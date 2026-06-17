‘हिंमत असेल तर फडणवीसांनी मुंढेंना...’, आव्हाडांचं ओपन चॅलेंज! म्हणाले, 'मुंढे एक मिनिट पण...'

Tukaram Mundhe Latest Update: सध्या महाराष्ट्रामध्ये कोणत्याही नेत्यापेक्षा सर्वाधिक चर्चेत असलेलं नाव म्हणजे आयएएस अधिकारी तुकाराम मुंढे! कधी मुंबईत धाडी तर कधी शेगाव कचोरी सेंटवर अचानक अन्न आणि औषध प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांनी दिलेली भेट... तुकाराम मुंढे अन्न आणि औषध प्रशासनाचे आयुक्त झाल्यापासून या विभागाला जणू नवसंजीवनी मिळाल्याप्रमाणे धाडसत्र सुरु झालं आहे. तुकाराम मुंढेंनी 24 मे रोजी एफडीएच्या आयुक्तपदाचा कारभार हाती घेतल्यापासून राज्यातील वेगवेगळ्या शहरांमध्ये धाडी घातल्या आहेत. त्यांनी कोट्यवधी रुपयांचे बनावट, भेसळयुक्त अन्नपदार्थ आणि औषधांचे साठे जप्त केले आहेत. एका ईमेलवर, एका फोन कॉलवर तातडीने कारवाईचे आदेश देणारे मुंढे हे सध्या चर्चेच्या केंद्रस्थानी असतानाच दुसरीकडे आता या मुंढेंचा उल्लेख करत शरद पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी थेट राज्याचे मुख्यमंत्री दवेंद्र फडणवीस यांना चॅलेंज केलं आहे.
मंगळवारी ठाण्यामध्ये एका पत्रकार परिषदेत बोलताना आव्हाड यांना तुकाराम मुंढेंचा संदर्भ देत पत्रकारांनी प्रश्न विचारला. तुकाराम मुंढेंसारखे अधिकारी ठाण्यात लागले पाहिजे का? असा सवाल आव्हाड यांना पत्रकारांच्या गर्दीतून एका पत्रकाराने विचारला. हा प्रश्न संपताच आव्हाड यांनी अगदी हातवारे करत, "तुकाराम मुंढे ठाण्यामध्ये एक मिनिट पण येऊ शकतं नाही. तुकाराम मुंढेंना आणायची या शासनाची हिंमत पण नाही. हिंमत असेल तर देवेंद्र फडणवीस यांनी तुकाराम मुंढेंना ठाण्याचा आयुक्त करावं," असं उत्तर दिलं.
आव्हाड यांनी फडणवीसांना दिलेल्या या चॅलेंजचा थेट संदर्भ उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंशी असल्याचं स्पष्ट होत आहे. ठाणे हा एकनाथ शिंदेंचा गड आहे. त्यामुळेच या ठिकाणी फडणवीस इच्छा असूनही तुकाराम मुंढेंसारखा अधिकारी नियुक्त करु शकत नाही, असं आव्हाड यांना आपल्या विधानामधून सूचित करायचं आहे. मध्यंतरी झालेल्या पोलीस अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्यांमध्येही शिंदेंच्या पसंतीमधील अधिकाऱ्यांनाच शहरामध्ये नियुक्त करण्यात आलं आहे. त्यामुळे या विषयावरुन ठाण्यामध्ये दबक्या आवाजामध्ये चर्चा असतानाच आता आव्हाड यांनी थेट मुख्यमंत्र्यांना चॅलेंज देत शिंदेंच्या ठाण्यात मुंढेंसारखा कर्तव्यदक्ष अधिकारी नियुक्त करुन दाखवाच असं म्हटलं आहे. या आव्हानाला आता मुख्यमंत्री किंवा एकनाथ शिंदेंकडून काही उत्तर येतं का हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
एकीकडे मुंढेंच्या नावावरुन राजकीय टोलवाटोलवी सुरु असतानाच दुसरीकडे मुंढेच्या खात्याचं धाडसत्र सुरु असल्याचं चित्र पाहायला मिळत आहे. मुंबईमधील ब्युटी प्रोडक्टमधील अनियमिततेवर बोट ठेवत दोन ठिकाणी छापेमारी करुन मुंढेंच्या टीमने पाच लाखांहून अधिकचा बनावट माल सोमवारी जप्त केला. याचप्रमाणे चहापावडरमधील भेसळ, एक्सपायरी डेट उलटून गेलेल्या औषधांसंदर्भातही एफडीएने मागील काही दिवसामध्ये कारवाई केली आहे.