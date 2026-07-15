बेकरीची पावडर दुधासाठी; दुधभेसळीचे आत्तापर्यंतचे सर्वात मोठे रॅकेट, तब्बल 4 कोटी...

अन्नपदार्थांमध्ये होणाऱ्या भेसळीविरोधात महाराष्ट्रात मोठी मोहिम उघडण्यात आली आहे. अन्न व औषध प्रशासनाने (FDA) अनेक खाद्यगृहात व हॉटेलमध्ये छापा टाकत भेसळयुक्त खाद्यपदार्थांवर छापा टाकत खाद्यपदार्थ नष्ट केले आहे. एफडीएचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी दुधभेसळीविरोधात मोठी मोहिम उघडली आहे. धाराशिव जिल्ह्यात दूध भेसळीचे मोठे रॅकेड समोर आले आहे. तब्बल तीन वर्षांपासून हा गैरव्यवहार सुरू असल्याचे समोर आले आहे.
धाराशिव जिल्ह्यातील भूम येथील दूध भेसळ प्रकरणात दिवसेंदिवस नवे धक्कादायक खुलासे होत आहेत. पोलिस तपासात गेल्या तीन वर्षांपासून दुधामध्ये पावडर मिसळण्याचा मोठा गोरखधंदा सुरू असल्याचे समोर आले आहे. तब्बल 4 कोटी 63 लाख रुपयांहून अधिक किमतीच्या पावडरची विक्री झाल्याचे व्यवहार उघडकीस आले असून, बेकरीसाठी वापरण्याची परवानगी असलेली पावडर नियमबाह्य पद्धतीने दूध संकलन करणाऱ्यांना विकली जात होती. तसंच, जवळपास 10 कोटी रुपयांचे कृत्रिम दूध तयार करण्यात आले होते.
या प्रकरणात आतापर्यंत सात आरोपी निष्पन्न झाले असून त्यांच्या शोधासाठी पोलिसांनी विशेष पथके तैनात केली आहेत. भूम येथील बाळासाहेब गोडगे यांच्या मधुबन ट्रेडिंग कंपनीतून ही पावडर खरेदी-विक्री होत असल्याचा तपासात दावा करण्यात आला आहे. तर अकलूज येथील हेमंत कॉर्पोरेशनमधून या पावडरची खरेदी केली जात असल्याची माहितीही समोर आली आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, भूम येथील दूध पुणे, नगर, संभाजीनगर, लातूर यासारख्या मोठ्या शहरात पुरवले जाते. प्रत्येक 100 लीटर शुद्ध दुधामध्ये दहा लीटर कृत्रिम दुध मिसळले गेले. या प्रमाणानुसार सहा महिन्यात भूम परिसरातून 23 कोटी 4 लाख लिटर दूध विकले गेले. अन्न व औषध प्रशासन विभागाच्या कारवाईनंतर हा संपूर्ण दूध भेसळीचा काळाबाजार उघड झाला आहे. गेल्या तीन वर्षांत दोन हजारांहून अधिक पावडरच्या विक्रीचे व्यवहार झाल्याची माहिती तपासातून पुढे आली असून, या प्रकरणाचा तपास अधिक वेगाने सुरू आहे.
पुणे-नाशिक महामार्गावरील खेड घाटात शेकडो किलो पांढरी पावडर टाकून दिल्याने खळबळ उडाली आहे. राज्यात सध्या दूध भेसळीचा मुद्दा गाजत असतानाच हा प्रकार समोर आल्याने परिसरात संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. ही पावडर नेमकी कसली आहे आणि ती तिथे कोणी टाकली, याबाबत तर्कवितर्क लढवले जात आहेत.