Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /महाराष्ट्र बातम्या
  • /मुंढेंची धडक कारवाई! मुंबईतील प्रसिद्ध चाट कॉर्नरला टाळं, पाणीपुरी नाही हे तर विष; इथं काय सापडलं पाहिलं का?

मुंढेंची धडक कारवाई! मुंबईतील प्रसिद्ध चाट कॉर्नरला टाळं, पाणीपुरी नाही हे तर विष; इथं काय सापडलं पाहिलं का?

Tukaram Mundhe FDA Raid Panipur Chat Corner Sealed: अन्न आणि औषध प्रशासनाने टाकलेल्या धाडीत सापडलेल्या गोष्टी पाहून तुम्ही पाणीपुरी, शेवपुरी खायचं सोडून द्या.

Written BySwapnil Ghangale
Published: Jun 11, 2026, 10:46 AM IST|Updated: Jun 11, 2026, 10:46 AM IST
मुंढेंची धडक कारवाई! मुंबईतील प्रसिद्ध चाट कॉर्नरला टाळं, पाणीपुरी नाही हे तर विष; इथं काय सापडलं पाहिलं का?

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
हिमालयच होणार शत्रू? पावसाचा लवलेश नाही तरी कसा येईल पूर? भूस्खलन, दरडी...
weather update15 min ago
2
mns33 min ago
3
Air travel1 hr ago
4
tukaram mundhe1 hr ago
5
petrol1 hr ago