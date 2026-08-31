/मोठी बातमी! पुण्यात भाजपच्या बैठकीदरम्यान तुकाराम मुंढेंच्या FDA चा अचानक छापा, मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या...

तुकाराम मुंढे हे अन्न आणि औषध विभागाच्या आयुक्तपदावर आल्यानंतर महाराष्ट्रात त्यांनी धडक कारवाईचा सपाटा लावला आहे. छोट्या मोठ्या हॉटेल, दुकानापासून ते मंत्रालय, कोर्टापर्यंत तुकाराम मुंढेंच्या FDA ने एकही ठिकाणी सोडलं नाहीय. अशातच आज पुण्यात भाजपच्या प्रदेश कार्यकारिणीच्या बैठकीदरम्यान FDA पथकाने अचानक एन्ट्री मारली. विशेष म्हणजे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत स्वारगेट इथे गणेश कला क्रीडा केंद्रात भाजपची प्रदेश कार्यकारिणीची बैठक सुरू होती. या बैठकीला प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांच्यासह पक्षाचे मंत्री, खासदार, आमदार आणि प्रमुख पदाधिकारी उपस्थित होते.
याच बैठकीतील उपस्थितीत पदाधिकाऱ्यांसाठी आयोजित करण्यात आलेल्या जेवणाची FDA पथकाकडून अचानक तपासणी करण्यात आली. FDAच्या चार कर्मचाऱ्यांनी बैठकीच्या ठिकाणी पोहोचून जेवणाचे नमुने घेतल्याची माहिती समोर आली आहे.
जेवणाचे नमुने घेतल्याने भाजपच्या बैठकीपेक्षा सध्या ‘जेवणाच्या सॅम्पल’चीच राजकीय वर्तुळात चर्चा सुरु आहे. राज्यात भेसळयुक्त अन्नपदार्थांविरोधात अन्न व औषध प्रशासनाची धडक कारवाई सुरू, त्यामुळे या कारवाईमुळे सर्वांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. मंत्रालयातील खानावळीपासून विविध शहरांतील हॉटेल्सपर्यंत FDAकडून तपासणी आणि परवाने रद्द करण्याची कारवाई होत असताना, भाजपच्या बैठकीत त्यांची एन्ट्री ही चर्चा विषय ठरली आहे.
तर भाजपच्या प्रदेश कार्यकारिणीच्या बैठकीतील जेवणाचीही FDAकडून तपासणी झाल्याने चर्चेला उधाण आलंय. दरम्यान अन्न व औषध प्रशासनाने सांगितलं की, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या राज्य शिष्टाचारानुसार ही अन्न तपासणी करण्यात आली आहे.