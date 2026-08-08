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Exclusive: हॉटेल, ढाबे, क्लब, बार, रेस्टॉरंट सर्वांवर कारवाई झाली आता फक्त एकच राहिले; तेच आता तुकाराम मुंढेंच्या टार्गेटवर, नाव जाणून शॉक व्हाल

महाराष्ट्रातील हॉटेल, ढाबे, क्लब, बार, रेस्टॉरंट सर्वांवर कारवाई झाली. मात्र, एक अस्थापन अद्याप वाचले आहे. याच आस्थापनांवर आता तुकाराम मुंढें कारवाई करणार आहेत. या आस्थापनाचे नाव जाणून शॉक व्हाल. 

Written ByVanita Kamble
Published: Aug 08, 2026, 10:03 PM IST|Updated: Aug 08, 2026, 10:29 PM IST
Exclusive: हॉटेल, ढाबे, क्लब, बार, रेस्टॉरंट सर्वांवर कारवाई झाली आता फक्त एकच राहिले; तेच आता तुकाराम मुंढेंच्या टार्गेटवर, नाव जाणून शॉक व्हाल

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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