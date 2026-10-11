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तुकाराम मुंढे अत्यंत महत्वाच्या आणि वादग्रस्त खात्याचा कारभार सांभाळणार? पुण्यातील MPSC आंदोलनात मोठी घोषणा

पुण्यातील MPSC आंदोलनात मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले यांनी मोठी घोषणा केली आहे. तुकाराम मुंढे  MPSC आयोगातल्या सुधारणांसाठी नेमलेल्या चौकशी समितीचं सचिव म्हणून काम करणार आहेत. 

Written ByVanita Kamble
Published: Oct 11, 2026, 11:17 PM IST|Updated: Oct 11, 2026, 11:17 PM IST
तुकाराम मुंढे अत्यंत महत्वाच्या आणि वादग्रस्त खात्याचा कारभार सांभाळणार? पुण्यातील MPSC आंदोलनात मोठी घोषणा

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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