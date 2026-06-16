/Pune News: नव्या गाडीचे पेढे खाऊन 7 जण रुग्णालयात, 2 लहानग्यांची प्रकृती बिघडली; तुकाराम मुंढेंचे 4 मिनिटांत कारवाईचे आदेश!

Pune News: पुण्यातील एका कुटुंबाच्या आनंदाच्या क्षणाला गंभीर वळण लागले. नवीन वाहन खरेदी केल्याच्या आनंदात वाटण्यात आलेले पेढे खाल्ल्यानंतर सात जणांना अन्नविषबाधा झाल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. यामध्ये दोन लहान मुलांचाही समावेश असून सर्वांना उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत अन्न व औषध प्रशासनाने (FDA) चौकशी सुरू केली असून संबंधित विक्रेत्याविरोधात कठोर कारवाईचे आदेश देण्यात आले आहेत. काय घडलंय नेमकं? सविस्तर जाणून घेऊया.
नवीन वाहन खरेदी केल्यानंतर कुटुंबीय आणि नातेवाईकांमध्ये पेढे वाटण्यात आले होते. हे पेढे खाल्ल्यानंतर काही तासांतच अनेकांना मळमळ, उलट्या, पोटदुखी आणि अशक्तपणाचा त्रास जाणवू लागला. प्रकृती अधिक बिघडू लागल्याने सात जणांना तातडीने रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. त्यामध्ये दोन लहान मुलांची प्रकृती विशेष लक्ष ठेवण्याजोगी असल्याचे सांगण्यात आले.
घटनेची माहिती मिळताच अन्न सुरक्षा विभागाने संबंधित मिठाई दुकानातून पेढ्यांचे नमुने जप्त केले. हे नमुने प्रयोगशाळेत तपासणीसाठी पाठवण्यात आले आहेत. प्राथमिक माहितीनुसार, अन्नपदार्थाच्या गुणवत्तेमध्ये त्रुटी किंवा साठवणुकीतील निष्काळजीपणा यामुळे ही घटना घडल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे. अंतिम अहवाल आल्यानंतर नेमके कारण स्पष्ट होणार आहे.
अन्न व औषध प्रशासनाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी या घटनेची गंभीर दखल घेत संबंधित अधिकाऱ्यांना त्वरित चौकशीचे आदेश दिले आहेत. नागरिकांच्या आरोग्याशी खेळ करणाऱ्या कोणालाही सोडले जाणार नाही, असा स्पष्ट इशाराही प्रशासनाने दिला आहे. राज्यभर सुरू असलेल्या अन्नभेसळविरोधी मोहिमेअंतर्गत दोषींवर कठोर कायदेशीर कारवाई करण्यात येणार असल्याचे संकेत देण्यात आले आहेत.
गेल्या काही आठवड्यांत राज्यभर अन्नभेसळ, निकृष्ट दर्जाचे खाद्यपदार्थ आणि अस्वच्छ अन्नव्यवसायांवर मोठ्या प्रमाणात धाडी टाकण्यात आल्या आहेत. अनेक ठिकाणी साठा जप्त करण्यात आला असून अनेक आस्थापनांवर गुन्हेही दाखल झाले आहेत. या घटनेनंतर मिठाई उत्पादक आणि विक्रेत्यांवरील तपासणी आणखी वाढवण्याची शक्यता आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, मिठाई किंवा दुग्धजन्य पदार्थ खरेदी करताना उत्पादन तारीख, साठवणूक स्थिती आणि दुकानाची स्वच्छता तपासणे आवश्यक आहे. अन्नपदार्थांची चव, वास किंवा रंग संशयास्पद वाटल्यास ते खाणे टाळावे. कोणत्याही प्रकारची अन्नविषबाधा झाल्यास त्वरित वैद्यकीय सल्ला घेणे आणि संबंधित प्रशासनाकडे तक्रार नोंदवणे गरजेचे आहे.