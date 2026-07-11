दूध भेसळ, औषधांनंतर तुकाराम मुंडेंचे पुढचे टार्गेट ठरले, आता शाळांमधील...

अन्न व औषध प्रशासन आयुक्त तुकाराम मुंढे हे सध्या चर्चेत आहेत. तुकाराम मुंढे यांनी या विभागाचा कारभार हाती घेताच अन्न पदार्थांमध्ये भेसळ करणाऱ्यांना घाम फोडला आहे. दूध भेसळीविरोधात मुंडे यांनी मोठी मोहिम उघडली होती. त्यानंतर तुकाराम मुंडेंच्या रडारवर आता शाळा आहेत. अलीकडेच मुख्याध्यापक, बचत गट, शिक्षणाधिकाऱ्यांसोबत एफडीएची बैठक पार पडली.
मध्यान्ह भोजन व शाळांमधील उपाहारगृहांच्या तपासणीसाठी अन्न व औषध प्रशासन सरसावले आहे. आता मुंबईतील खासगी शाळांमधील उपाहारगृहे तसेच मध्यान्ह भोजन पुरविणारे किचन शेड यांच्यावर एफडीएची करडी नजर असणार आहे. यासंदर्भात मुंबईत विविध ठिकाणी शिक्षणाधिकारी, मुख्याध्यापक आणि बचत गट चालकांसोबत शुक्रवारी एक महत्त्वाची बैठक पार पडली.
अन्न सुरक्षा मानके अधिनियम 2020 ची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी अन्न व औषध प्रशासनाने ही गतिमान कार्यवाही सुरू केली आहे. शालेय स्तरावर अन्न सुरक्षा, स्वच्छता आणि विद्यार्थ्यांना सकस व संतुलित आहार मिळणे अत्यंत आवश्यक आहे. याचे पालन संबंधितांनी केले नाही, तर कठोर कारवाई करण्याचा इशारा या बैठकीत अन्न औषध प्रशासन विभागाचे साहाय्यक आयुक्त पी. आर. सिंगरवाड यांनी दिला आहे.
अन्न व औषध प्रशासनाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या मार्गदर्शनाखाली मुंबईतही मोहीम सुरू केल्याचे त्यांनी सांगितले.
अन्न व औषध प्रशासन (FDA) आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी स्टिंग (Sting) आणि इतर एनर्जी ड्रिंक्सच्या बाटल्यांवर 'एनर्जी ड्रिंक' असा शब्द न लिहिण्याबाबत कंपन्यांना कडक निर्देश दिले आहेत. तसेच, लहान मुलांच्या आरोग्याची काळजी घेत, राज्यातील शाळांच्या 500 मीटर परिसरात स्टिंगच्या विक्रीवर बंदी घालण्याचा मोठा निर्णय विधानसभेत जाहीर करण्यात आला आहे.
अन्न व औषध प्रशासनाने (एफडीए) गुरुवारी राज्यभर राबविलेल्या 'सेफ फूड, सेफ महाराष्ट्र' या विशेष मोहिमेत एका दिवसात 18 छापे टाकत दूध व दुग्धजन्य पदार्थ, प्रतिबंधित गुटखा पानमसाला, मसाले, खाद्यतेल आणि बेकरी पदार्थ यांच्यावर कारवाई केली. याशिवाय 58 हॉटेल, रेस्टॉरंट आणि ढाब्यांची तपासणी करून 26 सुधारणा नोटिसा बजावण्यात आल्या, तर चार आस्थापनांचे परवाने निलंबित करण्यात आले. मुंबईतील घाटकोपरमधील गौतम दुग्धालय येथे बासुंदी, कच्चे दूध आणि आइस्क्रीम असा 530 किलो/लिटरचा 79,120 रुपयांचा साठा जप्त करण्यात आला. लेबलिंग नियमांचे उल्लंघन, अस्वच्छ साठवणूक आणि आवश्यक शीतसाखळी न राखल्यामुळे या आस्थापनेचा परवाना निलंबित करण्यात आला. अहिल्यानगर जिल्ह्यातील सिद्धेश्वर मिल्क प्रोडक्ट्स येथून 118 लिटर, तर 'शिवामृत मिल्क अँड मिल्क प्रोडक्ट्स' येथून 1,148 लिटर संशयित दूध जप्त करण्यात आले. जळगावमधील हेमराज डेअरी फार्म येथून 238 लिटर भेसळयुक्त दूध जप्त करण्यात आले. लातूरमध्ये भेसळयुक्त दूध वाहतूक करणारे वाहन पकडून 238 लिटर म्हशीचे दूध नष्ट करण्यात आले.