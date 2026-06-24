/हॉटेलमध्ये बसल्यावर पाण्याच्या बॉटल्स देतात? तुकाराम मुंढेंनी दिला दणका;मोफत पिण्याचे पाणी देणे बंधनकारक!

हॉटेलमध्ये गेल्यावर तुमच्यासमोर पाण्याच्या बाटल्या ठेवल्या जातात, ज्याचे तुमच्या बीलात पैसे मोजले जातात. अशा हॉटेल चालकांना आता चाप बसणारेय. कारण आयएएस अधिकारी तुकाराम मुंढे यांची नजर आता ग्राहकांना लुटणाऱ्या हॉटेल मालकांवर आहे. पिण्यायोग्य पाणी मोफत देणे हे ग्राहकांचा अधिकार आहे, यासाठी शुल्क आकारु नये असे आदेश तुकाराम मुंढे यांनी दिलेयत.
महाराष्ट्रातील हॉटेल, रेस्टॉरंट, भोजनालय आणि खाद्यपदार्थ विक्री केंद्रांमध्ये ग्राहकांना मोफत पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देण्याबाबत अन्न व औषध प्रशासनाने (FDA) महत्त्वाची भूमिका घेतली आहे. एफडीए आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी यासंदर्भात आदेश जारी केल्यानंतर राज्यभरात या विषयाची चर्चा सुरू झाली आहे. ग्राहकांकडून साध्या पिण्याच्या पाण्यासाठी अतिरिक्त शुल्क आकारले जाण्याच्या तक्रारी वाढत असताना प्रशासनाने ही भूमिका घेतल्याचे सांगितले जात आहे.
एफडीएने स्पष्ट केले आहे की, हॉटेल किंवा रेस्टॉरंटमध्ये जेवणासाठी आलेल्या ग्राहकांना सुरक्षित आणि स्वच्छ पिण्याचे पाणी मोफत उपलब्ध करून देणे ही संस्थांची जबाबदारी आहे. ग्राहकांनी पॅकेज्ड किंवा बाटलीबंद पाणी मागितल्यास त्यासाठी शुल्क आकारले जाऊ शकते. मात्र सामान्य पिण्याच्या पाण्यासाठी ग्राहकांकडून पैसे घेणे योग्य नसल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
गेल्या काही वर्षांत अनेक ग्राहकांनी हॉटेलमध्ये पिण्याच्या पाण्यासाठी शुल्क आकारले जात असल्याच्या तक्रारी केल्या होत्या. काही ठिकाणी ग्राहकांना मोफत पाणी उपलब्ध करून न देता थेट बाटलीबंद पाणी खरेदी करण्यास भाग पाडले जात असल्याचे आरोपही करण्यात आले होते. या पार्श्वभूमीवर ग्राहकांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी एफडीएने स्पष्ट निर्देश जारी केले आहेत.
अन्न सुरक्षा आणि मानके कायद्यानुसार खाद्यपदार्थ विक्री करणाऱ्या आस्थापनांनी स्वच्छता आणि सुरक्षिततेच्या निकषांचे पालन करणे आवश्यक आहे. त्यामध्ये ग्राहकांना स्वच्छ पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देणे हीदेखील महत्त्वाची बाब मानली जाते. तज्ज्ञांच्या मते, सुरक्षित पिण्याचे पाणी हा ग्राहकांचा मूलभूत अधिकार असून त्यासाठी अतिरिक्त शुल्क आकारणे टाळले पाहिजे.
एफडीएच्या निर्देशांचे पालन न करणाऱ्या हॉटेल आणि रेस्टॉरंट्सविरोधात कारवाई केली जाऊ शकते. प्रशासनाकडून तपासणी मोहीम राबवली जाऊ शकते तसेच ग्राहकांच्या तक्रारींची दखल घेतली जाणार आहे. त्यामुळे हॉटेल व्यवसायिकांनी नियमांचे पालन करून ग्राहकांना आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
या निर्णयामुळे सर्वसामान्य ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. विशेषतः कुटुंबासह हॉटेलमध्ये जाणाऱ्या नागरिकांना अतिरिक्त खर्च टाळता येणार आहे. ग्राहक संघटनांनीही या निर्णयाचे स्वागत केले असून राज्यभरातील सर्व खाद्यपदार्थ विक्री केंद्रांमध्ये त्याची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी, अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे.