब्दांत त्यांचे जाहीर आभार मानले.
पदभार स्वीकारल्यानंतर अवघ्या पहिल्या 6 ते 7 दिवसांत त्यांनी राज्यभरात 200 हून अधिक धाडी टाकल्या, ज्यामध्ये कोट्यवधी रुपयांचा अवैध गुटखा आणि भेसळयुक्त अन्नसाठा जप्त करून अनेक आस्थापना सील केल्या आणि आरोपींना अटक केली.मकोका (MCOCA) अंतर्गत कारवाईचा इशारा: बेकायदेशीर गुटखा, पानमसाला आणि तंबाखूजन्य पदार्थांचे उत्पादन आणि विक्री करणाऱ्या संघटित टोळ्यांवर थेट मकोका (MCOCA) कायद्यांतर्गत कठोर कारवाई करण्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे.