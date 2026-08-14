/तुकाराम मुंढेंची मुंबईत फिल्मसिटीवर, पुण्यात बर्गर किंगवर तर नाशकात झेप्टोवर धाड; FDAच्या कारवाईत सापडलं ते फारच धक्कादायक

महाराष्ट्रात अन्नपदार्थांची गुणवत्ता आणि स्वच्छता तपासण्यासाठी अन्न व औषध प्रशासनाने (FDA) कारवाईचा वेग वाढवला आहे. ‘सेफ फूड, सेफ महाराष्ट्र’ या मोहिमेअंतर्गत मुंबई, पुणे आणि नाशिकमध्ये विविध खाद्य आस्थापनांची तपासणी करण्यात आली. या कारवाईत स्वच्छता, अन्न हाताळणी आणि अन्नसुरक्षा नियमांशी संबंधित त्रुटी आढळल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले आहे. FDA आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही मोहीम राबवली जात असून, नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या व्यावसायिकांवर कठोर कारवाईचा इशारा देण्यात आला आहे.
नाशिकच्या सिडको परिसरातील झेप्टोच्या आस्थापनाची 13 ऑगस्ट रोजी FDA अधिकाऱ्यांनी तपासणी केली. या तपासणीदरम्यान स्वच्छता आणि आरोग्यविषयक निकषांचे पालन होत नसल्याचे प्रशासनाच्या निदर्शनास आले. अन्नसुरक्षा नियमांमधील परिशिष्ट-4 मधील आवश्यक निकषांचे उल्लंघन झाल्याचे आढळल्यानंतर संबंधित आस्थापनाचा अन्न परवाना तात्काळ निलंबित करण्यात आला. अन्न सुरक्षा अधिकारी वैभव गर्दे आणि अमित रासकर यांनी ही तपासणी केल्याची माहिती आहे.
मुंबईतील गोरेगाव येथील दादासाहेब फाळके चित्रनगरी म्हणजेच फिल्मसिटी परिसरातील स्टुडिओ क्रमांक 13 मधील ‘बॉलीवूड कॅफे’चीही FDAकडून विशेष तपासणी करण्यात आली. प्रशासनाच्या म्हणण्यानुसार, कॅफेमधील भांडी आणि परिसराची स्वच्छता समाधानकारक नव्हती. स्वयंपाकघरात घाणेरडे पाणी, कचरा आणि अन्नाचे अवशेष आढळल्याचे सांगण्यात आले. याशिवाय परिसरात मोठ्या प्रमाणावर माशांचा प्रादुर्भाव असल्याचेही तपासणीत निदर्शनास आले.
फिल्मसिटीतील तपासणीमध्ये आणखी गंभीर बाब समोर आल्याचे प्रशासनाने म्हटले आहे. गंजलेल्या आणि अस्वच्छ अन्न-संपर्क पृष्ठभागांवर अन्न तयार केले जात असल्याचे आढळले. अशा परिस्थितीत अन्न दूषित होण्याचा धोका निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे संबंधित कॅफेला अन्नसुरक्षा आणि स्वच्छतेचे निर्धारित निकष काटेकोरपणे पाळण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. आढळलेल्या त्रुटींच्या आधारे अन्न सुरक्षा व मानदे कायदा, 2006 अंतर्गत पुढील दंडात्मक कारवाईची प्रक्रिया सुरू असल्याचे प्रशासनाने सांगितले आहे.
पुण्यातील कॅम्प परिसरातील प्रसिद्ध बर्गर किंग आस्थापनाचीही FDAकडून तपासणी करण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. अस्वच्छतेशी संबंधित त्रुटी आढळल्याने संबंधित अन्न परवाना निलंबित करण्यात आल्याचे सांगण्यात येत आहे. दरम्यान, कारवाईनंतर ग्राहकांना आस्थापनाबाबत योग्य माहिती न देता बाहेर काम सुरू असल्यामुळे आस्थापना बंद असल्याचा फलक लावण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या आस्थापनाबाबत यापूर्वीही तक्रारी प्राप्त झाल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र या आरोपांबाबत संबंधित प्रशासनाची अंतिम अधिकृत माहिती महत्त्वाची ठरणार आहे.
या कारवायांमधून महाराष्ट्रातील खाद्य व्यवसायांसाठी FDAने स्पष्ट संदेश दिला आहे. अन्नाची चव जितकी महत्त्वाची, तितकीच त्याची स्वच्छता आणि सुरक्षितताही महत्त्वाची आहे. सह आयुक्त मंगेश माने आणि सहायक आयुक्त ज्ञानेश्वर महाले यांच्या मार्गदर्शनाखाली विशेष तपासणी मोहीम सुरू आहे. अन्न तयार करण्याची जागा, भांडी, अन्न-संपर्क पृष्ठभाग, कीटक नियंत्रण, पाणी आणि स्वच्छता यांसह विविध बाबी तपासल्या जात आहेत. त्यामुळे ग्राहकांनीही संशयास्पद किंवा अस्वच्छ खाद्य आस्थापनांबाबत तक्रार करण्याचे आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे.