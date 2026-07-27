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तुकाराम मुंढेंच्या टार्गेटवर आता सौंदर्य प्रसाधनं, 15हून अधिक ब्युटी क्रीम्सवर बंदी, आरोग्यावर होत होता भयंकर परिणाम

गेल्या दीड ते दोन महिन्यांपासून अन्न व औषध प्रशासनाने  राज्यभर दूध आणि अन्न विक्रेत्यांवर कारवाईचा बडगा उगारला आहे. त्याचबरोबर आता सौंदर्य प्रसाधनांच्या उत्पादनांवर मोठी कारवाई केली आहे.  

Written ByMansi kshirsagar
Published: Jul 27, 2026, 09:02 AM IST|Updated: Jul 27, 2026, 09:02 AM IST
तुकाराम मुंढेंच्या टार्गेटवर आता सौंदर्य प्रसाधनं, 15हून अधिक ब्युटी क्रीम्सवर बंदी, आरोग्यावर होत होता भयंकर परिणाम
Image Credit: tukaram Mundhe fda action (Photo: AI)

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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तुकाराम मुंढेंच्या टार्गेटवर आता सौंदर्य प्रसाधनं, 15हून अधिक ब्युटी क्रीम्सवर बंदी, आरोग्यावर होत होता भयंकर परिणाम
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