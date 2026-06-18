/अळ्या, कॉकरोच अन्... विद्यार्थ्यांच्या तक्रारी वाचून तुकाराम मुंढेंची धडक कारवाई; पुणे विद्यापिठातल्या मेसला टाळं

Tukaram Mundhe In Action: अन्न व औषध प्रशासनाने पुण्यातील सावित्रीबाई फुले विद्यापीठाच्या मध्यवर्ती भोजनगृहाचा म्हणजेच सेंट्रल कॅन्टीनचा अन्न परवाना पुढील आदेशापर्यंत निलंबित केला आहे. ही कारवाई एफडीए आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी आदेश दिल्यानंतर करण्यात आली आहे.
सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठातील मध्यवर्ती भोजनगृह चालवणाऱ्या 'मे. श्री स्वामी समर्थ भोजनालय अँड केटरिंग सर्विसेस'चा अन्न परवाना अन्न व औषध प्रशासनाने निलंबित केला. अन्नसुरक्षेशी संबंधित गंभीर त्रुटी आढळून आल्याने ही कारवाई करण्यात आली आहे. एफडीएचे आयुक्त तुकाराम मुंडे यांच्या निर्देशाने ही कारवाई करताना भोजनगृहाची तपासणी करण्यात आली. अन्नसुरक्षा अधिकाऱ्यांनी 16 जूनला तपासणी केली असताना त्यांना अनेक गंभीर त्रुटी आढळून आल्या. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना दिल्या जाणाऱ्या अन्नसुरक्षतेस बाधा निर्माण होण्याची शक्यता असल्याने अधिकाऱ्यांनी नमूद केले आहे.
कच्च्या आणि शिजवलेल्या अन्नाचा वेगळा साठा न केल्याचं अधिकाऱ्यांना तपासादरम्यान दिसून आलं. तसेच स्वयंपाक केला जातो त्या ठिकाणी तापमान नियंत्रण नसल्याचंही दिसून आलं. ज्या ठिकाणी अन्न शिजवलं जातं तिथे बऱ्याच काळापासून कीड-कीटक नियंत्रणासंदर्भातील नियोजन म्हणजेच पेस्ट कंट्रोल करण्यात आलं नसल्याचं दिसून आलं आहे. मेसमधील किचनमध्ये स्वच्छतेचा आभाव असल्याचं दिसून आलं आहे. त्याचप्रमाणे मेस चालकाकडे पाण्याच्या गुणवत्तेचे आणि कर्मचाऱ्यांच्या वैद्यकीय तपासणीचे रेकॉर्ड नसल्याचं दिसून आलं आहे. एकूण पाच समस्या या ठिकाणी दिसून आल्याने परवाना रद्द करण्याची कारवाई करण्यात आली आहे.
विद्यार्थ्यांकडून मेसच्या अन्नपदार्थांमध्ये अळी, कीड, माश्या आढळल्याच्या तक्रारी मिळाल्या होत्या. मेस-कॅन्टीनमधील अन्नाच्या गुणवत्तेबाबत विद्यार्थ्यांकडून गेल्या काही महिन्यांपासून सातत्याने तक्रारी येत होत्या. अन्नपदार्थांमध्ये अळी, कॉकरोच सापडण्याबरोबरच येथील अस्वच्छतेसंदर्भातील तक्रारींमुळे विद्यार्थ्यांमध्ये नाराजी होती. विद्यापीठ प्रशासन आणि विद्यार्थ्यांसाठी ही मोठी अडचणीची गोष्ट ठरत होती. दररोज मोठ्या संख्येने विद्यार्थी, शिक्षक आणि कर्मचारी येथे जेवण घेत असल्याने यासंदर्भात अनेकदा तक्रारी करण्यात आल्या होत्या. अखेर सोशल मीडियावरील तक्रारींनंतर या ठिकाणी तपासणी करण्याचे आदेश तुकाराम मुंढेंनी दिले होते. त्यानुसार 16 जून रोजी या ठिकाणी अचानक एफडीएच्या अधिकाऱ्यांनी धाड टाकून तपासणी केली.
मेस कंत्राटदाराचा परवाना निलंबित करण्यात आल्याने भोजनगृह सध्या बंद आहे. आवश्यक सुधारणा करून पुन्हा तपासणी झाल्यानंतरच ही मेस पुन्हा सुरू होऊ शकते. सर्व 8 हॉस्टेल मेस आणि सेंट्रल रिफेक्टरीची सेवा तात्पुरती बंद करण्यात आली आहे. विद्यार्थी सध्या जेवणारी पर्यायी व्यवस्था करत असल्याचं वृत्त समोर आलं आहे.