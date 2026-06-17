Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /महाराष्ट्र बातम्या
  • /‘हिंमत असेल तर फडणवीसांनी मुंढेंना...’, आव्हाडांचं ओपन चॅलेंज! म्हणाले, मुंढे एक मिनिट पण...

‘हिंमत असेल तर फडणवीसांनी मुंढेंना...’, आव्हाडांचं ओपन चॅलेंज! म्हणाले, 'मुंढे एक मिनिट पण...'

Tukaram Mundhe Latest Update: सध्या सगळीकडे चर्चेत असलेल्या तुकाराम मुंढेंचा उल्लेख करत आव्हाड यांनी थेट मुख्यमंत्र्यांना चॅलेंज दिलं आहे.

Written BySwapnil Ghangale
Published: Jun 17, 2026, 04:24 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 04:47 PM IST
‘हिंमत असेल तर फडणवीसांनी मुंढेंना...’, आव्हाडांचं ओपन चॅलेंज! म्हणाले, 'मुंढे एक मिनिट पण...'

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
‘हिंमत असेल तर फडणवीसांनी मुंढेंना...’, आव्हाडांचं चॅलेंज! म्हणाले, 'एक मिनिट...'
tukaram mundhe26 min ago
2
Sanchita Ugale37 min ago
3
Shivsena44 min ago
4
bhaskar jadhav49 min ago
5
Shivsena54 min ago