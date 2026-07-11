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दूध भेसळ, औषधांनंतर तुकाराम मुंडेंचे पुढचे टार्गेट ठरले, आता शाळांमधील...

शाळांमधील मध्यान्ह भोजन व शाळांमधील उपाहारगृहांच्या तपासणीसाठी अन्न व औषध प्रशासन सरसावले आहे. आता मुंबईतील खासगी शाळांमधील उपाहारगृहे तसेच मध्यान्ह भोजन पुरविणारे किचन शेड यांच्यावर एफडीएची करडी नजर असणार आहे.

Published: Jul 11, 2026, 12:52 PM IST|Updated: Jul 11, 2026, 12:52 PM IST
दूध भेसळ, औषधांनंतर तुकाराम मुंडेंचे पुढचे टार्गेट ठरले, आता शाळांमधील...
Image Credit: Tukaram Mundhe next target is school direct warning from Food and Drug Administration

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दूध भेसळ, औषधांनंतर तुकाराम मुंडेंचे पुढचे टार्गेट ठरले, आता शाळांमधील...
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