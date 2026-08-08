/Exclusive: हॉटेल, ढाबे, क्लब, बार, रेस्टॉरंट सर्वांवर कारवाई झाली आता फक्त एकच राहिले; तेच आता तुकाराम मुंढेंच्या टार्गेटवर, नाव जाणून शॉक व्हाल

Tukaram Mundhe To The Point With Kamlesh Sutar : आयएएस अधिकारी तुकाराम मुंढे (Tukaram Mundhe) यांची संपूर्ण राज्यासह देशभर चर्चेत आहेत. अन्न आणि औषध प्रशासनाच्या (FDA) आयुक्तपदाचा पदभार स्वीकारल्यापासून तुकाराम मुंढे यांनी कारवाईचा धडाका लावला आहे. भेसळयुक्त अन्न, अस्वच्छता असणारे हॉटेल, ढाबे, क्लब, बार, रेस्टॉरंट सर्वांवर कारवाई झाली आता फक्त एकच राहिले आहेत. हेच अस्थापन आता तुकाराम मुंढे यांच्या टार्गेटवर आहे. झी 24 तासच्या टू द पॉईंट विथ कमलेश सुतार या विशेष मुलाखतीत तुकाराम मुंढे यांनी आता कोणावर कारवाई करणार याबाबत मोठा इशारा दिला आहे.
तुकाराम मुंढेंनी त्यांचा पुढचा मोर्चा आता फूड डिलिव्हीर अॅपकडे वळवला आहे. अन्न सुरक्षा आणि अन्नाची गुणवत्ता तपासण्याची जबाबदारी फूड डिलिव्हरी अॅपची असल्याचं तुकाराम मुंढे यांनी म्हटलं आहे. फूड डिलिव्हरी अॅपसोबत क्लाऊड किचन तसेच हॉटेल्सचीही जबाबदारी असल्याचं मुंढे यांनी म्हटलं आहे. दरम्यान काही फूड डिलिव्हरी अॅपवाल्यांची सुनावणी झाल्याचंही तुकाराम मुंढे यांनी झी 24 तासच्या टू द पॉईंट विथ कमलेश सुतार या विशेष मुलाखतीत सांगितले.
टू द पॉईंट विथ कमलेश सुतार या विशेष मुलाखतीत तुकाराम मुंढे यांनी मेडिकल स्टोअर्सवाल्यांना देखील इशारा दिला आहे. मेडिकलवर औषधाची एक गोळी देणं बंधनकारक आहे. ग्राहकांनी एक गोळी मागितल्यास ती द्यावीच लागेल. पूर्ण स्ट्रीप देण्याचा आग्रह धरल्यास मेडिकल स्टोअर्सवाल्यांवर कारवाई होईल, त्यांचा परवाना देखील रद्द केला जाईल असा थेट इशारा तुकाराम मुंढे यांनी दिला आहे.
टू द पॉईंट विथ कमलेश सुतार या विशेष मुलाखतीत तुकाराम मुंढे यांनी संभाजीनगर अधिका-यांच्या तक्रारीवर रोखठोक भाष्य केलं आहे. सुट्ट्या आणि शिफ्टवरून संभाजीनगरच्या काही अधिका-यांनी तुकाराम मुंढेंची तक्रार केली होती. यावर तुकाराम मुंढे यांनी त्यांची भूमिका विषद केली आहे.. सकाळी 10 ते संध्याकाळी 6 वाजेपर्यंत शिफ्ट असावी अशी मागणी अधिका-यांची होती.. तसंच इतर सुट्ट्या मिळाव्यात अशीही मागणी त्यांनी केलेली.. मात्र नियमाप्रमाणेच सर्वांना काम करावं लागेल. जमत नसेल तर काम सोडून द्यावं. तसंच अधिका-यांनी एकलं नाहीतर तर कारवाई करण्याचा इशारा देखील तुकाराम मुंढेंनी दिला आहे.
तुकाराम मुंढे यांच्या सावजीच्या विधानावरून चांगलाच वाद निर्माण झाला आहे. मात्र या वादावर ((देखील)) तुकाराम मुंढे यांनी टू द पॉईंट या मुलाखतीत रोखठोक भाष्य केलं आहे. तुकाराम मुंढे हे त्यांच्या विधानावर ठाम आहेत. सावजीचं विधान माझ्यासंदर्भात होतं, सावजी जेवण ऑईली, फॅटी, सॉल्टी आहे आणि हे फॅक्ट आहे असं वक्तव्य त्यांनी केलं आहे. तसंच मी कोणत्याही कल्चर आणि कम्युनिटीबाबत बोललो नाही, फूड हॅबिटसंदर्भात ते विधान होतं, असं स्पष्टीकरण तुकाराम मुंढे यांनी दिलं आहे.