तुकाराम मुंढेंनी सांगितलं फिटनेसचं रहस्य, 'आरोग्य चांगले ठेवण्यासाठी आलिशान जिम नव्हे तर...'

आपल्या कडक प्रशासकीय शैलीसाठी ओळखले जाणारे वरिष्ठ आयएएस अधिकारी तुकाराम मुंढे यांनी निरोगी आणि तंदुरुस्त राहण्यासाठीचा आपला फिटनेस मंत्र सांगितला आहे. व्यस्त प्रशासकीय जबाबदाऱ्या सांभाळतानाही नियमित व्यायाम, संतुलित आहार आणि शिस्तबद्ध जीवनशैली यामुळेच उत्तम आरोग्य राखता येते, असे त्यांनी स्पष्ट केले. फिटनेस म्हणजे केवळ शरीरसौष्ठव नव्हे, तर मानसिक आणि शारीरिक संतुलन राखण्याची जीवनशैली असल्याचेही त्यांनी अधोरेखित केले.
तुकाराम मुंढे यांच्या मते, आरोग्य चांगले ठेवण्यासाठी महागडी उपकरणे किंवा आलिशान जिमची गरज नसते. दररोज ठराविक वेळ चालणे, धावणे, योग, स्ट्रेचिंग किंवा इतर कोणताही नियमित व्यायाम करणे अधिक महत्त्वाचे आहे. अनेकजण काही दिवस व्यायाम करून तो सोडून देतात, मात्र सातत्य राखल्यास त्याचा दीर्घकालीन फायदा शरीराला होतो. त्यामुळे रोज थोडा वेळ स्वतःच्या आरोग्यासाठी देणे आवश्यक असल्याचा त्यांनी सल्ला दिला.
फिट राहण्यासाठी योग्य आहाराची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची असल्याचे मुंढे यांनी सांगितले. ताजे, घरगुती आणि संतुलित अन्न खाण्याची सवय लावावी. जंक फूड, अतितेलकट पदार्थ, जास्त साखर आणि प्रक्रिया केलेले अन्न शक्यतो टाळावे. शरीराला आवश्यक तेवढेच अन्न घ्यावे आणि पाणी पुरेशा प्रमाणात प्यावे. योग्य आहारामुळे ऊर्जा टिकून राहते आणि अनेक जीवनशैलीशी संबंधित आजारांपासून बचाव होण्यास मदत होते.
तुकाराम मुंढे यांनी शारीरिक तंदुरुस्तीबरोबरच मानसिक आरोग्याकडेही लक्ष देण्याचा सल्ला दिला. सततचा ताण, अपुरी झोप आणि अनियमित दिनचर्या यांचा आरोग्यावर विपरीत परिणाम होतो. त्यामुळे वेळेवर झोप घेणे, सकाळी लवकर उठणे, सकारात्मक विचार ठेवणे आणि तणाव नियंत्रणात ठेवण्यासाठी योग किंवा ध्यानाचा अवलंब करणे उपयुक्त ठरते. निरोगी मन आणि निरोगी शरीर यांचा परस्परांशी जवळचा संबंध असल्याचे त्यांनी सांगितले.
मुंढे यांच्या मते, फिटनेस हा काही दिवसांचा संकल्प नसून आयुष्यभराची सवय आहे. नियमित वेळेवर उठणे, व्यायाम करणे, संतुलित आहार घेणे आणि काम-विश्रांती यामध्ये समतोल राखणे हीच यशस्वी जीवनशैली आहे. व्यस्त कामकाजाचे कारण देऊन आरोग्याकडे दुर्लक्ष करू नये. प्रत्येक व्यक्तीने आपल्या वेळापत्रकानुसार आरोग्यासाठी वेळ राखून ठेवला पाहिजे, असे त्यांनी सांगितले.
तरुणांनी सोशल मीडियावरील आकर्षक फिटनेस ट्रेंडच्या मागे न लागता, स्वतःच्या क्षमतेनुसार व्यायाम आणि संतुलित जीवनशैली स्वीकारावी, असा सल्ला तुकाराम मुंढे यांनी दिला. आरोग्य चांगले असेल तर कामातील कार्यक्षमता वाढते, निर्णयक्षमता सुधारते आणि जीवनाचा दर्जाही उंचावतो. त्यामुळे रोजच्या छोट्या-छोट्या सवयींमध्ये बदल करून प्रत्येकजण निरोगी आणि तंदुरुस्त राहू शकतो, असा सकारात्मक संदेश त्यांनी दिला.