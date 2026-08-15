तुकाराम मुंढेंच्या मुलाने वाढदिवसासाठी रेस्तराँ केलं बुक; पुढे जे झालं त्याचा विचारही केला नव्हता, म्हणाले 'मला फोन करुन....'

राज्यात सध्या अन्न व औषध प्रशासनाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे याचं नाव प्रचंड चर्चेत आहे. एफडीएकडून राज्यभरात टाकल्या जात असलेल्या धाडींमुळे एकीकडे सर्वसामान्य नागरिक कौतुक करत असताना, दुसरीकडे हॉटेल, रेस्तराँ मालक आणि भेसळ कऱणाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत. तुकाराम मुंढेंच्या कारवाईच्या भीतीपोटी अनेकजण आता काटेकोरपणे नियमांचं पालन करताना दिसत आहेत. हॉटेल, रेस्तराँ चालकांमध्ये सध्या अन्नसुरक्षेसंदर्भात किती भीती आहे याचा किस्सा स्वत: तुकाराम मुंढे यांनीच सांगितला आहे.
तुकाराम मुंढे यांना तसंच बाहेर रेस्तराँमध्ये जाऊन जेवायला आवडत नाही. पण तरीही, त्यांच्या विभागामार्फत अन्नसुरक्षेबाबत करण्यात आलेल्या धडक कारवायांमुळे, एखाद्या ठिकाणी त्यांच्या आडनावाचा उल्लेख जरी झाला तरी सगळ्यांच्या भुवया उंचावतात. 'एनडीटीव्ही प्रॉफिट'ला दिलेल्या मुलाखतीत, तुकाराम मुंढे यांनी नुकत्याच घडलेल्या एका घटनेबद्दल माहिती दिली. ज्यामध्ये एका रेस्तराँमध्ये बुकिंग त्यांनी नाही तर त्यांच्या मुलाने केलं होतं.
त्यांनी सांगितलं की, "हे दोन दिवसांपूर्वीच घडलं आहे. त्या दिवशी माझ्या मुलाचा वाढदिवस होता. त्याला त्याच्या मित्रांसोबत रेस्तराँमध्ये जायचं होतं. यामुळे त्याने ऑनलाइन बुकिंग केलं होतं".
तुकाराम मुंढे स्वतःच येणार आहेत की काय? असा प्रश्न रेस्टॉरंटच्या कर्मचाऱ्यांना पडला. त्यांची ही चर्चा त्यांच्या एका मित्रापर्यंत पोहोचली आणि त्यांनी मुंढेंना फोन करून त्यांनी काही बुकिंग केलं आहे का? असं विचारलं. त्यावर त्यांनी "मी काही बुकिंग केलेलं नाही," असं स्पष्ट केलं. नंतर त्यानी मित्राला सांगितलं की, "माझा मुलगा असावा; कदाचित त्यानेच आपल्या मित्रांसाठी हे बुकिंग केले असावे."
रेस्तराँमधील अलीकडील धाडींच्या परिणामांवर भाष्य करताना ते म्हणाले, "त्यामुळे ही सतर्कता नक्कीच दिसून येते. 'मुंढे' हे आडनाव पाहताच ती प्रतिक्रिया उमटली." त्यांनी पुढे सांगितले की, ते सहसा जेवणासाठी बाहेर रेस्टॉरंटमध्ये जात नाहीत, पण जेव्हा कधी जातात, तेव्हा त्यांचे लक्ष प्रामुख्याने अन्नसुरक्षा तपासण्यांकडेच असते.
यावेळी तुकाराम मुंढेंनी आस्थापनांचे परवाने रद्द करण्यात त्यांना कोणताही आनंद मिळत नाही; परंतु जेव्हा नियमांचे पालन करत नाहीत आणि त्यांच्याकडील अन्नामुळे सार्वजनिक आरोग्यास धोका निर्माण होऊ शकतो, तेव्हा त्यांना तसे पाऊल उचलावे लागते असं स्पष्ट केलं. त्यांनी पुढे सांगितले की, जर सर्व अन्न व्यवसायिकांनी अन्न सुरक्षेच्या नियमांचं पालन केलं आणि एफडीएला (FDA) छापे टाकण्याची गरजच पडली नाही, तर त्यांना सर्वाधिक आनंद होईल.