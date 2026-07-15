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बेकरीची पावडर दुधासाठी; दुधभेसळीचे आत्तापर्यंतचे सर्वात मोठे रॅकेट, तब्बल 4 कोटी...

कृत्रिम दूध तयार करण्यासाठी वापरण्यात येणारी पावडर अन्न व औषध प्रशासनाने जप्त तेली आहे. जवळपास तीन वर्षांपासून हा गैरव्यवहार सुरू होता. 4 कोटी 63 लाख रुपयांहून अधिक किमतीच्या पावडरची विक्री झाल्याचे उघडकीस

Written ByMansi kshirsagar
Published: Jul 15, 2026, 11:30 AM IST|Updated: Jul 15, 2026, 11:30 AM IST
बेकरीची पावडर दुधासाठी; दुधभेसळीचे आत्तापर्यंतचे सर्वात मोठे रॅकेट, तब्बल 4 कोटी...
Image Credit: milk adulteration racket (फोटोः सोशल मीडियावरुन साभार)

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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बेकरीची पावडर दुधासाठी; दुधभेसळीचे आत्तापर्यंतचे सर्वात मोठे रॅकेट, तब्बल 4 कोटी...
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