/महाराष्ट्रातील शाळांसाठी तुकाराम मुंढेंची मोठी नियमावली, वाढदिवसाला या गोष्टी वाटता येणार नाही, तर शाळेबाहेर या खाद्यपदार्थ दुकानांवर बंदी

शहरातील नावाजलेले हॉटेल, क्लब, उपहारगृह यांच्यावर एफडीआयने धाड टाकून त्यांचे परवाने निलंबित करुन सील केले आहेत. आता तुकाराम मुंढेंची मोहीम शाळेकडे वळली आहे. त्यांनी आज पत्रकार परिषद घेऊन महाराष्ट्रातील प्रत्येक शाळेला सरकारी शाळेपासून ते आयसीसी शाळा, अगदी सगळ्याच बोर्डांच्या शाळेला मोठी नियमावली दिली आहे. एवढंच नाहीतर या नियमावलीची घोषणा न झाल्यास कारवाईचा इशाराही दिला आहे. महत्त्वाचे म्हणजे वाढदिवसाला विद्यार्थी चॉकलेट आणि तळलेले पदार्थ असो किंवा गोड पदार्थ वाटतात, त्यावर बंदी करण्यात आली आहे. या पत्रकार परिषदेतून त्यांनी अनेक महत्त्वपूर्ण आणि मोठ्या घोषणा केल्या आहेत.
गेल्या दोन महिन्यांपासून अन्न आणि औषध प्रशासनाने महाराष्ट्रात धडाकेबाज कारवाई सुरु केली आहे. आता त्यांच्या मोर्चा महाराष्ट्रातील शाळांकडे वळवला आहे. शाळेत मिळणारे मध्यान्ह आहार, वसतिगृह आणि कँटीनमधील अन्नपदार्थांबद्दल अनेक नियम सांगितले आहेत. इथे मिळणारे आहार मुलांसाठी पूर्णपणे सुरक्षित, सकस आणि न्यूट्रिशनयुक्त असावे असं तुकाराम मुंढे यांनी स्पष्टपणे सांगितले आहे. त्यांनी आदेश दिले की सेव्ह फूड फॉर एव्हरी चाइल्ड इन महाराष्ट्र' ही मोहीम लागू करावी.
नवीन नियमानुसार आता शाळेच्या 50 मीटरच्या परिघात परिसरात हाय फॅट, हाय सॉल्ट आणि साखरयुक्त (HFSS) पदार्थांच्या विक्रीवर पूर्णपणे बंदी असणार आहे. त्यांनी हे स्पष्ट केलं की, शाळेचे मागे गेट असो किंवा पुढे कुठूनही शाळेच्या 50 मीटरच्या परिघात अशाप्रकारचे पदार्थ विकता येणार नाही. एवढंच नाहीतर फक्त पदार्थ विकता येणार नाही असं नाहीतर जाहिरातही करता येणार नाही. फक्त घरगुती आणि मुलींच्या आरोग्यासाठी पोषक पदार्थ विकण्यास परवानगी असणार आहे. तसंच यापुढे शाळेत वाढदिवसाला चॉकलेट, केक आणि तळलेले पदार्थ मुलांना वाटता येणार नाही.