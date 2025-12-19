English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
'त्या' जोडप्यांच्या अकाऊंटवर डायरेक्ट जमा होणार अडीच लाख रुपये; तुकाराम मुंढेंचा निर्णय! कसा करायचा अर्ज?

Tukaram Mundhe Big Decision: तुकाराम मुंढेंनी घेतलेल्या या निर्णयाला लाखो लोकांना फायदा होणार असून हा निधी मिळवण्यासाठी कुठे आणि कसा अर्ज करायचा कोणती कागदपत्रं यासाठी लागतात जाणून घेऊयात अगदी थोडक्यात...

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Dec 19, 2025, 07:49 AM IST
महाराष्ट्रातील जोडप्यांना होणार फायदा (प्रातिनिधिक फोटो)

Tukaram Mundhe Big Decision: दिव्यांग कल्याण विभागाचे सचिव असलेल्या तुकाराम मुंढेंनी एक अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. दिव्यांग-अव्यंग विवाह प्रोत्साहन योजनेत सुधारणा करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेत मुंढेंनी या योजनेअंतर्गत अनुदानाच्या रकमेत वाढ केली आहे. याचा फायदा दिव्यांग व्यक्तींना होणार आहे.

कोणाला किती पैसे मिळणार?

अंपंग आणि बिगर अपंग विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजनेत आता दीड लाख रुपये प्रोत्साहन अनुदान मिळणार आहेत. अपंग – अपंग विवाहासाठीसुद्धा यापुढे अनुदान मिळणार असून त्याची रक्कम तब्बल अडीच लाख रुपये करण्यात आली आहे. ही रक्कम पती-पत्नीच्या संयुक्त बँक खात्यात थेट लाभहस्तांतरण प्रणालीद्वारे जमा केली जाणार असून, त्यापैकी 50 टक्के रक्कम दाम्पत्याने पाच वर्षांकरिता मुदतठेवीत ठेवणे आवश्यक आहे.

यांनाच घेता येणार लाभ

वधू अथवा वर दिव्यांग व्यक्ती अधिनियमाप्रमाणे किमान 40 टक्के अथवा त्यापेक्षा जास्त अपंगगत्वाचे आधारसंलग्न वैध वैश्विक ओळखपत्र (यूडीआयडी) धारण आवश्यक आहे. अपंग वधू किंवा वर यापैकी एक महाराष्ट्र राज्याचा रहिवासी असावा. विवाहित वधू व वराचा प्रथम विवाह असावा. वधू अथवा वर घटस्फोटीत असल्यास अशा प्रकारची मदत यापूर्वी घेतलेली नसावी. विवाह विवाह नोंदणी कार्यालयाकडे नोंदविलेला असावा. विवाह झाल्यानंतर एका वर्षाच्या आत त्यांनी या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी संबंधित जिल्हा दिव्यांग सक्षमीकरण अधिकारी यांचेकडे अर्ज करणे आवश्यक आहे.

या पाच अटी पूर्ण करणे आवश्यक:

> किमान एक व्यक्ती दिव्यांग असावी (40% किंवा त्याहून अधिक दिव्यांगत्व, वैध यूडीआयडी कार्डसह).
> महाराष्ट्र राज्याचे रहिवासी असावे.
> प्रथम विवाह असावा (घटस्फोटित असल्यास पूर्वी ही मदत घेतलेली नसावी).
> विवाह कायदेशीररित्या नोंदवलेला असावा.
> विवाहानंतर एका वर्षाच्या आत जिल्हा दिव्यांग सक्षमीकरण अधिकारी यांचेकडे अर्ज सादर करावा.

आवश्यक कागदपत्रे

> वैध यूडीआयडी कार्ड (किमान 40% दिव्यांगत्व प्रमाणपत्रासह).
> महाराष्ट्र राज्याच्या रहिवासी असल्याचा पुरावा (जसे की आधार कार्ड, निवास प्रमाणपत्र इ.).
> विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र विवाह नोंदणी कार्यालयाकडून.
> इतर आवश्यक कागदपत्रे ज्यामध्ये वयाचे प्रमाणपत्र, बँक खाते तपशील द्यावा लागतो.
> सर्व कागदपत्रे स्व-प्रमाणित म्हणजेच सेल्फ अटेस्टेड असणं बंधनकारक आहे.

अर्ज कुठे सादर करावा?

> संबंधित जिल्ह्यातील दिव्यांग सक्षमीकरण अधिकारी कार्यालयात हा अर्ज करता येईल.

> जिल्हा परिषद किंवा दिव्यांग कल्याण विभागाच्या जिल्हा कार्यालयाशी संपर्क साधा. प्रत्येक जिल्ह्यात हे कार्यालय उपलब्ध आहे.

