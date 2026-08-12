/बीडच्या जिल्हा परिषद शाळेतून सुरू झालेला प्रवास ते UPSCमध्ये देशात 20वा क्रमांक;IAS तुकाराम मुंढेंच्या यशामागचं गमक काय?

महाराष्ट्रातील कडक आणि शिस्तप्रिय प्रशासकीय अधिकारी म्हणून ओळख असलेले आयएएस अधिकारी तुकाराम मुंढे सध्या पुन्हा चर्चेत आहेत. मे 2026 मध्ये महाराष्ट्राच्या अन्न व औषध प्रशासन म्हणजेच एफडीएचे आयुक्त म्हणून त्यांची नियुक्ती झाली. पदभार स्वीकारल्यानंतर अन्न भेसळ, अस्वच्छता आणि नियमभंगाविरोधात सुरू झालेल्या कारवायांमुळे त्यांची कार्यपद्धती पुन्हा चर्चेचा विषय ठरली आहे. मात्र, या धडाकेबाज अधिकाऱ्याचा आयएएस होण्याचा प्रवास नेमका कसा होता? याबद्दल फार कमी जणांना माहिती असेल त्यांच्या शिक्षणापासून यूपीएससीच्या यशापर्यंतचा प्रवास जाणून घेऊया.
तुकाराम मुंढे यांचा जन्म 3 जून 1975 रोजी बीड जिल्ह्यातील ताडसोना गावात एका सामान्य शेतकरी कुटुंबात झाला. ग्रामीण आणि मर्यादित साधनांच्या वातावरणात त्यांचे बालपण गेले. कुटुंबाची आर्थिक परिस्थिती अत्यंत मजबूत नसतानाही त्यांच्या वडिलांनी मुलाच्या शिक्षणाला प्राधान्य दिले. याच पार्श्वभूमीवर तुकाराम मुंढे यांनी शिक्षणाच्या जोरावर पुढे जाण्याचा निर्णय घेतला. त्यांचे प्राथमिक शिक्षण जिल्हा परिषद शाळेत झाले.
प्राथमिक शिक्षणानंतर त्यांनी उच्च शिक्षणासाठी औरंगाबाद म्हणजेच आजच्या छत्रपती संभाजीनगर शहराची वाट धरली. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठातून त्यांनी इतिहास विषयात BA पदवी घेतली. त्यानंतर राज्यशास्त्र विषयात MA केले. प्रशासन, समाजव्यवस्था आणि शासनपद्धती समजून घेण्यासाठी या विषयांचा पुढे त्यांच्या प्रशासकीय कारकिर्दीतही उपयोग झाला, असे त्यांच्या शैक्षणिक प्रवासावरून दिसून येते.
उच्च शिक्षणानंतर तुकाराम मुंढे यांनी केंद्रीय लोकसेवा आयोगाची (UPSC) नागरी सेवा परीक्षा देण्याचा निर्णय घेतला. 2004 मध्ये त्यांनी ही परीक्षा उत्तीर्ण करत अखिल भारतीय स्तरावर 20वा क्रमांक (AIR 20) मिळवला. त्यानंतर ते 2005 बॅचचे महाराष्ट्र कॅडरचे IAS अधिकारी म्हणून सेवेत दाखल झाले. मसुरी येथील लाल बहादूर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमीत (LBSNAA) त्यांनी प्रशासकीय प्रशिक्षण पूर्ण केले.
IAS सेवेत दाखल झाल्यानंतरही मुंढे यांनी स्वतःच्या ज्ञानात भर घालण्यावर भर दिला. 2011 मध्ये सिंगापूरच्या नॅशनल युनिव्हर्सिटीमध्ये संकट, आणीबाणी आणि आपत्ती व्यवस्थापनाशी संबंधित विशेष प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम त्यांनी पूर्ण केला. प्रशासनात काम करताना नैसर्गिक आपत्ती, आपत्कालीन परिस्थिती आणि संकट व्यवस्थापन यांसारख्या विषयांचे महत्त्व लक्षात घेता हा अभ्यासक्रम त्यांच्या प्रशासकीय कौशल्याला पूरक ठरला.
तुकाराम मुंढे यांच्या प्रशासकीय कारकिर्दीतील सर्वाधिक चर्चेत राहिलेला मुद्दा म्हणजे त्यांच्या झालेल्या बदल्या. महाराष्ट्र टाइम्सच्या वृत्तानुसार, 21 वर्षांपेक्षा अधिक कालावधीच्या सेवेत त्यांची 25वी बदली मे 2026 मध्ये झाली.ग्रामीण भागापासून शहरी प्रशासनापर्यंत विविध जबाबदाऱ्या सांभाळताना त्यांनी नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी आणि पारदर्शक प्रशासनावर भर दिल्याची प्रतिमा निर्माण केली. त्यामुळे त्यांच्या बदल्यांची संख्या जितकी चर्चेत राहिली, तितकीच त्यांची काम करण्याची पद्धतही चर्चेत राहिली.
मे 2026 मध्ये तुकाराम मुंढे यांची महाराष्ट्र FDA आयुक्तपदी नियुक्ती झाली आणि 25 मे रोजी त्यांनी पदभार स्वीकारला. त्यानंतर अन्नपदार्थांची गुणवत्ता, स्वच्छता आणि नियमांचे पालन याबाबत कारवाईला वेग आला आहे. मुंबईसह महाराष्ट्रातील खाद्य व्यवसायांवर FDAच्या तपासण्या आणि कारवायांमुळे ते पुन्हा चर्चेत आले आहेत. त्यामुळे ताडसोना गावातील जिल्हा परिषद शाळेतून सुरू झालेला त्यांचा प्रवास आज महाराष्ट्राच्या अन्नसुरक्षेच्या व्यवस्थेतील महत्त्वाच्या पदापर्यंत पोहोचला आहे.